ChatGPT tendrá anuncios en Europa: OpenAI apuesta por un nuevo modelo de negocio

ChatGPT empezará a poner publicidad en cuentas gratuitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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ChatGPT comenzará a mostrar publicidad en Europa a partir del 24 de agosto, en un cambio que ampliará el modelo de negocio de OpenAI y llevará los anuncios a 30 países del continente. La medida afectará a la versión gratuita del chatbot y a su suscripción de menor precio, mientras que la compañía asegura que los anuncios estarán separados de las respuestas generadas por la inteligencia artificial.

El despliegue europeo incluye mercados como España, Francia y Alemania y se produce más de seis meses después de que OpenAI comenzara a probar este formato en Estados Unidos. Con esta decisión, la compañía busca incorporar una nueva fuente de ingresos en un momento en que el desarrollo de modelos de inteligencia artificial exige grandes inversiones en infraestructura, centros de datos y capacidad de procesamiento.

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OpenAI indicó que los anunciantes podrán contratar campañas dentro de ChatGPT mediante agencias como Publicis, WPP, Omnicom, MediaPlus, Havas y Dentsu. La compañía no ha planteado la publicidad como parte de las respuestas del chatbot, sino como un formato diferenciado.

ChatGPT busca nuevas formas de ingresos en Europa. REUTERS/Dado Ruvic

Los anuncios estarán separados de las respuestas

Uno de los principales puntos planteados por OpenAI está relacionado con la separación entre publicidad y contenido generado por ChatGPT. La compañía afirma que los anuncios estarán claramente identificados y separados de las respuestas para evitar que el usuario los confunda con información proporcionada por el sistema de inteligencia artificial.

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OpenAI también sostiene que los anunciantes no tendrán acceso a las conversaciones mantenidas por los usuarios con ChatGPT. Según la empresa, la publicidad tampoco modificará el contenido de las respuestas generadas por el chatbot.

La compañía busca de esta manera mantener una distinción entre la función comercial de los anuncios y el funcionamiento del asistente de inteligencia artificial. Los usuarios, además, conservarán el control sobre su experiencia dentro del servicio.

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La llegada de publicidad supone un cambio importante para ChatGPT, que durante sus primeros años se apoyó principalmente en suscripciones y servicios empresariales para generar ingresos.

Los anuncios de ChatGPT estarán separadas de las respuestas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Con la incorporación de anuncios, OpenAI se acerca al modelo utilizado desde hace años por compañías como Google y Meta, cuyos servicios gratuitos tienen una fuerte dependencia de la publicidad.

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Google monetiza mediante anuncios productos utilizados diariamente por millones de personas, como su buscador, mientras Meta utiliza publicidad como principal fuente de ingresos en plataformas como Facebook e Instagram.

OpenAI busca aprovechar el enorme alcance de ChatGPT para desarrollar una estrategia similar, aunque aplicada a un producto cuya interacción con los usuarios es diferente a la de un buscador o una red social.

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El formato también plantea un desafío adicional: determinar cómo introducir publicidad en una conversación sin afectar la confianza del usuario ni interferir con las respuestas del sistema.

ChatGPT busca incorporar una función parecida a la de Google y Meta. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La publicidad llega mientras OpenAI busca más ingresos

La decisión se produce mientras aumenta la escala de las operaciones de OpenAI. La compañía superó en julio los 1.000 millones de usuarios activos en todo el mundo, una cifra que convierte a ChatGPT en una de las plataformas de inteligencia artificial con mayor alcance global.

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Sin embargo, mantener y desarrollar estos sistemas requiere inversiones cada vez mayores. Los modelos avanzados necesitan grandes cantidades de capacidad de cómputo y centros de datos para entrenarse y funcionar, además de importantes inversiones en investigación y desarrollo.

La publicidad representa una oportunidad para monetizar a los usuarios que no pagan una suscripción y, al mismo tiempo, diversificar las fuentes de ingresos de la empresa.

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OpenAI busca más ingresos para seguir invirtiendo en nuevos modelos de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Europa se suma después de las primeras pruebas

El lanzamiento en Europa llegará más de seis meses después de las primeras pruebas realizadas en Estados Unidos. OpenAI ha utilizado este periodo para evaluar cómo integrar los anuncios en ChatGPT y definir las condiciones para los anunciantes.

Ahora, el formato se extenderá a 30 países europeos y estará disponible para los usuarios de la versión gratuita y de la suscripción más económica.

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La medida marca un nuevo capítulo en la evolución comercial de ChatGPT. OpenAI mantiene su apuesta por las suscripciones y los servicios para empresas, pero incorpora la publicidad como otra vía para financiar el crecimiento de una tecnología cuyo desarrollo requiere inversiones multimillonarias.