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Las ventas online crecieron 21% en un año, pero cayó la facturación: cuáles fueron los productos más buscados

La debilidad del consumo empieza a sentirse en uno de los canales que más expansión viene presentando. Las categorías más vendidas y el mayor peso de las compras al exterior

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La cantidad de órdenes de compra trepó a 181,5 millones, lo que muestra un crecimiento del 21% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El comercio electrónico mantuvo su expansión durante el primer semestre de 2026, aunque la facturación creció por debajo de la inflación. En el período, alcanzó los $19.533.815 millones, con un aumento del 28% interanual frente a una inflación del 33,5% en junio, lo que implica una caída en términos reales. Los rubros que concentraron el mayor volumen de ventas fueron Alimentos y bebidas, Electro (Línea Blanca) y Herramientas y construcción.

Así surge de un informe realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Entre enero y junio se registraron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en el mismo período del año anterior. En paralelo, se vendieron 248 millones de productos, lo que representa un incremento interanual del 22%.

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Si se considera la cantidad de unidades comercializadas, Alimentos y bebidas encabezó el ranking, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal. En tanto, el ticket promedio por orden se ubicó en $107.597, solo un 5% por encima del año pasado.

Un portátil plateado abierto con dos pequeños carritos de compra, uno azul y uno verde, sobre el teclado. Cada carrito lleva cajas de cartón. La pantalla del portátil muestra una web de compras.
Si se considera la cantidad de unidades comercializadas, Alimentos y bebidas encabezó el ranking, seguido por Herramientas y construcción (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El canal online sigue creciendo, y para las empresas encuestadas, concentra más de un cuarto del total de ventas, representando el 28%”, señala el estudio y agrega que 6 de cada 10 compañías lo ven aumentando igual o más que el físico y ganan peso quienes lo consideran por encima.

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En términos de consumo masivo, de acuerdo con Scentia, el canal e-commerce registró un incremento del 41% interanual en junio, mientras que en el acumulado de 2026 la suba alcanzó el 34,8%. En junio, las mayores variaciones se observaron en bebidas con alcohol (+61,8%), alimentación (+54,6%) e impulsivos (+45,2%). Le siguieron higiene y cosmética (+36%), desayuno y merienda (+35%), bebidas sin alcohol (+34,3%), limpieza de ropa y hogar (+30%) y perecederos (+30%).

En los primeros seis meses del año, alimentación lideró el crecimiento con un alza del 48,8%, seguida por bebidas con alcohol (+37,7%), desayuno y merienda (+34,4%) y bebidas sin alcohol (+29,7%).

Ganan peso las compras al exterior

En paralelo, precisó CACE, las compras online en el exterior ganaron nuevos usuarios. El 18% de los encuestados señaló que realizó su primera compra internacional durante 2026. Sin embargo, este tipo de operaciones todavía mantiene un carácter mayormente ocasional: el 64% de los consumidores afirmó comprar en el exterior de manera esporádica, mientras que solo el 10% lo hace con frecuencia.

“Las compras internacionales se concentran en pocas categorías, lideradas por Contenidos digitales e Indumentaria. A diferencia del ecommerce local, se observa un uso más específico y menos diversificado”, detalló CACE.

El precio consolida su liderazgo como principal factor detrás de las compras internacionales, mientras ganan peso las promociones, la variedad de marcas y el acceso a productos que no se encuentran en el mercado local.

Primer plano de manos sosteniendo un smartphone con un producto en pantalla y una tarjeta de crédito, con una laptop y una taza de café en el fondo.
Las compras internacionales se concentran en pocas categorías, lideradas por Contenidos digitales e Indumentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las principales aplicaciones utilizadas, se destaca el crecimiento significativo de Temu y Shein, con una suba de 23% y 20%, respectivamente. Mercado Libre se mantiene como líder, al tiempo que Amazon y AliExpress presentaron una caída.

“Estos resultados muestran que el comercio electrónico argentino sigue creciendo y, sobre todo, consolidándose como parte de los hábitos cotidianos de consumo. El crecimiento de las órdenes y de las unidades vendidas refleja un canal cada vez más presente en la vida de los argentinos. Para las empresas, el desafío ya no es decidir si estar o no en el mundo digital, sino cómo evolucionar para ofrecer mejores experiencias, más simples, confiables y relevantes para un consumidor que cambia permanentemente”, explicó Andrés Zaied, presidente de CACE.

Respecto a los métodos de pago, si bien la tarjeta de crédito a través de plataformas continúa siendo el principal medio, pierde participación frente al avance de las billeteras electrónicas, el débito online y los pagos vía gateway.

A su vez, CACE aseguró que en un contexto donde el poder adquisitivo continúa siendo una preocupación para los hogares, las cuotas son una herramienta clave: aumentó la cantidad de empresas que las ofrecen y creció la participación de los planes de 7 a 12 cuotas.

De cara al segundo semestre, el 55% de las empresas espera un mejor desempeño en órdenes de compra, en un marco de mayor estabilidad económica y desaceleración de la inflación, aunque aún por debajo de los niveles de 2024.

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