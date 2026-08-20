Tiros, fuga marcha atrás y policías arrollados: imágenes de una persecución de película en Neuquén

Imágenes aéreas de una calle en Neuquén captan una persecución policial

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Un operativo de la Policía de Neuquén en el barrio Valentina Sur de la capital provincial derivó en una escena de alta tensión durante la mañana de este martes, cuando varios móviles y motos de la fuerza intervinieron en la persecución de una camioneta 4x4. La impactante secuencia, que fue filmada por distintos testigos, incluyó disparos, maniobras imprudentes y hasta efectivos que fueron arrollados por el sospechoso en medio de su intento de fuga.

Tras varios minutos de tensión, la inédita secuencia concluyó en un fuerte choque entre la camioneta, un patrullero y otro vehículo particular.

La persecución se inició en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén.

De acuerdo a la información recabada por medios locales, el increíble episodio comenzó cerca de las 10:00 en las inmediaciones de las calles Río Colorado y Chascomús, donde efectivos de la fuerza provincial fueron alertados de un conductor que realizaba maniobras temerarias en la vía pública.

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Apenas se empezó a acercar uno de los patrulleros a su posición, el conductor de la Toyota Hilux blanca buscó alejarse y motivó la intervención inicial de la Policía Turística. Luego, se sumaron móviles de las comisarías 12 y 44, además de la División Motorizada (DEMOSE).

El vehículo era robado y tenía un pedido de secuestro vigente.

Videos publicados por vecinos en redes sociales muestran el momento exacto en que la camioneta, con una de sus puertas abiertas, aceleró en reversa para eludir el cerco policial. “Zafó el auto de mi cuñado de que no lo choquen”, comentó uno de los testigos, en diálogo con el medio LMNeuquén, en relación a cómo su vehículo evitó verse involucrado en el siniestro.

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La persecución se tornó aún más riesgosa cuando uno de los patrulleros también realizó marcha atrás y colisionó contra un auto particular que circulaba por la zona. El operativo generó preocupación entre los habitantes del barrio, muchos de los cuales presenciaron las peligrosas maniobras mientras se encontraban en plena vía pública.

A pesar de que los móviles buscaron cerrarle el paso al conductor de la camioneta, no dudó en embestirlos y dos integrantes de la Motorizada cayeron al asfalto, uno de los cuales resultó herido.

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El conductor de la 4x4 arrolló a dos policías en medio de su intento de fuga.

El conductor de la pick-up perdió el control del rodado e impactó contra un móvil policial sobre el césped de la vereda de una vivienda. Tanto la parte frontal de la Toyota Hilux como la del patrullero resultaron gravemente dañadas.

Más allá de su conducta temeraria, el sospechoso fue acorralado y terminó detenido en el cruce de Choele Choel y El Dorado. Y como presentaba una herida de bala en el brazo, requirió asistencia médica al igual que una mujer que lo acompañaba por un golpe en la cabeza.

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“No hay lesiones óseas”, confirmaron fuentes policiales al citado medio neuquino sobre el estado de salud del hombre, que una vez que reciba el alta será trasladado a la Comisaría 12 junto a la mujer.

En cuanto a la camioneta Toyota, las autoridades comprobaron que se trata de un vehículo robado y que tenía vigente un pedido de secuestro de la Comisaría 19.

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) tomó intervención en forma doble: por un lado, Fernanda Sabatini, dispuso la retención preventiva de las armas reglamentarias de los agentes que participaron en la persecución. Mientras tanto, el fiscal Horacio Maitini avanza en la investigación en relación al vehículo robado y el delito de resistencia a la autoridad.