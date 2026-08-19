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iPhone 17 Pro Max vs 16 Pro Max: cuál rinde mejor según precio y uso diario

La comparación pone foco en cámara, autonomía y chip, con mejoras en brillo exterior, zoom y eficiencia

¿Cuáles son las diferencias clave en precio, utilidades y características entre el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 16 Pro Max? - crédito Apple
¿Cuáles son las diferencias clave en precio, utilidades y características entre el iPhone 17 Pro Max y el iPhone 16 Pro Max? - crédito Apple
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El iPhone 17 Pro Max y el iPhone 16 Pro Max representan la cima tecnológica de Apple en dos generaciones consecutivas, pero ¿realmente compensa dar el salto al modelo más reciente?

La diferencia de precios y la promesa de nuevas funciones invitan a comparar no solo las especificaciones técnicas, sino la experiencia real de uso, autonomía, cámara y rendimiento, sobre todo para quienes buscan un teléfono premium para trabajo, fotografía o entretenimiento intensivo.

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Con la llegada del iPhone 17 Pro Max en 2025, Apple ha continuado su apuesta por la inteligencia artificial integrada, la autonomía mejorada y las cámaras avanzadas, pero el iPhone 16 Pro Max, lanzado en 2024, sigue siendo una opción sólida (y ahora más accesible) en el mercado de gama alta.

Apple sube el listón con el iPhone 17 Pro Max, más batería, Wi‑Fi 7 y chip A19 Pro
Apple sube el listón con el iPhone 17 Pro Max, más batería, Wi‑Fi 7 y chip A19 Pro

Precio y disponibilidad

En Colombia, el iPhone 17 Pro Max se vende entre $6.689.000 y $6.999.000 COP para la versión de 256 GB, mientras que el iPhone 16 Pro Max oscila entre $4.771.900 y $6.499.000 COP según almacenamiento y tienda. La diferencia de precio puede superar el millón y medio de pesos, una brecha significativa a la hora de decidir si merece la pena actualizar.

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Diseño y pantalla: cambios sutiles pero importantes

Ambos modelos ofrecen pantallas Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas, resolución de 2868 x 1320 píxeles y tecnología ProMotion de 120 Hz. El 17 Pro Max incorpora Ceramic Shield 2 y recubrimiento antirreflectante mejorado, además de un diseño monocasco de aluminio más ligero y resistente al tacto diario.

La experiencia visual es muy similar en ambos, pero el nuevo modelo destaca por su brillo máximo exterior de 3.000 nits, ideal para uso bajo luz solar directa.

Rendimiento y chip: el salto del A18 Pro al A19 Pro

El 17 Pro Max integra el chip A19 Pro, que aporta mejoras en procesamiento gráfico, eficiencia energética y tareas de inteligencia artificial. Esto se traduce en una respuesta más ágil, especialmente en apps que aprovechan el aprendizaje automático, edición de video 4K o juegos de última generación.

El iPhone 16 Pro Max se caracteriza por venir en cuatro colores. (Apple)
El iPhone 16 Pro Max sigue vigente, potencia premium y precio más accesible en 2026 (Apple)

Para el usuario promedio, la diferencia en fluidez respecto al A18 Pro del 16 Pro Max es perceptible en aplicaciones exigentes, pero ambos chips garantizan potencia de sobra para cualquier tarea cotidiana.

Cámaras: versatilidad y calidad profesional

Si la fotografía es prioridad, el 17 Pro Max ofrece un sistema Pro Fusion de triple cámara de 48 MP, ultra gran angular de 48 MP y teleobjetivo de 8x óptico (200 mm), con zoom digital de hasta 40x y soporte para fotografía macro y ProRAW.

El 16 Pro Max no se queda atrás, con cámara principal de 48 MP, ultra gran angular y teleobjetivo de 5x óptico (120 mm), pero el nuevo modelo amplía el rango de zoom y añade mejoras en estabilización, enfoque y modos de retrato, además de grabación de video ProRes RAW a 4K/120 fps.

El iPhone 17 Pro Max promete hasta 39 horas de reproducción de video y 35 horas en streaming, frente a las 33 y 29 horas del 16 Pro Max. Ambos permiten carga rápida y cuentan con MagSafe, pero el modelo nuevo puede alcanzar el 50% de carga en solo 20 minutos usando un adaptador de 40 W, frente a los 30 minutos necesarios en el modelo anterior.

Apple refuerza su estrategia premium con mejoras en chip, conectividad y fotografía, buscando que funciones de inteligencia se integren a la experiencia diaria, mientras mantiene modelos previos como alternativa sólida por precio - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo
Apple refuerza su estrategia premium con mejoras en chip, conectividad y fotografía, buscando que funciones de inteligencia se integren a la experiencia diaria, mientras mantiene modelos previos como alternativa sólida por precio - REUTERS/Abdul Saboor/File Photo

Funciones de inteligencia y privacidad

La principal diferencia conceptual es la integración de Apple Intelligence en el 17 Pro Max, presente en todas las apps y experiencias del sistema, con funciones inteligentes y mayor control de privacidad local. El 16 Pro Max ofrece muchas de estas características, pero el modelo 2025 optimiza la interacción por voz, la organización automática y la personalización de tareas cotidianas.

Ambos dispositivos cuentan con certificación IP68 y resistencia a agua y polvo. El 17 Pro Max incluye Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, mejorando la velocidad y la estabilidad de la conexión. En cuanto a almacenamiento, ambos parten de 256 GB y llegan hasta 2 TB.

¿Cuál conviene según el uso y el precio?

Para quienes priorizan la mejor cámara, la inteligencia artificial avanzada o la autonomía, el iPhone 17 Pro Max justifica el salto, especialmente si el presupuesto no es una restricción. Sin embargo, para el uso cotidiano (redes, fotografía casual, productividad y multimedia) el iPhone 16 Pro Max sigue siendo una opción premium, confiable y ahora más asequible, con un rendimiento que cubre de sobra las necesidades de la mayoría.

La elección depende del perfil de usuario: si buscas lo último en tecnología y cada avance te resulta imprescindible, el 17 Pro Max te dará la mejor experiencia. Si prefieres ahorrar y aún así disfrutar de un equipo potente y moderno, el 16 Pro Max sigue vigente y competitivo en la gama más alta del mercado.

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