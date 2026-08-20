Así puedes poner subtítulos en tus videollamadas de Google Meet

Los subtítulos automáticos en Google Meet pueden activarse en reuniones web, móviles y en dispositivos de hardware para facilitar la comunicación en varios idiomas. (Google)

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La posibilidad de añadir subtítulos automáticos en Google Meet es clave para reuniones en múltiples idiomas o si hay problemas de comunicación. Esta herramienta, integrada tanto en la versión web como en las aplicaciones móviles y dispositivos de hardware, es posible activarla de manera sencilla.

La función puede activarse en cualquier momento, permitiendo que la conversación aparezca en texto en la pantalla, lo que ayuda a no perder ningún detalle.

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Cómo activar los subtitulos en Google Meet

El proceso para habilitar los subtítulos en Google Meet varía ligeramente según el dispositivo utilizado. En ordenadores, basta con abrir una reunión desde el navegador y luego ingresar a los ajustes a través de los tres puntos ubicados en la barra de control de la videollamada.

Dentro de la ventana de ajustes, se debe seleccionar la opción “Subtítulos”, elegir el idioma de origen y activar la casilla correspondiente. Para personalizar la visualización, es posible ajustar el tipo, tamaño y color de la fuente, así como el color de fondo, facilitando el contraste y la lectura.

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En la versión web de Google Meet, los subtítulos se activan desde los ajustes de la reunión al seleccionar “Subtítulos” y elegir el idioma de origen. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En dispositivos móviles, el procedimiento es similar tanto en iOS como en Android. Una vez dentro de la reunión, al tocar la pantalla se muestran los controles de videollamada. Luego, al acceder a los tres puntos de configuración, se encuentra la opción “Subtítulos”, donde se selecciona el idioma y se activa la función.

Activación de subtítulos en hardware especializado de Google Meet

Para las empresas y organizaciones que utilizan hardware de salas de reuniones de Google, la función de subtítulos también está disponible y se activa de manera muy sencilla. Durante una videollamada, los usuarios pueden tocar el botón “Activar subtítulos” en la pantalla táctil para comenzar a ver la transcripción en tiempo real.

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En equipos como Chromebox, se emplea el mando para acceder a ajustes y habilitar o deshabilitar los subtítulos. En Chromebase, se encuentra la opción en la parte inferior derecha de la pantalla táctil.

Un dato importante es que, en estos dispositivos, los subtítulos no se incluyen en las grabaciones de las videollamadas: solo están visibles durante la reunión en curso. Si los controles de la reunión obstruyen la visualización de los subtítulos, basta con tocar en otra parte de la pantalla para ocultar los controles y dejar a la vista la transcripción.

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El hardware de salas de Google Meet permite activar subtítulos desde la pantalla táctil o desde los ajustes en equipos como Chromebox y Chromebase. (foto: Google)

Cómo personalizar y traducir subtítulos en Google Meet

Google Meet no solo permite activar subtítulos automáticos, sino que también ofrece opciones avanzadas como la traducción simultánea de subtítulos, disponible para usuarios de ciertos planes de Google Workspace.

Esta función resulta especialmente útil para reuniones internacionales, en las que los participantes pueden configurar los subtítulos para que se traduzcan automáticamente entre idiomas específicos. La activación se realiza desde el menú de configuración, seleccionando “Subtítulos traducidos” y eligiendo tanto el idioma de origen como el de destino.

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Además, Google Meet permite personalizar la apariencia de los subtítulos directamente desde la computadora. Los usuarios pueden ajustar la fuente, el tamaño y el color del texto, así como el fondo, para mejorar la visibilidad según sus preferencias o necesidades visuales.

Estas configuraciones se guardan automáticamente, facilitando el uso recurrente de la función sin tener que reconfigurarla en cada reunión.

Las ediciones Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus de Google Workspace incluyen la traducción automática de subtítulos en Google Meet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes utilizan subtítulos traducidos, existe la posibilidad de revisar partes anteriores de la conversación desplazándose por el historial de subtítulos mientras la reunión sigue en curso. Esto garantiza que cualquier información importante pueda ser consultada nuevamente, siempre que se haya estado presente en la reunión con la función activa.

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Quiénes pueden acceder a los subtítulos traducidos y condiciones de uso

La disponibilidad de subtítulos traducidos en Google Meet está sujeta al tipo de suscripción de Google Workspace que posea la organización. Actualmente, las ediciones Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard y Enterprise Plus incluyen esta función de traducción automática de subtítulos.

Los usuarios pueden habilitar la traducción desde la computadora y seleccionar entre los idiomas admitidos tanto para el origen como para el destino.

Google Meet ofrece una opción para incorporar los subtítulos en el clip de grabación si se selecciona la función “Record captions” antes de iniciar la grabación de la reunión. Sin embargo, en el hardware de salas de reuniones, los subtítulos no se integran en las grabaciones, quedando disponibles solo para los asistentes en tiempo real.

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