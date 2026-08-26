Las 6 funciones que hicieron del Nokia 1100 el celular más vendido del mundo: batería o Snake

El Nokia 1100, lanzado en 2003, alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El Nokia 1100 fue uno de los celulares más populares del mundo. Lanzado en 2003, se convirtió en un fenómeno global: alcanzó 250 millones de unidades vendidas en seis años, según un estudio de Visual Capitalist basado en datos de Yahoo Finance y Omdia.

Su batería de larga duración, la linterna incorporada y la carcasa robusta con bordes antideslizantes lo volvieron un teléfono confiable incluso en condiciones difíciles.

Aunque era un modelo sencillo, incluía funciones que en ese momento marcaban diferencia: despertador, recordatorios, calculadora y juegos preinstalados, entre ellos el clásico Snake.

Según ese estudio, el Nokia 1100 no solo fue el más vendido: también anticipó el cambio de era. Su sucesor, el Nokia 1110, tuvo ventas apenas menores, y modelos posteriores como el iPhone 6 y el 6 Plus de Apple no alcanzaron las cifras del emblemático dispositivo finlandés.

PUBLICIDAD

La batería del Nokia 1100 podía durar hasta una semana, según su uso. (Composición Infobae: Nokia)

Cuáles fueron las características más importantes del Nokia 1100

Las características más importantes del Nokia 1100 fueron:

Batería.

Uno de los puntos más importantes de este celular fue su batería extraíble de ion de litio (BL-5C) con850 mAh de capacidad y 3,7 V de voltaje. Ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y unas 4,5 horas de conversación continua.

PUBLICIDAD

Con un uso moderado, una sola carga podía durar más de una semana. Su bajo consumo se explicaba por la pantalla monocromática y por un sistema operativo muy básico, que no exigía tantos recursos.

El iPhone 17 Pro Max integra una batería de aproximadamente 4.832 mAh a 5.088 mAh (dependiendo de la variante de SIM/eSIM), ofreciendo una autonomía récord de hasta 37 horas de reproducción de vídeo.

PUBLICIDAD

Uno de los puntos más importantes del Nokia 1100 era su juego de la culebrita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juegos preinstalados.

El juego snake, viborita o culebrita marcó un antes y después: se popularizó a tal punto que aún se puede encontrar en otras plataformas. Era una forma de contrarrestar el ocio con una solución disponible en el bolsillo.

Linterna.

Una función práctica que lo diferenciaba de otros modelos de su generación. Sin embargo, hoy en día es una herramienta básica en los dispositivos de este tipo.

PUBLICIDAD

Despertador, recordatorios y calculadora.

Un celular en pleno 2003 con despertador, recordatorios y calculadora era algo revolucionario y útil. Fue otro de los motivos por los que se popularizó el Nokia 1100.

Llamadas y SMS.

Las comunicaciones del Nokia 1100 se sustentaban de las redes 2G.

A pesar de la popularidad del Nokia 1100, el Nokia 3310 no alcanzó la misma popularidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diseño resistente.

El Nokia 1100 se destacó por su diseño resistente, pensado para el uso cotidiano y para durar: tenía una carcasa robusta y bordes antideslizantes que mejoraban el agarre y lo hacían más confiable en condiciones difíciles.

PUBLICIDAD

A eso se sumaba un teclado protegido por una alfombrilla de silicona, con teclas grandes y fáciles de usar, que ayudaba a mantener el equipo funcional incluso con un trato intenso.

Qué es el nuevo celular Nokia 300 Charge

HMD Global presentó el Nokia 300 Charge como un celular básico que busca recuperar la filosofía del Nokia 1100: batería de larga duración, diseño resistente y funciones centradas en lo esencial.

PUBLICIDAD

El equipo incorpora una batería extraíble de 3.700 mAh y, según la compañía, puede ofrecer más de 40 días en modo de espera con una sola carga. No apunta a competir con smartphones: no tiene acceso a internet, ni cámaras de alta resolución, ni un ecosistema de aplicaciones.

El nuevo Nokia busca seguir los pasos de su antecesor: batería duradera y altamente resistente. (Composición)

El dispositivo suma una pantalla de 2,4 pulgadas (320 x 240 píxeles) y usa un procesador Unisoc SC6531E, con 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno, ampliable hasta 32 GB con tarjeta microSD.

PUBLICIDAD

Su conectividad se limita a 2G (GSM 900/1800), por lo que su uso queda condicionado a regiones donde esa red todavía funciona.

Además, integra una linterna LED que la marca describe como cuatro veces más brillante que la del Nokia 105 (2023), mantiene el jack de 3,5 mm para usar radio FM, y puede funcionar como cargador portátil por USB-C (10 W), con un botón físico lateral para activar la carga inversa. Por ahora, está disponible solo en Filipinas.

PUBLICIDAD