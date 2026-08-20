Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Así se verían Las Guerreras K-pop como personajes de Los padrinos mágicos

La generación de imágenes con IA requieren subir fotos de la película y la serie en Gemini y redactar un prompt detallado

Imagen dividida. Izquierda: tres personajes femeninos animados con trajes de lentejuelas. Derecha: tres personajes de caricatura, un niño y dos adultos volando
Las dos producciones son muy populares entre el público infantil. (Fotocomposición Infobae)
Guardar

Recrear a Las Guerreras K-pop en el estilo animado de Los padrinos mágicos requiere seguir una serie de pasos, que van desde la selección de imágenes de referencia hasta la redacción de un prompt específico para la plataforma de inteligencia artificial (IA) elegida.

En este sentido, se explican los pasos que se deben seguir para fusionar las animaciones de la película de Netflix como de la serie de Nickelodeon.

PUBLICIDAD

Cómo seleccionar las mejores imágenes de referencia para la IA

La primera decisión crucial consiste en elegir imágenes de alta calidad tanto de Las Guerreras K-pop como de Los padrinos mágicos. Es clave optar por archivos con alta resolución, colores definidos y ausencia de marcas de agua.

Las guerreras k-pop se verían así si fueran latinas.
Imágenes de Las Guerreras K-pop se deben descargar desde fuentes legales. (Foto: Netflix)

La nitidez y los detalles en los rostros, vestimenta y poses facilitan que la IA capte las particularidades de cada universo. Una imagen borrosa o con elementos ajenos puede dificultar la fusión de estilos, afectando el resultado final.

PUBLICIDAD

Por ello, conviene crear una carpeta exclusiva en el dispositivo para almacenar los archivos seleccionados, preferiblemente en formatos compatibles como JPG o PNG, y así agilizar su localización en el momento de cargar las imágenes en la plataforma de IA.

Cuál plataforma utilizar para generar imágenes con IA

Para materializar la idea, es clave utilizar una plataforma de inteligencia artificial que permita la carga de imágenes y la redacción de prompts personalizados. Gemini, la IA de Google, es una de las opciones disponibles para quienes buscan combinar referencias visuales y texto.

Gemini se puede utilizar como aplicación y versión web. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Gemini se puede utilizar como aplicación y versión web. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El acceso a Gemini requiere una cuenta activa y el ingreso al chat correspondiente, donde se habilita la función para adjuntar archivos desde el dispositivo.

Durante este paso, es esencial asegurarse de que solo las imágenes relevantes formen parte del proceso. Evitar archivos irrelevantes o duplicados contribuye a que la IA se concentre en los elementos principales de la solicitud, aumentando las probabilidades de obtener una ilustración coherente con lo imaginado.

Cómo redactar un prompt efectivo para la inteligencia artificial

La redacción del prompt es una etapa central para orientar el trabajo de la IA. Dado que algunas plataformas restringen el uso de nombres protegidos por derechos de autor, como Los padrinos mágicos, resulta conveniente emplear descripciones indirectas pero precisas.

Tres mujeres jóvenes, un cartel que dice Dimmsdale, cinco criaturas aladas con vestimenta formal flotando, casas y un cielo rosado al fondo
El proceso de generación de imágenes con IA se hace en pocos minutos. (Foto: Gemini)

Un ejemplo de prompt adecuado sería: “Representa a tres jóvenes artistas de pop coreano con peinados coloridos y atuendos modernos, ubicadas en un ambiente suburbano animado con criaturas fantásticas y fondos vibrantes”.

Este tipo de instrucción ayuda a la IA a captar la esencia visual de ambos universos sin recurrir a referencias literales que puedan ser bloqueadas.

Así, el resultado se acerca tanto al estilo de la serie animada como a la personalidad y estética de Las Guerreras K-pop, como puede observarse en la imagen generada, donde los personajes lucen peinados llamativos y vestimentas modernas, en un escenario que evoca el suburbio de Dimmsdale.

Qué ajustes se deben realizar tras la primera generación de la ilustración

Es frecuente que la primera imagen generada por la IA no incluya todos los elementos deseados o que algunos detalles no sean completamente fieles a la idea original. Ante esto, conviene analizar el resultado y, si es necesario, modificar el prompt o seleccionar nuevas imágenes de referencia.

Experto en informática trabajando intensamente en un iMac, aplicando inteligencia artificial para mejorar tareas de programación y diseño. La imagen muestra un entorno de trabajo tecnológicamente avanzado, donde la combinación de hardware y software de última generación potencia su profesionalismo. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los ajustes no requieren saber conocimientos avanzados de edición. (Imagen ilustrativa Infobae)

Se puede especificar cambios como “ajustar los tonos de cabello” o “asegurar que todas las integrantes aparezcan en el ambiente suburbano”, para perfeccionar la representación.

Repetir el proceso y proporcionar retroalimentación precisa a la IA incrementa la calidad de la ilustración final. La edición y revisión constantes permiten afinar detalles hasta lograr una imagen donde la fusión entre Las Guerreras K-pop y Los padrinos mágicos resulte convincente y visualmente atractiva.

Cómo compartir la imagen generada con IA

Una vez obtenida la imagen definitiva, es importante descargarla y añadir una leyenda que indique su origen, como “Ilustración generada con inteligencia artificial, no oficial”.

Esta práctica previene malentendidos sobre la autoría y el carácter experimental de la obra, sumado a promover la transparencia en redes sociales o plataformas digitales.

Temas Relacionados

Las Guerreras K-popLos padrinos mágicosImágenesPelículaGeminiTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Se espera que los robots se integren en el hogar y tengan la capacidad de realizar aproximadamente el 80% de sus tareas con éxito

Qué es el momento ChatGPT para los robots y por qué está tan cerca de pasar

Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

Alphabet atribuye el salto a la demanda empresarial por infraestructura y servicios de inteligencia artificial, con una expansión que acelera la competencia frente a Microsoft Azure y Amazon Web Service

Google Cloud se dispara un 82%: la empresa acumula 514.000 millones en contratos firmados gracias a la alta demanda de IA

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este jueves

Ethereum fue creada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Ethereum: cuál es el precio de esta criptomoneda este jueves

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 20 de agosto

El bitcoin fue creado por Satoshi Nakamoto en el 2008 y arrancó sus operaciones oficialmente el 3 de enero de 2009 con “el bloque de génesis” de 50 monedas

El sube y baja de Bitcoin: cuál es su costo este 20 de agosto

IA, infraestructura y ciberseguridad: las claves de los campus inteligentes para formar el talento del futuro

Este modelo de educación busca personalizar el aprendizaje de los estudiantes y preparar profesiones que demanden el mercado laboral actual

IA, infraestructura y ciberseguridad: las claves de los campus inteligentes para formar el talento del futuro

DEPORTES

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

La Fórmula 1 publicó un nuevo mapa de pilotos para el 2027 y confirmó a otras dos duplas: los corredores con más riesgo de perder su asiento

Los Leones aplastaron 7-1 a Nueva Zelanda y se clasificaron a la siguiente fase del Mundial de hockey

Colapinto confirmó que sólo el coche de Gasly tendrá las mejoras en el GP de Países Bajos: “Esperemos que funcione”

El tenso cruce de Messi con un jugador rival en el empate del Inter Miami que terminó en un escandaloso final con dos expulsados

TELESHOW

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

Fernando Marín reveló su secreto para seguir vigente a los 80 años: “Mientras tenga energía, seguiré pensando en mi profesión”

El desopilante sketch de Darío Barassi dirigido por Mario Pergolini: “Paremos en el próximo planeta”

Diego Tuñón, ex de Sofía Gala y padre de Helena: su rol clave en Babasónicos, su tío famoso y el bajo perfil

Wanda Nara a pleno disfrute en su lujoso yate con toda su familia hasta el anochecer: canciones, risas y nueva capitana

La pregunta sin filtro del padre de Rocío Pardo a Nicolás Cabré: “¿Qué te enamoró de mi hija?”

INFOBAE AMÉRICA

Cinco mujeres heridas en dos hechos de violencia en Honduras tras ataques separados con machete y arma de fuego

Cinco mujeres heridas en dos hechos de violencia en Honduras tras ataques separados con machete y arma de fuego

La comisión de postulación abre la convocatoria para elegir al próximo contralor general de cuentas en Guatemala

Ordenan instrucción formal contra dos mujeres por el hurto de fondos para la restauración de una iglesia en El Salvador

Nicaragua: Motociclistas confiesan responsabilidad en la muerte de un menor

Presidente Bernardo Arévalo confirma que Guatemala ha recibido 2,284 mexicanos deportados de Estados Unidos