Crimen y Justicia

Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el tribunal resuelve cómo seguir luego del escándalo y una audiencia suspendida

EL debate oral se reanuda tras la crisis desatada en el proceso por la confusión de unos 70 estudios de laboratorio del Diez con los de su padre. Volvieron a citar como testigos a los peritos que ya declararon

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Primer plano de Diego Maradona con camiseta negra. Manos con guantes médicos señalan un estudio de electrocardiograma en un monitor. Tres médicos observan una pantalla clínica.
Diego Maradona observa pensativo en un ambiente médico, mientras profesionales de la salud examinan registros de electrocardiograma y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves luego de una audiencia suspendida por la confusión que se desató cuando descubrieron que había unos 70 estudios de laboratorio incorporados en la causa que pertenecían a Don Diego y no al Diez.

La semana pasada, se realizó un registro en la sede central de la prepaga Swiss Medical y la clínica Los Arcos, donde la empresa entregó la documentación correspondiente alegando que todo fue “un error involuntario”.

Con esos nuevos archivos, ahora los fiscales citaron a declarar nuevamente a tres testigos y peritos de la Junta Médica que deberán revisar los nuevos resultados y determinar si mantienen sus conclusiones del informe o qué modifican.

12:27 hsHoy

Cómo sigue el juicio

El debate se reanuda desde las 10:30 con las declaraciones del nefrólogo Trimarchi y el cardiólogo Di Niro, que ya declararon hace dos semanas. Deberán ratificar sus conclusiones de la Junta Médica a partir de los nuevos laboratorios incorporados en la causa o explicar qué modificaciones hacen.

12:27 hsHoy

Juicio por la muerte de Maradona: qué secuestraron en el sanatorio Los Arcos y el escrito que presentó la prepaga en la Justicia

Los operativos se realizaron en las últimas horas en la casa central de Swiss Medical y en una de las clínicas de la empresa. Cómo sigue el debate oral tras el escándalo

Sanatorio Los Arcos
Sanatorio Los Arcos

La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado realizó este jueves una serie de registros en las sedes del grupo Swiss Medical y en la Clínica Los Arcos. Fue en el marco del escándalo por la confusión de las historias clínicas de Diego Armando Maradona y Don Diego que desató una nueva crisis en el juicio por la muerte del Diez.

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