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Darío Barassi contó los problemas que tuvo en sus primeros días en el gimnasio: “Lo perdido que estoy”

El conductor de Ahora Caigo relató con humor las dificultades que afrontó a la hora de comenzar su rutina de entrenamiento

Darío Barassi contó en Ahora Caigo sus dificultades para empezar el gimnasio (Video: El Trece)
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Darío Barassi no deja de sorprender a la audiencia ni a los participantes de Ahora Caigo. En esta oportunidad, el disparador fue al confesar que había dado sus primeros pasos en el gimnasio. El conductor, conocido por su estilo descontracturado en televisión, compartió detalles sobre su experiencia inicial y no dudó en relatar con franqueza los obstáculos que encontró en el camino. “Yo también empecé el gimnasio. Lo perdido que estoy, chicos”, admitió en pleno programa, lo que generó la inmediata empatía de quienes alguna vez atravesaron esa etapa de adaptación.

Todo comenzó con la conversación con Juan Manuel, un participante de 42 años que trabaja como técnico en refrigeración. El hombre, acompañado por su esposa y su hija, contó que había retomado la actividad física hacía un año, tras la consulta de Barassi sobre si practicaba algún deporte. Esa respuesta llevó al conductor a sincerarse sobre su propia relación con el ejercicio, reconociendo que todavía no se siente cómodo ni habituado a las rutinas del gimnasio.

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El conductor relató una anécdota que ejemplifica su nivel de desconcierto en el ambiente de entrenamiento. “Hoy intenté colgarme de no sé ni cómo se llama y no sabés lo que era. Estaba más cerca de que se me viniera toda la estructura abajo que yo despegar un pie del piso”, contó entre risas frente a la audiencia. Este tipo de situaciones revela tanto su honestidad como la forma en que enfrenta los nuevos desafíos: lejos de ocultar sus inseguridades, las comparte y las convierte en material para el entretenimiento.

El conductor de Ahora Caigo utilizó estos momentos para desdramatizar sus dificultades iniciales en el gimnasio, aportando una mirada humorística sobre lo que para muchos puede resultar una experiencia intimidante. Barassi no solo reconoce su falta de destreza, sino que también la exhibe en televisión, generando un clima de cercanía con el público. En pocas palabras, Barassi comenzó el gimnasio y, lejos de sentirse cómodo, reconoció públicamente lo desorientado que está frente a las rutinas y aparatos, encontrando en el humor una forma de sobrellevar la situación.

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Un hombre con barba, traje marrón, camisa blanca y un adorno floral eleva las manos en un plató iluminado con luces de colores.
Darío Barassi sorprendió al referirse a sus primeros días en el gimnasio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el programa, la interacción con los concursantes se transformó en el punto de partida para que abriera su vida personal ante las cámaras. La charla con Juan Manuel no solo sirvió para conocer la historia del participante, sino que también permitió a Barassi tomar la palabra y exponer cómo vive sus primeros días en el gimnasio. El conductor escuchó atento el relato de Juan Manuel, quien afirmó haber vuelto al deporte un año atrás, y en ese intercambio encontró la oportunidad de mostrar su propia vulnerabilidad.

El diálogo entre conductor y participante sirvió como espejo: mientras uno se mostraba entusiasta por el regreso al deporte, el otro confesaba su torpeza ante la novedad. Esta dinámica refuerza el clima del ciclo, donde las historias personales se entrelazan con el desarrollo del juego, y las experiencias comunes encuentran un lugar en la pantalla. Barassi aprovecha estos momentos para hacer partícipe al público de sus avances y retrocesos, generando identificación y complicidad.

La manera en que el conductor abordó su relación con la actividad física se convirtió en una característica distintiva de su paso por la televisión. Sus dificultades y torpezas, lejos de ser ocultadas, son utilizadas como recurso humorístico y como puente para conectar con la audiencia. Cada tropiezo, cada comentario ocurrente y cada gesto de incomodidad se integran al formato de Ahora Caigo, aportando frescura y espontaneidad al desarrollo del programa.

El conductor convierte sus propias inseguridades en parte del espectáculo, reforzando la idea de que el humor puede ser una herramienta poderosa para enfrentar cualquier desafío. La audiencia encuentra en Barassi un reflejo de las propias dificultades y, al mismo tiempo, una invitación a tomarlas con menos gravedad. La comicidad surge de la sinceridad y de la disposición a compartir momentos incómodos, transformando la vulnerabilidad en entretenimiento.

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