Así se verían Las Guerreras K-pop como personajes de Los padrinos mágicos

Las dos producciones son muy populares entre el público infantil. (Fotocomposición Infobae)

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Recrear a Las Guerreras K-pop en el estilo animado de Los padrinos mágicos requiere seguir una serie de pasos, que van desde la selección de imágenes de referencia hasta la redacción de un prompt específico para la plataforma de inteligencia artificial (IA) elegida.

En este sentido, se explican los pasos que se deben seguir para fusionar las animaciones de la película de Netflix como de la serie de Nickelodeon.

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Cómo seleccionar las mejores imágenes de referencia para la IA

La primera decisión crucial consiste en elegir imágenes de alta calidad tanto de Las Guerreras K-pop como de Los padrinos mágicos. Es clave optar por archivos con alta resolución, colores definidos y ausencia de marcas de agua.

Imágenes de Las Guerreras K-pop se deben descargar desde fuentes legales. (Foto: Netflix)

La nitidez y los detalles en los rostros, vestimenta y poses facilitan que la IA capte las particularidades de cada universo. Una imagen borrosa o con elementos ajenos puede dificultar la fusión de estilos, afectando el resultado final.

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Por ello, conviene crear una carpeta exclusiva en el dispositivo para almacenar los archivos seleccionados, preferiblemente en formatos compatibles como JPG o PNG, y así agilizar su localización en el momento de cargar las imágenes en la plataforma de IA.

Cuál plataforma utilizar para generar imágenes con IA

Para materializar la idea, es clave utilizar una plataforma de inteligencia artificial que permita la carga de imágenes y la redacción de prompts personalizados. Gemini, la IA de Google, es una de las opciones disponibles para quienes buscan combinar referencias visuales y texto.

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Gemini se puede utilizar como aplicación y versión web. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acceso a Gemini requiere una cuenta activa y el ingreso al chat correspondiente, donde se habilita la función para adjuntar archivos desde el dispositivo.

Durante este paso, es esencial asegurarse de que solo las imágenes relevantes formen parte del proceso. Evitar archivos irrelevantes o duplicados contribuye a que la IA se concentre en los elementos principales de la solicitud, aumentando las probabilidades de obtener una ilustración coherente con lo imaginado.

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Cómo redactar un prompt efectivo para la inteligencia artificial

La redacción del prompt es una etapa central para orientar el trabajo de la IA. Dado que algunas plataformas restringen el uso de nombres protegidos por derechos de autor, como Los padrinos mágicos, resulta conveniente emplear descripciones indirectas pero precisas.

El proceso de generación de imágenes con IA se hace en pocos minutos. (Foto: Gemini)

Un ejemplo de prompt adecuado sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos, ubicadas en un ambiente suburbano animado con criaturas fantásticas y fondos vibrantes”.

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Este tipo de instrucción ayuda a la IA a captar la esencia visual de ambos universos sin recurrir a referencias literales que puedan ser bloqueadas.

Así, el resultado se acerca tanto al estilo de la serie animada como a la personalidad y estética de Las Guerreras K-pop, como puede observarse en la imagen generada, donde los personajes lucen peinados llamativos y vestimentas modernas, en un escenario que evoca el suburbio de Dimmsdale.

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Qué ajustes se deben realizar tras la primera generación de la ilustración

Es frecuente que la primera imagen generada por la IA no incluya todos los elementos deseados o que algunos detalles no sean completamente fieles a la idea original. Ante esto, conviene analizar el resultado y, si es necesario, modificar el prompt o seleccionar nuevas imágenes de referencia.

Los ajustes no requieren saber conocimientos avanzados de edición. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se puede especificar cambios como “ajustar los tonos de cabello” o “asegurar que todas las integrantes aparezcan en el ambiente suburbano”, para perfeccionar la representación.

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Repetir el proceso y proporcionar retroalimentación precisa a la IA incrementa la calidad de la ilustración final. La edición y revisión constantes permiten afinar detalles hasta lograr una imagen donde la fusión entre Las Guerreras K-pop y Los padrinos mágicos resulte convincente y visualmente atractiva.

Cómo compartir la imagen generada con IA

Una vez obtenida la imagen definitiva, es importante descargarla y añadir una leyenda que indique su origen, como “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”.

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Esta práctica previene malentendidos sobre la autoría y el carácter experimental de la obra, sumado a promover la transparencia en redes sociales o plataformas digitales.