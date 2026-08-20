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Epic Games Store: estos son los 2 juegos gratis para PC disponibles

Los juegos gratis para reclamar son Cardpocalypse Standard Edition y Paquete de Mago Épico

Epic Games Store sumó dos juegos gratis para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Epic Games Store sumó dos juegos gratis para PC. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
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Epic Games Store anunció dos nuevos juegos gratis para PC que estarán disponibles por tiempo limitado.

Los títulos que se pueden reclamar sin costo son Cardpocalypse Standard Edition y Paquete de Mago Épico.

Como ocurre con estas promociones, el acceso queda atado a una ventana de disponibilidad acotada: una vez vencido el plazo, los juegos vuelven a su precio habitual.

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Banner promocional de Albion Online con un mago, un caballo, un lobo, iconos de objetos y el texto 'Paquete de Mago Épico' y '+ de 55 $ de valor ¡Gratis!'
Se pueden reclamar sin costo Cardpocalypse Standard Edition y Paquete de Mago Épico. (Epic Games)

Por eso, si te interesan, conviene sumarlos a la biblioteca cuanto antes y dejarlos “guardados” para descargarlos cuando quieras.

La novedad incluye dos propuestas muy distintas entre sí. Por un lado, Cardpocalypse Standard Edition es un RPG para un jugador con foco en batallas de cartas y una estética que apela a la cultura pop de los 90.

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Por el otro, Paquete de Mago Épico no es un juego completo, sino un pack de contenido con objetos cosméticos y recursos pensados para progresar y personalizar al personaje, con disponibilidad exclusiva en Epic Games Store por tiempo limitado.

Pantalla de un videojuego que muestra dos personajes animados, uno en silla de ruedas con una gorra multicolor y varias cartas, y otro con gafas
Tras canjearlos, quedan ligados a tu cuenta. (Epic Games)

Cómo acceder a los juegos gratis en Epic Games Store

Para reclamar los títulos, el proceso es simple: hay que ingresar a Epic Games Store desde PC, iniciar sesión con una cuenta (o crear una si todavía no se tiene) y buscar cada producto en la tienda para añadirlo a la biblioteca.

Una vez completado el canje, el contenido queda asociado a la cuenta del usuario.

En esta promoción, los dos elementos gratuitos son Cardpocalypse Standard Edition y Paquete de Mago Épico.

La clave es realizar el reclamo mientras la oferta esté activa, ya que la tienda los mantiene sin costo solo durante el período indicado. Después de ese tiempo, aunque el usuario haya visto la promoción, ya no podrá sumarlos gratis si no los canjeó.

El logo blanco de Epic Games Store sobre una escena de videojuego con dos personajes, un robot araña gigante, y edificios destruidos bajo un cielo anaranjado.
Cardpocalypse Standard Edition es un RPG para un jugador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué tratan Cardpocalypse y el Paquete de Mago Épico

Cardpocalypse Standard Edition propone una historia de rol en modo solitario que combina amistad, colección de cartas y reglas que se van torciendo a medida que avanza la aventura.

La protagonista es Jess, una nena de diez años que, en su primer día en la escuela Dudsdale Elementary, provoca que el juego de cartas coleccionables favorito de todos quede prohibido, lo que empuja a los chicos a llevar sus duelos “a la clandestinidad”.

El conflicto escala cuando los mutantes del juego invaden el mundo real y depende de Jess y sus amigos frenarlos.

Vista trasera de un joven con auriculares jugando videojuegos en dos monitores, un PC y un celular, en un escritorio iluminado por un letrero de Epic Games.
Cuando los mutantes salen al mundo real, Jess y sus amigos deben detenerlos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Paquete de Mago Épico, en cambio, está planteado como un punto de partida para una aventura con estética fantástica y un conjunto amplio de recompensas. Su descripción indica: “¡Comienza tu aventura con un estilo mágico y un montón de recompensas!”.

La propuesta invita a adentrarse en el mundo de Albion con una colección creada para “desarrollar tu personaje” y recorrer el reino con “elegancia arcana”.

Se trata de un contenido “disponible exclusivamente en la Epic Games Store” y por tiempo limitado, que combina cosméticos místicos con recursos para progresar, fabricar y personalizar.

Entre sus contenidos se incluye el Paquete de Vestuario & Skin de Montura de Mago Aventurero, con un vestuario completo de mago (túnica, sombrero, botas y capa), además de skins como la de montura de caballo blindado y la de arma de libro de hechizos, que incorpora dos emotes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La promo mezcla una aventura de cartas y un pack con ítems y mejoras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También suma variantes de gremio, una skin de montura de lobo de niebla y recursos como 400 Tokens de la Comunidad, 3 Pergaminos de Fama, 500 Puntos de Aprendizaje, 10 Pociones Restauradoras de Foco del Iniciado y 10 Tomos de Conocimiento del Iniciado, orientados a acelerar el progreso inicial y ampliar las opciones de personalización.

En conjunto, la selección gratuita de Epic Games Store combina una aventura narrativa con cartas y un paquete cargado de objetos y mejoras, dos opciones pensadas para públicos distintos pero con un mismo incentivo: reclamarlos a tiempo y sumarlos a la biblioteca mientras sigan disponibles sin costo.


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