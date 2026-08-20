La directora de marketing de Microsoft AI deja la compañía tras apenas seis meses en el cargo

La directora de marketing de Microsoft AI, Andrea Mallard, dejó el puesto luego de seis meses en el cargo. (Microsoft)

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Andrea Mallard, directora de marketing de Microsoft AI, dejará Microsoft apenas seis meses después de incorporarse a la compañía procedente de Pinterest. La ejecutiva permanecerá vinculada a la empresa hasta principios de 2027 como asesora, pero abandonará su puesto actual para trasladarse con su familia a Europa y estar más cerca de su padre, que atraviesa problemas de salud.

La salida fue comunicada internamente por Yusuf Mehdi, ejecutivo de Microsoft, en un memorando al que tuvo acceso Business Insider. La compañía confirmó posteriormente los planes de Mallard y destacó el trabajo realizado durante su breve etapa al frente del marketing de su división de inteligencia artificial.

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Mehdi reconoció especialmente su aportación a la estrategia de marketing de Microsoft Copilot, así como su impulso a un enfoque más unificado del producto. Entre sus iniciativas estuvo la promoción de una experiencia que reuniera diferentes versiones de Copilot en una única aplicación.

Andrea Mallard deja la dirección de marketing de Microsoft IA. (Pinterest)

Microsoft no buscará un reemplazo directo

La salida de Mallard se produce mientras Microsoft revisa la manera en que promociona sus productos de inteligencia artificial dirigidos al consumidor. De acuerdo con personas familiarizadas con la situación, la compañía está reorganizando sus equipos de marketing en paralelo a la integración de las distintas experiencias de Copilot.

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Las responsabilidades relacionadas con el marketing de Copilot quedarán ahora bajo la dirección de Jared Spataro, ejecutivo de Microsoft. La compañía tampoco tendría previsto contratar a otra persona para ocupar directamente el cargo que deja Mallard.

El movimiento coincide con una estrategia destinada a simplificar la oferta de Copilot. Microsoft está trabajando para integrar sus aplicaciones para consumidores y empresas en una experiencia más unificada, en lugar de mantener diferentes versiones del servicio.

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Microsoft no buscará reemplazar a su directora de marketing. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Este cambio busca reforzar la posición de Copilot en un mercado cada vez más competitivo. Aunque Microsoft ha invertido grandes cantidades de recursos en inteligencia artificial generativa, su asistente todavía se encuentra por detrás de alternativas como ChatGPT y Claude en determinados indicadores de adopción entre consumidores.

La salida llega en plena reorganización de Microsoft AI

La marcha de Mallard se suma a otros cambios importantes dentro de Microsoft AI. En marzo, la compañía modificó las responsabilidades de Mustafa Suleyman, hasta entonces CEO de la división, para situarlo al frente de un equipo enfocado en el desarrollo de sistemas de superinteligencia.

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Al mismo tiempo, Microsoft comenzó a consolidar diferentes equipos comerciales y de consumo relacionados con Copilot bajo una estructura de liderazgo diferente.

La salida de Mallard, por tanto, no ocurre de manera aislada, sino dentro de una reorganización más amplia de la estrategia de inteligencia artificial de Microsoft.

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Microsoft sigue organizando los productos que ofrece Copilot. (Copilot)

Una ejecutiva con experiencia en marketing de consumo

Mallard llegó a Microsoft con una amplia trayectoria en marketing dirigido al consumidor. Antes de incorporarse a la compañía, trabajó durante más de siete años como directora de marketing de Pinterest.

Anteriormente también ocupó cargos de responsabilidad en Athleta, la marca de ropa deportiva de Gap, y en Omada Health, una empresa especializada en servicios de atención médica virtual.

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Su experiencia fue uno de los motivos por los que Microsoft la incorporó para liderar el marketing de su división de inteligencia artificial en un momento en que Copilot buscaba aumentar su presencia entre los consumidores.

La experiencia de Andrea Mallard en Pinterest hizo que Microsoft la contrate como directora de marketing. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Campañas de Copilot durante su etapa

Durante los seis meses que Mallard estuvo en Microsoft, el equipo de marketing impulsó diferentes campañas relacionadas con Copilot. Una de ellas fue un anuncio emitido durante el Super Bowl en el que jugadores y equipos de la NFL utilizaban Copilot en Excel para analizar datos deportivos y elaborar perfiles de posibles talentos.

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Microsoft también colaboró con creadores de contenido como Alix Earle, quien publicó contenidos relacionados con Copilot en sus redes sociales. Sin embargo, estas iniciativas habían comenzado antes de la llegada de Mallard a Microsoft.

Ahora, la compañía afronta una nueva etapa en la que concentrará las responsabilidades de marketing de Copilot bajo un mismo liderazgo, mientras continúa reorganizando su estrategia para competir en un mercado dominado por herramientas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT y Claude.

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