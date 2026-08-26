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Riesgos de ver el último capítulo de Cien años de soledad en XUPER TV o Cuevana: robo de contraseñas y malware

Netflix es la única aplicación segura para ver todos los episodios de la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez

Dos hombres bajo la lluvia en un entorno selvático con los logotipos circulares de XUPER TV y cuevana 3 superpuestos a la izquierda
Plataformas piratas prometen contenido exclusivo sin costo pero comprometen la privacidad de los usuarios. (Fotocomposición Infobae)
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Netflix estrenó el último capítulo de la serie “Cien años de soledad”, siendo el desenlace de la adaptación de la novela del Colombiano Gabriel García Márquez que ha generado una amplia expectativa y millones de usuarios buscan opciones para acceder al episodio final.

En ese contexto, muchas personas suelen recurrir a aplicaciones o sitios piratas como XUPER TV o Cuevana para ver el episodio sin pagar, una práctica que, según la compañía de ciberseguridad ESET, pone en serio riesgo la seguridad digital y la privacidad de los usuarios.

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Cuáles riesgos existen al usar aplicaciones piratas

El uso de plataformas como XUPER TV o Cuevana requiere instalar aplicaciones que no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a descargar archivos desde páginas web no verificadas, donde no existen los controles de seguridad ni calidad que aplican las tiendas oficiales.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
La descarga de aplicaciones de sitios no verificados puede abrir la puerta a software malicioso y comprometer la seguridad de dispositivos y redes. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según ESET, este espacio se convierte en un punto de entrada para la distribución de software malicioso. La falta de controles permite que estas aplicaciones funcionen sin restricciones, facilitando la instalación de malware, spyware o troyanos en los dispositivos.

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Las apps piratas pueden afectar tanto el dispositivo del usuario como toda la red doméstica, facilitando el acceso de ciberdelincuentes a datos personales y bancarios.

Qué tipo de permisos solicitan las apps piratas y por qué son peligrosos

Las aplicaciones streaming pirata suelen solicitar permisos excesivos e invasivos. Entre ellos, destacan los que les permiten ver qué otras aplicaciones están abiertas o en uso, lo que puede exponer información confidencial sobre el comportamiento del usuario.

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Las plataformas ilegales suelen pedir acceso a funciones críticas del dispositivo, habilitando el robo, modificación o eliminación de datos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, suelen pedir autorización para modificar o acceder a archivos almacenados en el dispositivo, lo que puede derivar en la manipulación o eliminación de información importante.

Otras solicitudes habituales incluyen la posibilidad de enviar notificaciones al usuario, que pueden ser utilizadas para distribuir mensajes engañosos, intentos de fraude o spam.

Muchas de estas aplicaciones buscan instalar otros programas sin el consentimiento del usuario, abriendo la puerta a infecciones adicionales y a la expansión del malware.

Cómo pueden robar contraseñas e información personal a través de apps piratas

El acceso a archivos y la capacidad de observar la actividad de otras aplicaciones facilita que los atacantes consigan contraseñas, datos bancarios y credenciales almacenadas en el dispositivo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las plataformas ilegales suelen pedir acceso a funciones críticas del dispositivo, habilitando el robo, modificación o eliminación de datos privados como claves de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ESET remarca que la exposición de estos datos puede derivar en suplantación de identidad, robo de fondos y tráfico de información personal en mercados ilegales.

Asimismo, el uso de spyware en estas apps permite a los ciberdelincuentes monitorear la actividad del usuario, mientras que los programas maliciosos pueden registrar pulsaciones en el teclado y capturar información sensible introducida en aplicaciones de correo digital o bancarias.

Solo es necesario instalar una app pirata para activar una cadena de vulnerabilidades que afecta tanto la privacidad como la seguridad del usuario.

Qué consecuencias legales pueden enfrentar los usuarios de plataformas piratas

El uso de aplicaciones y sitios piratas como XUPER TV o Cuevana expone a los usuarios a riesgos legales sumado a informáticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Leyes internacionales sancionan la piratería digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Distribuir o visualizar contenido sin los derechos correspondientes infringe la propiedad intelectual de los titulares y puede llevar a bloqueos por parte de los proveedores de internet, así como a acciones judiciales.

ESET advierte que, dependiendo de la legislación de cada país, los usuarios pueden enfrentar sanciones administrativas o penales. Quienes poseen los derechos de la obra pueden denunciar la distribución ilegal, lo que habilita a las autoridades a bloquear sitios y perseguir judicialmente a los responsables.

Por esta razón, los usuarios deben saber que la única plataforma para ver de forma legal y segura la serie es a través de Netflix, que es compatible con múltiples dispositivos.

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