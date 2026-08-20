Google regala un año de Google AI Plus: cómo conseguir Gemini avanzado y 400 GB gratis

Cómo reclamar Google AI Plus gratis para estudiantes, registro y validación paso a paso - (Google)

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Google ha lanzado una de las promociones más llamativas del año académico: un año completo de Google AI Plus gratis para estudiantes universitarios, con acceso a herramientas avanzadas de Gemini y 400 GB de almacenamiento en la nube.

La iniciativa, confirmada en el blog oficial de la compañía, está disponible en España, México y la mayoría de los países de América Latina (excepto Bolivia) y se suma a una tendencia global donde la inteligencia artificial se convierte en parte fundamental de la educación, la productividad y la vida digital cotidiana.

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Google ofrece un año gratis de AI Plus a universitarios con Gemini avanzado y 400 GB - crédito Google

Qué incluye Google AI Plus y quién puede obtenerlo

El plan Google AI Plus ofrece a los estudiantes:

400 GB de almacenamiento distribuidos entre Drive, Fotos y Gmail.

Acceso a Gemini 3.1 Pro y al modo Deep Research , exclusivo para usuarios de pago.

Límites de uso más altos dentro de Gemini, evitando cortes al cargar documentos grandes o realizar consultas complejas.

Herramientas únicas como Nano Banana Pro para generar hasta 50 imágenes 4K diarias y Veo 3.1 con Google Flow , que regala 200 créditos al mes para crear videos.

Otras funciones premium enfocadas en productividad, visualización de datos y organización inteligente.

La oferta está destinada a estudiantes matriculados en instituciones de educación superior en países donde el servicio está disponible. Para acceder, es necesario validar la condición de estudiante, generalmente mediante un correo institucional o documento oficial.

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Cómo reclamar el año gratuito de Google AI Plus

Verifica tu elegibilidad: Debes estar matriculado en una universidad o centro de educación superior reconocido y residir en un país donde la promoción esté activa. Accede al portal de estudiantes de Google: Ingresa a (gemini.google.com/students) y sigue las instrucciones para registrar tu cuenta. Valida tu condición de estudiante: Google solicitará un correo institucional o un comprobante de matrícula. Activa tu plan: Una vez confirmado, tendrás acceso a Google AI Plus durante 12 meses y podrás aprovechar todas las herramientas exclusivas.

La promoción apunta al regreso a clases e incluye acceso a herramientas premium como Gemini 3.1 Pro y Deep Research, además de almacenamiento extra en Drive, Fotos y Gmail, con disponibilidad en España y casi toda América Latina - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En Estados Unidos, la promoción incluye 5 TB de almacenamiento, acceso a Gemini Spark, Google Health Premium y la opción de sumar YouTube Premium con descuento, mientras que en el resto del mundo la oferta se centra en los 400 GB y las funciones avanzadas de Gemini Omni.

Herramientas clave para el ciclo académico

Google ha lanzado varias funciones pensadas para el estudio y la organización universitaria, disponibles para quienes activen la promoción:

Centro de estudiantes en Gemini : Un portal donde puedes organizar cuadernos, tarjetas de memoria, cuestionarios y fechas clave sincronizadas con Google Calendar.

Cuadernos de estudio : Gemini permite subir apuntes y materiales de clase, desglosar temas, crear pruebas de diagnóstico y generar lecciones personalizadas con panel de progreso en tiempo real.

Visualizaciones interactivas : Desde simulaciones 3D hasta tablas dinámicas, Gemini ayuda a comprender conceptos visualmente y facilita el aprendizaje de materias complejas.

Gemini Live con Deep Research: La función de investigación profunda permite generar informes completos y conversar con Gemini sobre ellos, incluso mientras realizas otras tareas.

Por qué Google regala AI Plus a estudiantes

La promoción busca posicionar a Google como referente en el uso educativo de la inteligencia artificial y facilitar la vida digital de los estudiantes en un entorno cada vez más competitivo. Al ofrecer almacenamiento extra y acceso a herramientas premium, la compañía refuerza su ecosistema y promueve el uso responsable de la IA como apoyo en la organización, el estudio y la creatividad.

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400 GB en la nube para clases, Google integra Drive, Fotos y Gmail en la promoción - REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

El beneficio busca apoyar a quienes regresan a clases y enfrenta de manera directa la competencia de otras inteligencias artificiales como ChatGPT y Claude. Además, marca un hito en la estrategia de Google por acercar la IA de última generación a los estudiantes de todo el mundo.

El año gratuito de Google AI Plus es una oportunidad para experimentar el potencial de Gemini avanzado y acceder a recursos que hasta ahora eran exclusivos de usuarios de pago. Los estudiantes interesados deben registrarse cuanto antes, pues la promoción está sujeta a disponibilidad regional y validación de elegibilidad.

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Para quienes buscan un aliado digital para el ciclo académico, Google AI Plus y Gemini ofrecen una plataforma robusta, flexible y llena de posibilidades, desde el almacenamiento hasta la generación de contenidos y el análisis de datos en tiempo real.