Crimen y Justicia
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Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la Fiscalía admitió un error grave en la prueba y aseguró que “quieren voltear el debate”

El proceso continúa este jueves en un clima de máxima tensión luego de que un defensor dejara el descubierto que los fiscales y peritos analizaron estudios médicos del padre de Diego en vez de los del Diez en la causa. Adelantan varios planteos

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Diego Armando Maradona
Diego Armando Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona repite este jueves un escenario similar al de mayo de 2025, cuando en una audiencia se deslizó la posibilidad de que la exjueza Julieta Makintach estuviera realizando un documental del caso sin autorización.

Ahora, el clima de tensión se debe a lo expuesto en la última jornada por el defensor Nicolás D’Albora, que representa a la imputada Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga. Durante la declaración del nefrólogo que participó de la Junta Médica, el letrado advirtió en la pericia se había analizado parte de la historia clínica del padre de Maradona en vez de la del Diez.

El error pone en riesgo una prueba clave para la Fiscalía. Mejor dicho, la más importante que tienen contra los siete imputados del proceso, ya que ese informe determinó que la muerte de Maradona fue evitable y que los profesionales de la salud no le dieron un seguimiento médico adecuado teniendo en cuenta sus antecedentes clínicos.

El problema surge de que, muchos de esos antecedentes, por lo menos los de 2012 a 2015, en realidad eran de su padre, que llevaba su mismo nombre. De hecho, ese último año el Diez estaba en Dubai. La diferencia entre las historias clínicas en el número de afiliado, que apartentemente no habría sido chequeado cuando la fiscalía recibió la documentación a fines de 2020.

En este contexto, abogados defensores adelantaron que este jueves presentarán varios planteos. Pero la fiscalía y la querella, sin embargo, también tienen otros preparados.

14:12 hsHoy

“Nos engañaron”, aseguró el fiscal Patricio Ferrari

El fiscal Patricio Ferrari continuó: “Se ha montado una operación de prensa ayer que era con la finalidad de empantanar la cancha. Nos engañaron, cometieron delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina. Pero no es tan malo el panorama, porque lamento decirles que no les sirvió de nada. El juicio no lo van a voltear”.

“La defensa de Forlini pide un informe de migraciones de Maradona. Acá está el informe, lo aportamos nosotros. Efectivamente Maradona estaba afuera del país. El 2 de junio de 2015 sale y el 5 de enero de 2016 regresa. En ese período, el estudio aportado, puede corresponder al padre de Diego. Pero ustedes lo aportaron con el nombre de Diego. ¿Ahora lo vienen a cuestionar?”, siguió el fiscal.

Y sumó: “¿Por qué digo que el panorama no está mal y no van a voltear el juicio esta vez? Porque ustedes jueces juntan más de 100 años en la Justicia. Y ustedes saben que no pueden tomarnos el pelo todo el tiempo. Imagino que nadie se va a atraver a pedir la nulidad”.

14:07 hsHoy

La explicación de la Fiscalía sobre el error en las historias clínicas

En un clima de máxima tensión, el fiscal Patricio Ferrari tomó la palabra, dijo estar enfurecido con la situación y catalogó lo ocurrido en la última audiencia como “una locura”.

En este contexto, explicó que desde la Fiscalía solicitaron las historias clínicas de Diego a fines de noviembre de 2020 y que en enero de 2021 la prepaga aportó la documentación requerida.

“Los que tenemos obra social sabemos que el número de afiliado muta. Diego Armando Maradona tenía distintos números de afiliados. Por eso en el requerimiento se pidió la documentación con el nombre del paciente, el DNI y el último número de afiliado que tuvo”, explicó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Y agregó: “Además, Maradona que era la persona más conocida del mundo, tenía seudónimos como Ariel Gómez. Por eso también pedimos la historia clínica de Ariel Gómez (con el mismo documento que Maradona), que era otro nombre que usaba él para hacerse estudios”.

“A ese requerimiento por mail, desde la prepaga nos responden ‘Les enviamos la historia clínica solicitada de Diego Armando Maradona’. Es decir: nosotros pedimos ‘¿me pueden mandar los estudios de Diego Maradona?’ y D’Albora me responde ‘le envío los estudios de Diego Maradona’. Y lo digo con vehemencia porque es una locura lo que está pasando. Están intentando embarrar un juicio llegando casi al final”.

13:44 hsHoy

Comenzó la audiencia

El tribunal contestó al pedido de Nicolás D’Albora -defensor de la coordinadora de la prepaga imputada, Nancy Forlini- para corroborar el número de afiliado de Diego Maradona y chequear que las historias clínicas evaluadas en la causa corresponden a él o a su padre.

En este sentido, los jueces señalaron que la solicitud de prueba nueva los excede y le dieron traslado a la Fiscalía.

12:32 hsHoy

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

El defensor de Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, advirtió que los peritos de la Junta Médica analizaron estudios clínicos que no eran del Diez sino de su padre. Los detalles

Diego Maradona en Dubai
Diego Maradona en Dubai

Es un déjà vu. A cuatro meses del comienzo del nuevo juicio por la muerte de Maradona -que en 2025 había sido anulado luego de que descubrieran que la exjueza Julieta Makintach filmaba un documental a escondidas en las audiencias- el debate oral vuelve a enfrentar un peligro de nulidad.

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