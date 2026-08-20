Así puedes crear una app sin saber programar: solo necesitas ChatGPT y un iPhone

Puedes crear una app usando ChatGPT y un iPhone. (Foto: OpenAI - Apple)

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Crear una aplicación sencilla sin conocimientos de programación ya no requiere necesariamente un ordenador, Xcode ni años de experiencia. Un experimento realizado únicamente con un iPhone, ChatGPT y un editor de código demuestra que es posible desarrollar una pequeña aplicación web en menos de diez minutos.

En este caso, el resultado es una lista de tareas capaz de añadir elementos, marcarlos como completados y eliminarlos.

La clave está en utilizar HTML, un lenguaje relativamente sencillo, para crear una web app en lugar de una aplicación nativa para iPhone. De esta manera, no es necesario pagar la membresía anual del Apple Developer Program ni utilizar las herramientas de desarrollo de Apple.

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ChatGPT puede ser usado para crear códigos de aplicaciones. (AP Foto/Richard Drew, Archivo)

El proceso también permite entender una de las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial generativa: convertir una descripción escrita en lenguaje natural en código funcional que después puede modificarse y ejecutarse.

Primero hay que pedirle el código a ChatGPT

El primer paso consiste en explicar a ChatGPT qué aplicación se quiere crear. Para este experimento, la petición fue sencilla: desarrollar una lista de tareas en HTML que permitiera añadir tareas, marcarlas como completadas y borrarlas, además de conservar la información después de recargar la página.

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ChatGPT genera el código necesario en cuestión de segundos. El usuario no necesita conocer previamente la estructura del HTML para obtener un primer resultado funcional.

Sin embargo, esto no significa que la IA sustituya los conocimientos de programación. Para proyectos más complejos será necesario comprender el código, detectar errores, aplicar buenas prácticas y saber qué cambios realizar.

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Puedes empezar a crear una aplicación para iPhone usando ChatGPT. (Applesfera)

Paso a paso para crear la aplicación desde el iPhone

1. Instalar un editor de código

Para escribir el código directamente desde el iPhone se puede utilizar la aplicación Kodex, un editor de código que permite crear y modificar archivos desde el teléfono.

Una vez instalada la aplicación, hay que abrirla y crear un nuevo proyecto pulsando el botón “+”.

2. Crear el archivo HTML

Dentro de Kodex hay que tocar el icono del pergamino situado en la parte superior izquierda y seleccionar “Save Document As…”.

El archivo debe guardarse con la extensión .html. Por ejemplo: lista-tareas.html

Después, el documento se puede guardar en la aplicación Archivos del iPhone mediante la opción “Trasladar”.

Usa la aplicación Kodex para probar el código entregado por ChatGPT. (Applesfera)

3. Copiar el código generado por ChatGPT

El siguiente paso consiste en copiar todo el código que proporciona ChatGPT y pegarlo dentro del archivo HTML creado en Kodex.

En este punto ya existe la estructura básica de la aplicación web, aunque todavía falta publicarla para poder acceder a ella fácilmente desde Safari.

4. Subir la aplicación a internet

Para alojar el archivo HTML se puede utilizar Neocities, un servicio que permite publicar páginas web de manera sencilla.

Después de registrarse, hay que seleccionar el plan gratuito y utilizar la opción “Upload” para subir el archivo HTML creado anteriormente.

El servicio generará una dirección web desde la que será posible abrir la aplicación.

Sube el código a un servidor para empezar a probar la app vía web. (Applesfera)

5. Añadir la aplicación a la pantalla de inicio

Una vez abierta la web app en Safari, el usuario puede pulsar el botón de compartir y seleccionar “Añadir a pantalla de inicio”.

De esta manera, aparecerá un icono en el iPhone que permitirá acceder directamente a la lista de tareas, de forma similar a una aplicación convencional.

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Al no ser nativa de iOS, debes crearle un acceso directo a la aplicación. (Applesfera)

¿Es realmente una aplicación de iPhone?

Hay una diferencia importante. El resultado de este experimento no es una aplicación nativa de iOS, sino una aplicación web accesible desde el navegador.

La ventaja es que no requiere Xcode, una cuenta de desarrollador de Apple ni un ordenador Mac. También permite experimentar rápidamente con diferentes funciones y modificar el código generado por la IA.

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El almacenamiento de las tareas se realiza mediante las capacidades del navegador, por lo que la información puede mantenerse después de cerrar o recargar la página.

Puedes usar un iPhone para probar crear aplicaciones. (Europa Press)

Un primer paso, no un sustituto de la programación

La experiencia demuestra que la barrera de entrada para experimentar con código se ha reducido considerablemente gracias a herramientas como ChatGPT. Una persona sin conocimientos avanzados puede describir una idea, obtener un código inicial y ponerlo en funcionamiento desde un teléfono.

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Eso no significa que desarrollar software profesional sea igual de sencillo. Una aplicación comercial requiere conocimientos de arquitectura, seguridad, bases de datos, diseño, pruebas, mantenimiento y publicación.

Pero para quien nunca ha programado, crear una pequeña lista de tareas puede servir como primer contacto con el desarrollo de software y como una forma práctica de comprobar hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial cuando se combina con herramientas accesibles.

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