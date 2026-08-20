Corinthians vs Rosario Central en Fútbol Libre o Roja Directa: la búsqueda que deja expuesta tus contraseñas

Las aplicaciones ilegales transmiten eventos deportivos sin costo pero sin tener autorizados derechos autor. (Foto: Conmebol)

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Ver partidos de la Conmebol Libertadores como el choque entre Corinthians y Rosario Central en páginas gratuitas como Fútbol Libre o Roja Directa expone las contraseñas y los datos personales de los usuarios al riesgo de robo por parte de ciberdelincuentes.

Según reportes de INTERPOL, a diferencia de servicios oficiales, estas páginas suelen convertirse en trampas para la captura de datos personales, incluidos accesos bancarios y credenciales privadas.

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Por qué ver partidos en páginas piratas pone en riesgo las contraseñas

INTERPOL advierte que estos portales esconden amenazas que superan el simple acceso no autorizado a contenido. Al ingresar información en estos portales, los usuarios pueden dejar expuestas sus contraseñas a redes de ciberdelincuentes.

Fútbol Libre fue muy popular durante el Mundial 2026 pero es de gran riesgo para los usuarios. (Imagen ilustrativa Infobae)

Una vez capturada, esta información puede utilizarse para acceder a correos, redes sociales, servicios bancarios y otras plataformas, ampliando el riesgo mucho más allá del evento deportivo.

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Estos datos pueden ser utilizados para cometer fraudes financieros, realizar compras no autorizadas o incluso suplantar la identidad de la víctima.

Además, algunos de estos portales usan métodos de pago inseguros que facilitan las estafas a gran escala, afectando a miles de personas simultáneamente.

Qué tipo de malware se oculta detrás de las transmisiones ilegales de partidos

Los programas piratas infectan el dispositivo con virus y roban información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con INTERPOL, uno de los principales peligros asociados a las páginas de streaming pirata es la presencia de malware. Muchos de estos sitios y redes P2P que distribuyen material protegido pueden contener virus o programas maliciosos capaces de dañar dispositivos, robar archivos o registrar pulsaciones de teclas.

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El malware no solo afecta el dispositivo desde el cual se accede, sino que puede propagarse a toda una red doméstica o corporativa. Esto pone en jaque la seguridad de operaciones empresariales críticas, y en ocasiones, convierte el dispositivo afectado en una herramienta para cometer delitos informáticos adicionales, como ataques de denegación de servicio.

Qué señales permiten identificar un sitio web pirata

Detectar un sitio web pirata no siempre resulta sencillo, pero existen algunas señales claras. INTERPOL sugiere desconfiar de cualquier página que ofrezca grandes cantidades de contenido deportivo de manera gratuita o a precios muy bajos.

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Existen varias medidas de seguridad para detectar páginas fraudulentas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, los servicios legítimos suelen ser más costosos, pero garantizan calidad, seguridad y atención al cliente en caso de inconvenientes, así que una revisión rápida del sitio oficial del proveedor de contenidos permite comprobar si el servicio en cuestión cuenta con los derechos de transmisión.

Las plataformas legítimas actualizan sus sistemas regularmente para proteger a los usuarios, algo que raramente ocurre en los portales ilegales, donde la ausencia de parches de seguridad incrementa los riesgos.

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Cuáles consecuencias legales puede tener el uso de portales ilegales

La elección de plataformas como Fútbol Libre o Roja Directa puede tener implicaciones más allá de la seguridad personal. INTERPOL advierte que muchos de estos sitios están gestionados por grupos de delincuencia organizada, cuyos ingresos financian otras actividades ilícitas como el juego ilegal, la trata de personas, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales.

INTERPOL sanciona a proveedores y usuarios de piratería digital. (Foto: REUTERS/Edgar Su/File Photo)

Otro dato clave es que la descarga o distribución de material protegido sin permiso puede acarrear acciones judiciales, multas o penas de prisión. Según la organización, la aparente inocuidad de ver un partido de fútbol en un sitio no autorizado puede esconder una cadena de delitos con impacto global.

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Cómo proteger los dispositivos y datos al consumir contenido en línea

INTERPOL aconseja mantener siempre un antivirus actualizado y un firewall activo en todos los dispositivos, sumado a instalar las últimas actualizaciones de software y sistemas operativos. Utilizar aplicaciones streaming oficiales y evitar compartir información personal en sitios sospechosos reduce el riesgo de sufrir ataques cibernéticos.

Ante la duda sobre la legitimidad de un sitio, conviene buscar información en fuentes confiables y, en caso de haber ingresado datos en una página pirata, modificar inmediatamente las contraseñas y contactar a los proveedores de servicios afectados.

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