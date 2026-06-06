Así será Google Meet en Android Auto: las funciones necesarias para evitar distracciones

Google Meet en Android Auto solo habilita llamadas de audio para garantizar la seguridad vial. (Google)

La integración de Google Meet en Android Auto representa un avance relevante en la conectividad dentro del automóvil, aunque llega acompañada de estrictas limitaciones para garantizar la seguridad al volante.

Con esta actualización, Google permite a los usuarios unirse a videollamadas desde el sistema del coche, pero con funciones controladas para prevenir distracciones durante la conducción.

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Videollamadas seguras sin imagen ni cámara

La versión de Google Meet para Android Auto ofrece una experiencia simplificada. De acuerdo con lo informado por 9to5Google, no es posible ver a otros participantes ni activar la cámara. Las reuniones se desarrollan únicamente como conferencias de audio, limitando así cualquier fuente visual que pueda desviar la atención del conductor. La aplicación presenta una interfaz similar a la de llamadas telefónicas, con accesos directos al historial de reuniones y a los eventos programados.

Solo es posible unirse a reuniones ya programadas desde la interfaz de Android Auto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta adaptación responde a la necesidad de compatibilizar la productividad con la prevención de accidentes. Los usuarios pueden recibir notificaciones de reuniones próximas, sincronizadas con su calendario, y unirse a estas llamadas con solo pulsar una notificación en la pantalla del vehículo.

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Limitaciones clave para evitar distracciones

El servicio, aunque útil, incorpora restricciones adicionales. En Google Meet para Android Auto no se pueden iniciar nuevas reuniones desde el coche; solo es posible entrar a videollamadas ya programadas. Además, la aplicación elimina funciones avanzadas como levantar la mano, encuestas o la sección de preguntas y respuestas. Al activarse la función, el móvil del usuario muestra una versión simplificada de la interfaz, suprimiendo opciones que podrían desviar la atención de la conducción.

La actualización se está desplegando de forma automática a todos los usuarios de Android Auto, quienes recibirán una notificación cuando la función esté disponible en su dispositivo.

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El sistema muestra notificaciones de reuniones sincronizadas con el calendario del usuario.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Renovación de la experiencia Android Auto

Durante los últimos meses, Android Auto ha experimentado una serie de mejoras relevantes. En mayo, se incorporó un nuevo diseño basado en Material 3 Expressive, que abarca la pantalla por completo y se adapta a su forma. Esta interfaz renovada permite personalizar la experiencia con widgets para acceder rápidamente a contactos, abrir la puerta del garaje o consultar el pronóstico del tiempo.

La navegación inmersiva con Google Maps es otro de los puntos fuertes, ofreciendo vistas tridimensionales que distinguen edificios, pasos elevados y terrenos, además de resaltar carriles, semáforos y señales de tráfico. Estas funciones buscan hacer más intuitiva y segura la conducción asistida por el sistema.

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Gemini y la inteligencia artificial en el coche

La llegada de Gemini a Android Auto supone un avance en la integración de la inteligencia artificial dentro del automóvil. Con un smartphone compatible, los usuarios podrán acceder a Gemini Intelligence antes de fin de año. Entre las nuevas herramientas destaca Magic Cue, un asistente que genera respuestas inteligentes a mensajes recibidos, considerando el contexto de la conversación para ofrecer contestaciones relevantes y seguras.

Gemini introduce nuevas funciones de inteligencia artificial en el entorno de Android Auto. (Google)

En vehículos con Google integrado (Android Automotive OS), la integración de Gemini permitirá hacer consultas sobre el propio coche y disfrutar de navegación avanzada, con guía de carril en tiempo real apoyada por cámaras delanteras.

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Entretenimiento adaptado y controles optimizados

Android Auto también ha mejorado el apartado de entretenimiento. Ahora, aplicaciones como YouTube pueden reproducir vídeos en alta definición y a 60fps, mientras que servicios de audio en streaming, como Spotify, ofrecen modos “solo audio” para evitar distracciones cuando hay contenido en vídeo, como en los pódcast. Además, se incorpora soporte para Dolby Atmos en vehículos compatibles y las aplicaciones reciben actualizaciones visuales para facilitar su uso en movimiento.

Estas novedades buscan aprovechar el mayor tamaño y calidad de las pantallas de los automóviles actuales, logrando una experiencia premium que no compromete la seguridad al volante.

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