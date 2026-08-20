Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Corinthians vs Rosario Central en Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda que deja expuesta tus contraseñas

Las páginas ilegales para ver partidos de la Conmebol Libertadores son utilizadas por ciberdelincuentes para propagar malware y financiar redes criminales

Dos futbolistas, uno con camiseta blanca y otro con camiseta azul y amarilla, disputan un balón en el aire, con público desenfocado de fondo y gráficos de televisión
Las aplicaciones ilegales transmiten eventos deportivos sin costo pero sin tener autorizados derechos autor. (Foto: Conmebol)
Guardar

Ver partidos de la Conmebol Libertadores como el choque entre Corinthians y Rosario Central en páginas gratuitas como Fútbol Libre o Roja Directa expone las contraseñas y los datos personales de los usuarios al riesgo de robo por parte de ciberdelincuentes.

Según reportes de INTERPOL, a diferencia de servicios oficiales, estas páginas suelen convertirse en trampas para la captura de datos personales, incluidos accesos bancarios y credenciales privadas.

PUBLICIDAD

Por qué ver partidos en páginas piratas pone en riesgo las contraseñas

INTERPOL advierte que estos portales esconden amenazas que superan el simple acceso no autorizado a contenido. Al ingresar información en estos portales, los usuarios pueden dejar expuestas sus contraseñas a redes de ciberdelincuentes.

Argentina - Austria - Fútbol Libre - Mundial 2026 - tecnología - 21 de junio
Fútbol Libre fue muy popular durante el Mundial 2026 pero es de gran riesgo para los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez capturada, esta información puede utilizarse para acceder a correos, redes sociales, servicios bancarios y otras plataformas, ampliando el riesgo mucho más allá del evento deportivo.

PUBLICIDAD

Estos datos pueden ser utilizados para cometer fraudes financieros, realizar compras no autorizadas o incluso suplantar la identidad de la víctima.

Además, algunos de estos portales usan métodos de pago inseguros que facilitan las estafas a gran escala, afectando a miles de personas simultáneamente.

Qué tipo de malware se oculta detrás de las transmisiones ilegales de partidos

Una persona sostiene un smartphone con una alerta de virus, mientras una mano elimina aplicaciones sospechosas en un portátil con código digital y símbolos de advertencia.
Los programas piratas infectan el dispositivo con virus y roban información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con INTERPOL, uno de los principales peligros asociados a las páginas de streaming pirata es la presencia de malware. Muchos de estos sitios y redes P2P que distribuyen material protegido pueden contener virus o programas maliciosos capaces de dañar dispositivos, robar archivos o registrar pulsaciones de teclas.

El malware no solo afecta el dispositivo desde el cual se accede, sino que puede propagarse a toda una red doméstica o corporativa. Esto pone en jaque la seguridad de operaciones empresariales críticas, y en ocasiones, convierte el dispositivo afectado en una herramienta para cometer delitos informáticos adicionales, como ataques de denegación de servicio.

Qué señales permiten identificar un sitio web pirata

Detectar un sitio web pirata no siempre resulta sencillo, pero existen algunas señales claras. INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier página que ofrezca grandes cantidades de contenido deportivo de manera gratuita o a precios muy bajos.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Existen varias medidas de seguridad para detectar páginas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los servicios legítimos suelen ser más costosos, pero garantizan calidad, seguridad y atención al cliente en caso de inconvenientes, así que una revisión rápida del sitio oficial del proveedor de contenidos permite comprobar si el servicio en cuestión cuenta con los derechos de transmisión.

Las plataformas legítimas actualizan sus sistemas regularmente para proteger a los usuarios, algo que raramente ocurre en los portales ilegales, donde la ausencia de parches de seguridad incrementa los riesgos.

Cuáles consecuencias legales puede tener el uso de portales ilegales

La elección de plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa puede tener implicaciones más allá de la seguridad personal. INTERPOL advierte que muchos de estos sitios están gestionados por grupos de delincuencia organizada, cuyos ingresos financian otras actividades ilícitas como el juego ilegal, la trata de personas, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

INTERPOL sanciona a proveedores y usuarios de piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)
INTERPOL sanciona a proveedores y usuarios de piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Otro dato clave es que la descarga o distribución de material protegido sin permiso puede acarrear acciones judiciales, multas o penas de prisión. Según la organización, la aparente inocuidad de ver un partido de fútbol en un sitio no autorizado puede esconder una cadena de delitos con impacto global.

Cómo proteger los dispositivos y datos al consumir contenido en línea

INTERPOL aconseja mantener siempre un antivirus actualizado y un firewall activo en todos los dispositivos, sumado a instalar las últimas actualizaciones de software y sistemas operativos. Utilizar aplicaciones streaming oficiales y evitar compartir información personal en sitios sospechosos reduce el riesgo de sufrir ataques cibernéticos.

Ante la duda sobre la legitimidad de un sitio, conviene buscar información en fuentes confiables y, en caso de haber ingresado datos en una página pirata, modificar inmediatamente las contraseñas y contactar a los proveedores de servicios afectados.

Temas Relacionados

Corinthians vs Rosario CentralFútbol LibreRoja DirectaContraseñasConmebol LibertadoresTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿No puedes enviar ni recibir mensajes en WhatsApp? 6 pasos para solucionarlo

Detectar el motivo y aplicar la solución adecuada es clave para volver a la normalidad sin necesidad de soporte avanzado o restauraciones completas

¿No puedes enviar ni recibir mensajes en WhatsApp? 6 pasos para solucionarlo

Epic Games Store: estos son los 2 juegos gratis para PC disponibles

Los juegos gratis para reclamar son Cardpocalypse Standard Edition y Paquete de Mago Épico

Epic Games Store: estos son los 2 juegos gratis para PC disponibles

Así puedes poner subtítulos en tus videollamadas de Google Meet

Esta herramienta permite traducir idiomas en tiempo real desde la aplicación móvil y del computador

Así puedes poner subtítulos en tus videollamadas de Google Meet

Un mecanismo copiado de las abejas podría mejorar la toma de decisiones de los robots, afirma un estudio

El trabajo, realizado por un equipo internacional y publicado en Nature Communications, identificó que la inhibición cruzada permite a flotas de máquinas autónomas alcanzar un consenso más claro, incluso ante unidades defectuosas, datos imprecisos o mensajes alterados

Un mecanismo copiado de las abejas podría mejorar la toma de decisiones de los robots, afirma un estudio

Over The Top: WWI gratis en Steam: cómo jugarlo en PC por tiempo limitado

Este es un título de acción de la Primera Guerra Mundial que se desarrolla en caóticos campos de batalla

Over The Top: WWI gratis en Steam: cómo jugarlo en PC por tiempo limitado

DEPORTES

Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

Ronaldinho llegó a Italia para firmar contrato y volver al fútbol profesional con 46 años: el sueño que quiere cumplir

La broma de Nico Keenan a su pareja Rob Jetten, primer ministro de Países Bajos, tras la goleada de Los Leones en el Mundial de hockey

Los detalles del robo que sufrió Franco Colapinto en Italia: “Fue el peor día de mi vida”

Insólito: un hincha de Juventus se filtró a la cancha en medio de un partido y lesionó a una de las figuras de su equipo

Estremecedora revelación del futbolista Jonathan Gómez sobre su adicción al juego: “Perdí todo, mi familia está destrozada”

TELESHOW

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

La contundente declaración de Anita Espasandín sobre Benjamín Vicuña tras los dichos de Icardi: “Es un padrazo”

Cami Mayan habló de su conflicto legal con Alexis Mac Allister: “Cada uno juzga con sus propios ojos”

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand, Andy Kusnetzoff y Juana Viale para el fin de semana

Zaira Nara sorprendió con su particular colección de carteras: la foto en la intimidad de su vestidor

Estefi Berardi habló de su embarazo: la dieta que fue clave, los primeros síntomas y la intuición sobre el sexo

INFOBAE AMÉRICA

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe eleva a 3.9% la proyección de crecimiento de El Salvador para 2026

La OEA abre competencia para jóvenes salvadoreños que deseen desarrollar habilidades en ciberseguridad

Guatemala: El Insivumeh instaló una nueva estación de monitoreo en el Volcán de Fuego, luego de la erupción registrada en agosto

Menos burocracia y más financiamiento: las propuestas de los empresarios para fortalecer a las pymes en Panamá

El sistema de salud público dominicano incrementa cobertura, ofrece casi 30 millones de servicios hasta julio