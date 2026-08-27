Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el tribunal resuelve cómo seguir luego del escándalo y una audiencia suspendida

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves luego de una audiencia suspendida por la confusión que se desató cuando descubrieron que había unos 70 estudios de laboratorio incorporados en la causa que pertenecían a Don Diego y no al Diez.
La semana pasada, se realizó un registro en la sede central de la prepaga Swiss Medical y la clínica Los Arcos, donde la empresa entregó la documentación correspondiente alegando que todo fue “un error involuntario”.
Con esos nuevos archivos, ahora los fiscales citaron a declarar nuevamente a tres testigos y peritos de la Junta Médica que deberán revisar los nuevos resultados y determinar si mantienen sus conclusiones del informe o qué modifican.
Cómo sigue el juicio
El debate se reanuda desde las 10:30 con las declaraciones del nefrólogo Trimarchi y el cardiólogo Di Niro, que ya declararon hace dos semanas. Deberán ratificar sus conclusiones de la Junta Médica a partir de los nuevos laboratorios incorporados en la causa o explicar qué modificaciones hacen.
La Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado realizó este jueves una serie de registros en las sedes del grupo Swiss Medical y en la Clínica Los Arcos. Fue en el marco del escándalo por la confusión de las historias clínicas de Diego Armando Maradona y Don Diego que desató una nueva crisis en el juicio por la muerte del Diez.