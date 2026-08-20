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¿No puedes enviar ni recibir mensajes en WhatsApp? 6 pasos para solucionarlo

Detectar el motivo y aplicar la solución adecuada es clave para volver a la normalidad sin necesidad de soporte avanzado o restauraciones completas

La plataforma de Meta lanzó esta función a finales de 2023. (WhatsApp)
WhatsApp no entrega mensajes, seis pasos rápidos para arreglar el “un solo tic” (WhatsApp)
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WhatsApp es la principal herramienta de mensajería para millones de personas, por lo que cualquier fallo en el envío o la recepción de mensajes genera frustración y puede interrumpir la comunicación personal o laboral.

Si notas que tus mensajes no llegan, quedan con un solo tic, no recibes respuestas o directamente no puedes enviar ni recibir nada, existen pasos sencillos y efectivos para resolverlo en minutos.

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Estos problemas suelen tener origen en la conexión a internet, en la configuración del dispositivo o en permisos de la aplicación.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
El indicador puede aparecer si el otro móvil está apagado, sin cobertura o con datos agotados, pero también si hay problemas de red en el emisor, por lo que se recomienda verificar internet y actividad de la aplicación (Foto: Meta)

¿Por qué no se entregan los mensajes en WhatsApp?

No siempre es un error de la app. Entre las causas más frecuentes están:

  • Problemas de conexión, tanto en tu dispositivo como en el de tu contacto.
  • El teléfono del destinatario está apagado, sin cobertura o fuera de servicio.
  • El contacto agotó sus datos móviles o está en itinerancia.
  • El usuario ha desactivado las notificaciones o no ha abierto WhatsApp.
  • Puede que te hayan bloqueado, aunque no siempre es el caso.

Un solo tic indica que el mensaje salió de tu teléfono pero no fue entregado al servidor o al destinatario.

6 pasos para solucionar el envío y la recepción de mensajes

1. Actualiza WhatsApp a la última versión

Dirígete a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y asegúrate de tener la versión más reciente. Las actualizaciones corrigen errores, mejoran la compatibilidad y refuerzan la seguridad.

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Tras cambiar SIM o restaurar el dispositivo, la app puede requerir validación, y si no tiene permisos para red, almacenamiento o contactos puede fallar al sincronizar, por lo que conviene revisar configuración del sistema y WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Tras cambiar SIM o restaurar el dispositivo, la app puede requerir validación, y si no tiene permisos para red, almacenamiento o contactos puede fallar al sincronizar, por lo que conviene revisar configuración del sistema y WhatsApp - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

2. Verifica la conexión a internet

Revisa que tu dispositivo tenga acceso estable a WiFi o datos móviles. Prueba abrir una página web en el navegador. Si no carga, el problema está en la red, no en WhatsApp. Reinicia el router o cambia de red si es necesario.

3. Reinicia tu teléfono

Apaga el dispositivo, espera 30 segundos y vuelve a encenderlo. Este simple paso soluciona conflictos de red, restablece conexiones y corrige pequeños fallos temporales.

4. Comprueba el proceso de verificación de número

Asegúrate de que tu teléfono haya completado correctamente la verificación de número. Si cambiaste de SIM o restauraste el dispositivo, WhatsApp puede requerir un nuevo proceso de validación.

5. Revisa los permisos y la configuración

Entra en los ajustes del teléfono y verifica que WhatsApp tenga los permisos necesarios para acceder a internet, almacenamiento y contactos. Si alguno está deshabilitado, la app puede fallar al enviar o recibir mensajes.

6. Guarda los números en formato internacional

Para evitar fallos con contactos internacionales, guarda los números en formato completo, incluyendo el código de país. Esto garantiza que WhatsApp los reconozca y pueda establecer conexión.

Modo ahorro de batería puede bloquear WhatsApp en segundo plano y retrasar mensajes
Modo ahorro de batería puede bloquear WhatsApp en segundo plano y retrasar mensajes

Soluciones extra para problemas persistentes

  • Desactiva el modo ahorro de batería: Puede restringir la actividad en segundo plano de WhatsApp y causar retrasos en la recepción de mensajes.
  • Actualiza el sistema operativo: Un sistema desactualizado puede generar incompatibilidades.
  • Fuerza el cierre de WhatsApp y vuelve a abrir la app: Así se reinicia la conexión y se corrigen errores menores.
  • Comprueba si WhatsApp está caído: Ocasionalmente, los servidores experimentan interrupciones globales. Puedes revisar en sitios de monitoreo o redes sociales si el fallo es generalizado.

Qué hacer si el problema afecta solo a ciertos contactos

Si solo tienes problemas con un usuario, puede que ese contacto esté sin conexión, haya cambiado de número o, en última instancia, te haya bloqueado. Si no puedes enviar ni recibir mensajes a ningún contacto, el fallo suele estar en tu dispositivo o red.

La mayoría de los problemas de mensajería en WhatsApp se resuelven siguiendo estos pasos básicos. Si después de aplicarlos sigues sin poder enviar o recibir mensajes, considera reinstalar la aplicación o contactar al soporte oficial.

Unos minutos de revisión pueden devolver la normalidad a tus conversaciones y evitar interrupciones en tu rutina diaria. Mantener la app actualizada y prestar atención a la conexión es la mejor garantía de comunicación sin sobresaltos.

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