IA, infraestructura y ciberseguridad: las claves de los campus inteligentes para formar el talento del futuro

Diferentes instituciones educativas están adaptando un ecosistema centralizado que integra múltiples tecnologías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los desafíos de las instituciones educativas ya no se limitan a incorporar tecnología en las aulas, sino a construir un espacio donde la infraestructura, inteligencia artificial (IA) y ciberseguridad actúan de manera integrada para transformar la formación del talento que demandará el futuro.

Este modelo, conocido como Campus Inteligente, impulsa a universidades, colegios y centros de formación a repensar la gestión académica y administrativa para responder a las nuevas exigencias del mercado laboral y la innovación tecnológica.

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En este contexto de digitalización continua, la integración efectiva de infraestructura, conectividad, datos, inteligencia artificial y ciberseguridad se presenta como la clave para asegurar una formación alineada con las demandas de una economía basada en el conocimiento.

La digitalización integral permite personalizar el aprendizaje y optimizar la gestión institucional en universidades y colegios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué define a un campus inteligente y cómo transforma la educación

Un campus inteligente se caracteriza por la capacidad de integrar todos los procesos académicos y administrativos en un ecosistema digital centralizado.

La transformación digital, en este contexto, no se limita a la adquisición de dispositivos o plataformas. Consiste en construir un ecosistema donde cada elemento, desde la conectividad hasta la protección de datos, contribuye a la eficiencia y seguridad del espacio educativo.

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La inteligencia del campus radica en el uso de herramientas avanzadas para comprender cómo aprenden los estudiantes, detectar necesidades y anticipar escenarios de colaboración e investigación.

La IA facilita el análisis de datos y la adaptación de contenidos para responder a las necesidades individuales de cada estudiante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los planteles de educación que impulsen esta evolución estarán mejor preparados para atraer estudiantes, responder a las necesidades cambiantes del mercado laboral y ofrecer experiencias educativas alineadas con las nuevas exigencias de formación”, afirmó Mauricio Arcila, Smart Solutions sales manager for Latam Spanish de Lenovo.

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Cómo se integra la inteligencia artificial en la educación

La inteligencia artificial es uno de los pilares de los campus inteligentes, porque permite analizar grandes volúmenes de datos y adaptar la enseñanza a las necesidades de cada estudiante.

Según Carlos Rebellón, director de Asuntos Gubernamentales para Latinoamérica en Intel, “la capacidad de la IA en América Latina para competir estará estrechamente ligada a la rapidez con que sus universidades y centros educativos logren adaptarse para satisfacer las demandas de esta realidad tecnológica”.

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La protección de datos y una red robusta son pilares para garantizar espacios académicos confiables y eficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La IA facilita la personalización del aprendizaje, la detección temprana de dificultades y la creación de espacios colaborativos que impulsan la innovación. Permite a las instituciones anticipar tendencias y adaptar sus programas académicos para responder a las necesidades emergentes del mercado laboral

Por qué la infraestructura y la ciberseguridad son factores claves

El despliegue de infraestructura tecnológica robusta es esencial para garantizar la conectividad y el funcionamiento seguro de los campus inteligentes. Esto incluye redes de alta velocidad, sistemas de almacenamiento, dispositivos interconectados y plataformas de gestión académica y administrativa.

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Asimismo, la seguridad de estos sistemas se vuelve prioritaria ante el aumento de los riesgos asociados al manejo de datos personales y académicos. La protección de la información y la prevención de ciberataques han adquirido un lugar central en el diseño de los nuevos ecosistemas educativos.

Expertos en programación seguirán siendo útiles pese al auge de la automatización. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Avanzar desde ahora en esta transformación les permitirá aprovechar el ritmo de la innovación tecnológica, fortalecer su capacidad de adaptación y consolidar una posición de liderazgo frente a un entorno cada vez más dinámico”, afirmó Arcila.

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Qué habilidades y profesiones serán claves ante el avance de la IA

La programación se posiciona como una competencia esencial para el siglo XXI. Según Bill Gates, es una alfabetización indispensable, porque constituye el lenguaje estructural de sectores estratégicos como la salud, la comunicación y la seguridad.

Más allá de la programación, el auge de la IA impulsa la demanda de profesionales en biotecnología, edición genética y medicina personalizada. En paralelo, la transición hacia energías limpias y la innovación en tecnologías como el hidrógeno verde abren nuevas oportunidades para quienes lideren estos procesos.

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