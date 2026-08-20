Qué es ‘farmear aura’: el fenómeno viral que destronó a los therians en 2026

La tendencia de 'farmear aura' inunda diferentes plataformas digitales y plazas públicas en Latinoamérica.
En 2026, los videos de jóvenes con máscaras de animales, identificados como therians, inundaron redes sociales como TikTok e Instagram, pero a mitad de año, esa tendencia perdió fuerza frente a “farmear aura”, un fenómeno que convirtió el carisma y la actitud en el centro de competencias públicas y digitales en Latinoamérica.
El auge de “farmear aura” cambió la interacción juvenil en redes y trasladó la competencia al espacio público. Jóvenes comenzaron a organizar batallas en plazas de Buenos Aires, São Paulo y Lima, donde la actitud y la creatividad valen más que la destreza física.
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El público decide quién suma más “puntos de aura” con su reacción, y la presencia escénica se volvió el criterio central en la competencia.
Qué significa “farmear aura” y cómo surgió este término
El concepto de “farmear aura” fusiona dos ideas centrales de la cultura digital. Por un lado, la palabra “farmear” proviene del inglés “to farm” y se utiliza en videojuegos para describir la acción de repetir tareas con el objetivo de obtener recursos, experiencia o puntos para mejorar un personaje. Juegos populares como League of Legends y Pokémon Unite ayudaron a consolidar este término entre la Generación Z.
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Por otro lado, “aura” refiere al conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta en redes sociales o en la vida real: carisma, seguridad, energía y magnetismo, sin relación con la espiritualidad tradicional.
La combinación da lugar a una expresión propia del lenguaje digital contemporáneo. “Farmear aura” significa realizar acciones, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona.
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El fenómeno se expandió rápidamente en redes como TikTok, Instagram y X, donde frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” se popularizaron para celebrar o criticar comportamientos.
Cómo se practica “farmear aura” y por qué se volvió viral en redes sociales
La práctica de “farmear aura” se caracteriza por su sencillez y su capacidad de adaptación tanto al ecosistema digital como al espacio público. Jóvenes organizan “batallas” en plazas donde dos participantes se enfrentan cara a cara buscando proyectar la mayor presencia mediante gestos, poses, bailes y referencias a memes o figuras deportivas.
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El objetivo es mantener la compostura y lograr que el público reaccione positivamente. Los aplausos y vítores funcionan como votación espontánea, aunque en algunos eventos existen jueces, eliminación por rondas y premios para el ganador.
El atractivo en redes sociales de esta tendencia reside en la lógica de sumar o restar puntos de reputación con cada acción, como si la vida fuera un videojuego. Una respuesta ingeniosa o una pose desafiante otorgan “+1000 de aura”, mientras que errores o actitudes torpes suelen interpretarse como pérdidas.
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El “six-seven”, gesto vinculado al rapero Skrilla y a memes de la NBA, se convirtió en una de las señas distintivas de estas competencias, junto con poses “sigma”, miradas fijas y pasos como el “aura walk”.
En qué se diferencia “farmear aura” y la cultura therian
Aunque ambas tendencias surgieron y se consolidaron en el ecosistema digital, “farmear aura” y la cultura therian presentan diferencias fundamentales en su origen y propósito.
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Los therians se identifican por una conexión subjetiva y persistente con una especie animal, manifestada a través del uso de máscaras y movimientos inspirados en su “teriotipo”. Su identidad se construye desde la introspección y la afiliación a comunidades digitales que priorizan la vivencia personal sobre la performance.
En contraste, “farmear aura” no implica una identificación profunda con un personaje o animal, sino la construcción deliberada de una imagen carismática para el ambiente. La competencia se basa en la capacidad de proyectar seguridad y creatividad en público, sin que exista un trasfondo de identidad personal o espiritual.
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Qué semejanzas comparten los “farmers de aura” y los therians
A pesar de sus diferencias, ambos fenómenos comparten puntos de contacto en el uso de las redes sociales como plataforma de visibilidad y en la organización de eventos presenciales que reúnen a jóvenes en espacios públicos. Tanto los therians como los “farmers de aura” encontraron en TikTok e Instagram herramientas clave para difundir sus prácticas y construir comunidades.
Asimismo, los dos movimientos han generado debates sobre los límites de la autoexpresión juvenil y el impacto de las tendencias digitales en la cultura urbana.
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