Liberan a la hermana de Sebastián Marset en Bolivia

Tatiana Marset, la hermana del presunto narcotraficante uruguayo, fue liberada en Bolivia

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La hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset recuperó su libertad luego de estar cinco meses detenida en una cárcel de Bolivia. Tatiana Marset Alba, de 22 años, fue liberada la noche del miércoles y deberá cumplir detención domiciliaria con resguardo nocturno y escolta policial permanente.

La orden de libertad había sido emitida hace casi un mes, pero la detenida tuvo dificultades para presentar los garantes personales requeridos por el juez.

Según información de los medios locales, la joven cumplirá la detención en la casa de una de sus abogadas en Santa Cruz de la Sierra y retomará sus estudios superiores en la carrera de Derecho mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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Su salida del penal de Palmasola se produjo en un vehículo para evitar el contacto con los medios de comunicación y estuvo acompañada por miembros de la Unidad de Operaciones Tácticas de la Policía (UTOP).

Tatiana Marset, hermana del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, al ser presentada por las autoridades bolivianas tras su aprehensión en mayo de este año.

Tatiana Marset fue aprehendida la madrugada del 13 de marzo de 2026 en el operativo en el que se capturó a su hermano Sebastián, acusado de liderar una red internacional de tráfico de droga.

La operación se realizó en el barrio residencial Las Palmas, en Santa Cruz, y tras su captura fue entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y expulsado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos por lavado de activos y narcotráfico.

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En tanto, su hermana menor es investigada en Bolivia por los delitos de asociación delictuosa y tráfico o portación de armas. La Fiscalía sostiene que tuvo participación en la estructura criminal atribuida a Sebastián Marset, mientras que la acusada ha rechazado las denuncias y ha afirmado que solo estaba de visita en Bolivia.

Luego del operativo de captura, la investigación sobre la estructura criminal atribuida a Sebastián Marset continúa en Bolivia con varios procesos penales en curso. Durante una serie de allanamientos en el departamento de Santa Cruz, la Fiscalía reportó el hallazgo de aeródromos, avionetas, vehículos y armas de fuego, entre otros elementos vinculados a la organización.

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El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

Las acusaciones señalan que Marset lideraba una red criminal que habría trasladado miles de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Europa y también enfrenta cargos en Paraguay por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022, luego de haber cumplido una pena de cinco años en una cárcel de Uruguay por tráfico de marihuana.

En los últimos años se radicó en Bolivia junto a su familia, donde llegó a tener una vida pública con otra identidad: fue dueño y jugador del club Los Leones F.C. e invirtió en negocios de entretenimiento. En 2023 logró escapar de un operativo policial y desde entonces permanecía prófugo de la Justicia.

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En mayo de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de dos millones de dólares por su captura tras una acusación de lavado de dinero en ese país. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad en el estado de Virginia, donde se declaró “no culpable” de los cargos que le imputan. El inicio de su juicio está previsto para enero de 2027.