Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: la Fiscalía admitió un error grave en la prueba y aseguró que “quieren voltear el debate”

Diego Armando Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona repite este jueves un escenario similar al de mayo de 2025, cuando en una audiencia se deslizó la posibilidad de que la exjueza Julieta Makintach estuviera realizando un documental del caso sin autorización.

Ahora, el clima de tensión se debe a lo expuesto en la última jornada por el defensor Nicolás D’Albora, que representa a la imputada Nancy Forlini, coordinadora de la prepaga. Durante la declaración del nefrólogo que participó de la Junta Médica, el letrado advirtió en la pericia se había analizado parte de la historia clínica del padre de Maradona en vez de la del Diez.

El error pone en riesgo una prueba clave para la Fiscalía. Mejor dicho, la más importante que tienen contra los siete imputados del proceso, ya que ese informe determinó que la muerte de Maradona fue evitable y que los profesionales de la salud no le dieron un seguimiento médico adecuado teniendo en cuenta sus antecedentes clínicos.

El problema surge de que, muchos de esos antecedentes, por lo menos los de 2012 a 2015, en realidad eran de su padre, que llevaba su mismo nombre. De hecho, ese último año el Diez estaba en Dubai. La diferencia entre las historias clínicas en el número de afiliado, que apartentemente no habría sido chequeado cuando la fiscalía recibió la documentación a fines de 2020.

En este contexto, abogados defensores adelantaron que este jueves presentarán varios planteos. Pero la fiscalía y la querella, sin embargo, también tienen otros preparados.