Tecno

X exige el cierre de Nitter y acusa al proyecto de código abierto de rastrear datos de la plataforma

La red social envió cartas de cese y desistimiento a Nitter y otras instancias, acusándolas de acceder y extraer datos de X de forma no autorizada

X le exige a Nitter que cierre su proyecto. (X)
X le exige a Nitter que cierre su proyecto. (X)
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X ha enviado cartas de cese y desistimiento al proyecto de código abierto Nitter y a varias de sus instancias, exigiendo el cierre definitivo de un servicio que permitía consultar publicaciones de la red social sin iniciar sesión ni utilizar la aplicación oficial.

La empresa acusa a Nitter de utilizar de forma ilícita su interfaz de programación de aplicaciones (API), extraer datos de la plataforma y acceder a cuentas y tokens de sesión en contra de sus normas.

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La noticia fue confirmada por el propio proyecto a través de un mensaje publicado en su sitio web. Nitter.net, la instancia principal, quedó fuera de servicio y su desarrollo fue suspendido temporalmente mientras su creador busca asesoramiento legal. El desarrollador, conocido como Zedeus, indicó además que otras instancias del servicio recibieron comunicaciones similares de parte de X.

Nitter.net se encuentra cerrado tras el pedido de X.
Nitter.net se encuentra cerrado tras el pedido de X. (Nitter)

La ofensiva legal representa el último episodio de un enfrentamiento que lleva varios años. X ya había intentado limitar técnicamente el funcionamiento de Nitter mediante cambios en sus sistemas de acceso, pero esta vez ha recurrido directamente a una acción legal para intentar eliminar tanto las instancias activas como el repositorio del proyecto.

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Nitter confirma la suspensión de su servicio

En el mensaje publicado en su página web, Nitter informó que el 24 de agosto de 2026 X Corp. envió cartas de cese y desistimiento que exigían la eliminación definitiva de las instancias del servicio y del repositorio que contiene su código.

El proyecto señaló que Nitter.net permanecerá desconectado mientras se analiza la situación legal. Su creador también comunicó que, por el momento, no realizará más declaraciones sobre los detalles del caso.

La decisión supone un golpe para una comunidad que durante años utilizó Nitter como una alternativa para consultar publicaciones públicas de X sin abrir una cuenta. El servicio ofrecía una interfaz más simple y eliminaba elementos como los anuncios, las cookies de seguimiento y parte del código JavaScript utilizado habitualmente por las plataformas para gestionar sus servicios.

X envió cartas de cese y desistimiento a Nitter para que cierre su servicio de forma definitiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
X envió cartas de cese y desistimiento a Nitter para que cierre su servicio de forma definitiva. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Un lector alternativo para ver publicaciones sin iniciar sesión

Nitter se hizo popular entre los usuarios que querían seguir determinadas cuentas de X sin participar activamente en la red social. El proyecto funcionaba como una interfaz alternativa que obtenía publicaciones públicas y las mostraba en un formato más sencillo.

También servía de base para otros servicios y páginas que permitían consultar enlaces o perfiles de X sin acceder directamente a la plataforma. Entre ellos se encontraban sitios como XCancel, que utilizaban instancias de Nitter para facilitar el acceso a publicaciones.

Su principal atractivo era que ofrecía una forma de lectura sin necesidad de iniciar sesión. Esto resultaba especialmente útil para personas que no querían crear una cuenta, aceptar las condiciones de seguimiento de la plataforma o utilizar su aplicación oficial.

Nitter funcionada como un lector alternativo a X, en el que te permitía ver las publicaciones sin tener un usuario y sin acceder a la aplicación.
Nitter funcionada como un lector alternativo a X, en el que te permitía ver las publicaciones sin tener un usuario y sin acceder a la aplicación.

Sin embargo, esa misma función convirtió al proyecto en un objetivo de X, que en los últimos años ha endurecido sus restricciones contra las herramientas de terceros.

X ya había intentado bloquear Nitter por medios técnicos

Esta no es la primera vez que el futuro de Nitter queda en duda. En 2024, su instancia principal dejó de funcionar temporalmente después de que X aplicara nuevas restricciones a su API y al acceso de servicios externos.

El proyecto tuvo que modificar su funcionamiento y, según su propia documentación, quienes deseaban alojar una instancia debían vincularla a una cuenta real de X. A pesar de las dificultades, el desarrollo se reanudó y varias instancias volvieron a estar disponibles.

Ahora la situación es diferente. En lugar de limitarse a bloquear el acceso técnico, X ha decidido utilizar la vía legal.

La carta enviada por los abogados de la compañía, a la que tuvo acceso TechCrunch según la información proporcionada, acusa a Nitter de realizar un “uso ilícito y elusión” de la API y de los datos asociados a X. Además, sostiene que existen pruebas de extracción de información y acceso a cuentas y tokens de sesión.

X suspende las cuentas de usuarios que usaban Tweetdeck.
X en diferentes ocasiones había intentado bloquear Nitter al considerar que extraía información sin autorización. (Foto: X)

X acusa al proyecto de infringir leyes estatales y federales

Los representantes legales de X sostienen que las acciones atribuidas a Nitter podrían infringir diversas leyes estatales y federales de Estados Unidos. Entre las normas mencionadas se encuentran disposiciones de la legislación de Texas relacionadas con el acceso no autorizado a sistemas informáticos y la Ley Lanham.

La compañía habría dado al proyecto un plazo hasta las 5:00 p. m. EST del 25 de agosto para cerrar sus servicios. Por ahora, Nitter no ha anunciado una respuesta definitiva ni ha revelado qué medidas adoptará tras recibir asesoramiento jurídico.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el acceso a los contenidos públicos de las redes sociales y el control que ejercen las grandes plataformas sobre la forma en que estos pueden ser consultados.

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