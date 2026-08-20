Qué es ‘farmear aura’: el fenómeno viral que destronó a los therians en 2026

La tendencia de 'farmear aura' inunda diferentes plataformas digitales y plazas públicas en Latinoamérica.

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En 2026, los videos de jóvenes con máscaras de animales, identificados como therians, inundaron redes sociales como TikTok e Instagram, pero a mitad de año, esa tendencia perdió fuerza frente a “farmear aura”, un fenómeno que convirtió el carisma y la actitud en el centro de competencias públicas y digitales en Latinoamérica.

El auge de “farmear aura” cambió la interacción juvenil en redes y trasladó la competencia al espacio público. Jóvenes comenzaron a organizar batallas en plazas de Buenos Aires, São Paulo y Lima, donde la actitud y la creatividad valen más que la destreza física.

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El público decide quién suma más “puntos de aura” con su reacción, y la presencia escénica se volvió el criterio central en la competencia.

Qué significa “farmear aura” y cómo surgió este término

El concepto de “farmear aura” fusiona dos ideas centrales de la cultura digital. Por un lado, la palabra “farmear” proviene del inglés “to farm” y se utiliza en videojuegos para describir la acción de repetir tareas con el objetivo de obtener recursos, experiencia o puntos para mejorar un personaje. Juegos populares como League of Legends y Pokémon Unite ayudaron a consolidar este término entre la Generación Z.

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“Farmear aura” nació de la combinación entre la lógica de acumular puntos y la proyección de magnetismo personal.

Por otro lado, “aura” refiere al conjunto de atributos simbólicos que una persona proyecta en redes sociales o en la vida real: carisma, seguridad, energía y magnetismo, sin relación con la espiritualidad tradicional.

La combinación da lugar a una expresión propia del lenguaje digital contemporáneo. “Farmear aura” significa realizar acciones, poses o mantener actitudes que incrementan simbólicamente el carisma y la admiración que los demás perciben en una persona.

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El fenómeno se expandió rápidamente en redes como TikTok, Instagram y X, donde frases como “+1000 de aura” o “perdió aura” se popularizaron para celebrar o criticar comportamientos.

Cómo se practica “farmear aura” y por qué se volvió viral en redes sociales

Competencias en plazas premian la actitud y la creatividad frente al público.

La práctica de “farmear aura” se caracteriza por su sencillez y su capacidad de adaptación tanto al ecosistema digital como al espacio público. Jóvenes organizan “batallas” en plazas donde dos participantes se enfrentan cara a cara buscando proyectar la mayor presencia mediante gestos, poses, bailes y referencias a memes o figuras deportivas.

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El objetivo es mantener la compostura y lograr que el público reaccione positivamente. Los aplausos y vítores funcionan como votación espontánea, aunque en algunos eventos existen jueces, eliminación por rondas y premios para el ganador.

El atractivo en redes sociales de esta tendencia reside en la lógica de sumar o restar puntos de reputación con cada acción, como si la vida fuera un videojuego. Una respuesta ingeniosa o una pose desafiante otorgan “+1000 de aura”, mientras que errores o actitudes torpes suelen interpretarse como pérdidas.

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Diferentes culturas y prácticas de jóvenes se han popularizado en redes sociales. (Foto: REUTERS/Hollie Adams/Ilustración)

El “six-seven”, gesto vinculado al rapero Skrilla y a memes de la NBA, se convirtió en una de las señas distintivas de estas competencias, junto con poses “sigma”, miradas fijas y pasos como el “aura walk”.

En qué se diferencia “farmear aura” y la cultura therian

Aunque ambas tendencias surgieron y se consolidaron en el ecosistema digital, “farmear aura” y la cultura therian presentan diferencias fundamentales en su origen y propósito.

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Los therians se identifican por una conexión subjetiva y persistente con una especie animal, manifestada a través del uso de máscaras y movimientos inspirados en su “teriotipo”. Su identidad se construye desde la introspección y la afiliación a comunidades digitales que priorizan la vivencia personal sobre la performance.

Los therians expresan una identidad animal profunda, mientras los “farmers de aura” buscan reconocimiento inmediato. (Fotocomposición Infobae)

En contraste, “farmear aura” no implica una identificación profunda con un personaje o animal, sino la construcción deliberada de una imagen carismática para el ambiente. La competencia se basa en la capacidad de proyectar seguridad y creatividad en público, sin que exista un trasfondo de identidad personal o espiritual.

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Qué semejanzas comparten los “farmers de aura” y los therians

A pesar de sus diferencias, ambos fenómenos comparten puntos de contacto en el uso de las redes sociales como plataforma de visibilidad y en la organización de eventos presenciales que reúnen a jóvenes en espacios públicos. Tanto los therians como los “farmers de aura” encontraron en TikTok e Instagram herramientas clave para difundir sus prácticas y construir comunidades.

Asimismo, los dos movimientos han generado debates sobre los límites de la autoexpresión juvenil y el impacto de las tendencias digitales en la cultura urbana.

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