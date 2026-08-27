Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el tribunal resuelve cómo seguir luego del escándalo y una audiencia suspendida

Diego Maradona observa pensativo en un ambiente médico, mientras profesionales de la salud examinan registros de electrocardiograma y monitores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El juicio por la muerte de Diego Maradona continúa este jueves luego de una audiencia suspendida por la confusión que se desató cuando descubrieron que había unos 70 estudios de laboratorio incorporados en la causa que pertenecían a Don Diego y no al Diez.

La semana pasada, se realizó un registro en la sede central de la prepaga Swiss Medical y la clínica Los Arcos, donde la empresa entregó la documentación correspondiente alegando que todo fue “un error involuntario”.

Con esos nuevos archivos, ahora los fiscales citaron a declarar nuevamente a tres testigos y peritos de la Junta Médica que deberán revisar los nuevos resultados y determinar si mantienen sus conclusiones del informe o qué modifican.