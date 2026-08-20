Las ventas online crecieron 21% en un año, pero cayó la facturación: cuáles fueron los productos más buscados

La cantidad de órdenes de compra trepó a 181,5 millones, lo que muestra un crecimiento del 21% interanual (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El comercio electrónico mantuvo su expansión durante el primer semestre de 2026, aunque la facturación creció por debajo de la inflación. En el período, alcanzó los $19.533.815 millones, con un aumento del 28% interanual frente a una inflación del 33,5% en junio, lo que implica una caída en términos reales. Los rubros que concentraron el mayor volumen de ventas fueron Alimentos y bebidas, Electro (Línea Blanca) y Herramientas y construcción.

Así surge de un informe realizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). Entre enero y junio se registraron 181,5 millones de órdenes de compra, un 21% más que en el mismo período del año anterior. En paralelo, se vendieron 248 millones de productos, lo que representa un incremento interanual del 22%.

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Si se considera la cantidad de unidades comercializadas, Alimentos y bebidas encabezó el ranking, seguido por Herramientas y construcción y Productos para el cuidado personal. En tanto, el ticket promedio por orden se ubicó en $107.597, solo un 5% por encima del año pasado.

Si se considera la cantidad de unidades comercializadas, Alimentos y bebidas encabezó el ranking, seguido por Herramientas y construcción (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El canal online sigue creciendo, y para las empresas encuestadas, concentra más de un cuarto del total de ventas, representando el 28%”, señala el estudio y agrega que 6 de cada 10 compañías lo ven aumentando igual o más que el físico y ganan peso quienes lo consideran por encima.

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En términos de consumo masivo, de acuerdo con Scentia, el canal e-commerce registró un incremento del 41% interanual en junio, mientras que en el acumulado de 2026 la suba alcanzó el 34,8%. En junio, las mayores variaciones se observaron en bebidas con alcohol (+61,8%), alimentación (+54,6%) e impulsivos (+45,2%). Le siguieron higiene y cosmética (+36%), desayuno y merienda (+35%), bebidas sin alcohol (+34,3%), limpieza de ropa y hogar (+30%) y perecederos (+30%).

En los primeros seis meses del año, alimentación lideró el crecimiento con un alza del 48,8%, seguida por bebidas con alcohol (+37,7%), desayuno y merienda (+34,4%) y bebidas sin alcohol (+29,7%).

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Ganan peso las compras al exterior

En paralelo, precisó CACE, las compras online en el exterior ganaron nuevos usuarios. El 18% de los encuestados señaló que realizó su primera compra internacional durante 2026. Sin embargo, este tipo de operaciones todavía mantiene un carácter mayormente ocasional: el 64% de los consumidores afirmó comprar en el exterior de manera esporádica, mientras que solo el 10% lo hace con frecuencia.

“Las compras internacionales se concentran en pocas categorías, lideradas por Contenidos digitales e Indumentaria. A diferencia del ecommerce local, se observa un uso más específico y menos diversificado”, detalló CACE.

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El precio consolida su liderazgo como principal factor detrás de las compras internacionales, mientras ganan peso las promociones, la variedad de marcas y el acceso a productos que no se encuentran en el mercado local.

Las compras internacionales se concentran en pocas categorías, lideradas por Contenidos digitales e Indumentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a las principales aplicaciones utilizadas, se destaca el crecimiento significativo de Temu y Shein, con una suba de 23% y 20%, respectivamente. Mercado Libre se mantiene como líder, al tiempo que Amazon y AliExpress presentaron una caída.

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“Estos resultados muestran que el comercio electrónico argentino sigue creciendo y, sobre todo, consolidándose como parte de los hábitos cotidianos de consumo. El crecimiento de las órdenes y de las unidades vendidas refleja un canal cada vez más presente en la vida de los argentinos. Para las empresas, el desafío ya no es decidir si estar o no en el mundo digital, sino cómo evolucionar para ofrecer mejores experiencias, más simples, confiables y relevantes para un consumidor que cambia permanentemente”, explicó Andrés Zaied, presidente de CACE.

Respecto a los métodos de pago, si bien la tarjeta de crédito a través de plataformas continúa siendo el principal medio, pierde participación frente al avance de las billeteras electrónicas, el débito online y los pagos vía gateway.

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A su vez, CACE aseguró que en un contexto donde el poder adquisitivo continúa siendo una preocupación para los hogares, las cuotas son una herramienta clave: aumentó la cantidad de empresas que las ofrecen y creció la participación de los planes de 7 a 12 cuotas.

De cara al segundo semestre, el 55% de las empresas espera un mejor desempeño en órdenes de compra, en un marco de mayor estabilidad económica y desaceleración de la inflación, aunque aún por debajo de los niveles de 2024.

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