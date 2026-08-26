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Meta pide a YouTube y TikTok unirse a lo que EE.UU. exige a Instagram y Facebook para cuidar a los niños

Instagram y Facebook tendrán modificaciones para limitar el tiempo de uso, como parte de un acuerdo por una demanda en Estados Unidos

Meta pidió a YouTube y TikTok que adopten medidas de protección para niños y adolescentes en redes sociales tras el acuerdo con 29 estados de Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Meta pidió a YouTube y TikTok que adopten medidas de protección para niños y adolescentes en redes sociales tras el acuerdo con 29 estados de Estados Unidos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
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En medio del acuerdo que Meta llegó con 29 estados de Estados Unidos, por una demanda contra la seguridad y cuidado de los menores en Instagram y Facebook, la empresa publicó una carta abierta a YouTube y TikTok para que se unan a sus medidas de protección a niños y adolescentes para limitar su acceso a las redes sociales.

Este llamado está acompañado de dos condiciones que deben cumplir YouTube y TikTok, para que la compañía de Mark Zuckerberg abone el 30% del valor acordado, es decir cerca de 5 mil millones de dólares.

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Cuál es el mensaje de Meta a TikTok y YouTube

Meta dirigió una carta abierta a TikTok y YouTube, pidiéndoles que se sumen a los nuevos compromisos diseñados para apoyar a los adolescentes y fortalecer el rol de los padres en el entorno digital.

La empresa insiste en que las restricciones solo serán efectivas si se aplican de manera coordinada: “Cuando los adolescentes encuentran límites en una app, simplemente migran a otra”.

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Meta propuso a TikTok y YouTube implementar límite diario de una hora, bloqueo nocturno, controles parentales y verificación reforzada de edad. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
Meta propuso a TikTok y YouTube implementar límite diario de una hora, bloqueo nocturno, controles parentales y verificación reforzada de edad. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Por ello, Meta subraya la necesidad de una solución que abarque a toda la industria, instando a que los tres gigantes tecnológicos establezcan reglas comunes.

Meta propone que estas plataformas adopten restricciones de tiempo, bloqueos nocturnos, controles parentales y notificaciones claras para adolescentes. Busca así evitar que los usuarios menores de edad eludan las limitaciones establecidas cambiando de una aplicación a otra sin restricciones similares.

Cuáles son las condiciones económicas y obligaciones que deben cumplir YouTube y TikTok

El acuerdo alcanzado por más de 17.000 millones de dólares por parte de Meta, será distribuido en cuotas anuales durante diez años. Los estados participantes recibirán cerca del 70% del monto, mientras que el 30% restante solo se liberará si YouTube y TikTok implementan medidas similares: límite diario de una hora, bloqueo nocturno y verificación reforzada de edad.

Además, estas plataformas deberán aportar un monto equivalente al 30% del fondo, la mitad a cargo de cada una.

El 30% restante del acuerdo solo se liberará si YouTube y TikTok adoptan medidas similares y aportan un monto equivalente al fondo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
El 30% restante del acuerdo solo se liberará si YouTube y TikTok adoptan medidas similares y aportan un monto equivalente al fondo.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Meta prevé registrar un gasto legal de alrededor de $10.000 millones en el tercer trimestre de 2026, relacionado con este acuerdo, monto que no estaba contemplado en sus previsiones anteriores.

Cuáles son las nuevas medidas que Meta implementará en Facebook e Instagram

Además del dinero, Meta deberá desplegar varios cambios en Facebook e Instagram pararproteger a los menores de 18 años, con una vigencia obligatoria de 10 años en la mayoría de los casos:

  • Límite de tiempo diario: por defecto, los adolescentes solo podrán usar las aplicaciones dos horas al día, sumando el tiempo en ambas plataformas. Solo un padre podrá desactivar este límite.
  • Modo nocturno: bloqueo total del acceso entre las 0:00 y las 6:00, impidiendo la publicación y visualización de contenidos como Feed, Stories, Explore o Reels.
  • Modo escolar: silenciamiento de notificaciones entre las 8:00 y las 15:00, excepto mensajes directos y alertas de seguridad.
  • Recordatorios frecuentes: prompts cada 15 minutos de uso continuo, y adicionales a los 60 y 90 minutos diarios.
  • Control del feed algorítmico: los adolescentes podrán elegir un feed cronológico no personalizado como predeterminado, y los padres podrán exigir esta configuración.
  • Autoplay desactivable: el usuario tendrá la opción de desactivar la reproducción automática de videos y otros contenidos multimedia.
  • Ocultamiento de reacciones: por defecto, no se mostrarán la cantidad de “me gusta” ni reacciones en las publicaciones propias ni ajenas.
  • Restricción de filtros: se bloquean los filtros de cirugía estética y maquillaje extremo para menores.
  • Verificación de edad: Meta invertirá en tecnología para detectar cuentas de menores de 13 años y asegurar que los adolescentes estén en espacios digitales adecuados para su edad, incluso si declaran una fecha de nacimiento falsa.
  • Limitaciones de contenido: solo se permitirá contenido calificado como apto para mayores de 13 años, inspirado en criterios de clasificación cinematográfica y consultas a padres.
Facebook e Instagram aplicarán a adolescentes un límite de dos horas diarias, bloqueo entre las 0:00 y las 6:00 y silenciamiento de notificaciones en horario escolar. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Facebook e Instagram aplicarán a adolescentes un límite de dos horas diarias, bloqueo entre las 0:00 y las 6:00 y silenciamiento de notificaciones en horario escolar. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
  • Privacidad y contactos: las cuentas de adolescentes serán privadas por defecto, y se dificultará el contacto de adultos sospechosos.
  • Herramientas de reporte: acceso fácil a mecanismos para denunciar contenido dañino, con mejoras en los tiempos de respuesta.
  • Mejoras en la supervisión parental: notificaciones a los padres si el adolescente vincula cuentas secundarias, interactúa con cuentas sospechosas o modifica configuraciones de protección.

Las restricciones no afectan la mensajería directa, que permanecerá activa incluso en Modo nocturno, límite de tiempo y horario escolar.

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