ChatGPT activa Computer History, la función que rastrea tus clicks y todo lo que escribes en el PC

OpenAI presentó Computer History, una función de ChatGPT para macOS que registra la actividad del usuario en la PC. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Hacer que tu trabajo sea más fácil y rápido tendría un costo: que ChatGPT sepa todo lo que haces en tu PC y lo pueda memorizar. Esta función fue presentada por OpenAI, llamada Computer History y le dará a la IA la capacidad de recordar tareas, documentos y hábitos para facilitar el trabajo diario desde el computador.

El objetivo de esta herramienta es hacer que las consultas y automatizaciones sean cada vez más personalizadas y eficientes, ya que el chatbot tendrá la capacidad de entender el uso que se hacen de ciertas aplicaciones y páginas web.

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Qué es Computer History y cómo funciona

Computer History es una función recientemente presentada en la aplicación de escritorio de ChatGPT para macOS. Su objetivo es registrar la actividad del usuario en el ordenador, permitiendo que la inteligencia artificial adquiera una memoria contextual de lo que se realiza en diferentes aplicaciones y páginas web seleccionadas.

A diferencia del historial convencional del navegador, Computer History abarca todo el entorno del PC. La función va recopilando información sobre los programas en uso, los documentos abiertos, los textos escritos y los cambios entre aplicaciones.

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La función de ChatGPT recopila programas en uso, documentos abiertos, textos escritos y cambios entre aplicaciones en una línea temporal. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Todo este flujo de datos se traduce en una línea temporal y en resúmenes textuales que pueden ser consultados tanto por ChatGPT como por Codex, el modelo orientado a la automatización.

La activación de Computer History es completamente opcional. El usuario decide en todo momento qué aplicaciones y sitios web incluir en el registro. La función no graba imágenes, ni audios, ni videos, ni tampoco toma capturas de pantalla. Además, excluye cualquier actividad realizada en modo incógnito o privado del navegador.

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Qué permite hacer Computer History

La posibilidad de que ChatGPT recuerde la actividad del usuario abre nuevas formas de interacción con la inteligencia artificial. El sistema puede, por ejemplo, responder preguntas como “¿dónde guardé ese archivo con determinado contenido?” o “¿en qué estaba trabajando antes de la pausa?”.

También es capaz de sugerir automatizaciones para tareas que se repiten a menudo, o ayudar a retomar actividades que se dejaron a medias.

ChatGPT puede usar Computer History para ubicar archivos, recuperar contexto de trabajo y retomar tareas interrumpidas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El funcionamiento de Computer History se basa en la creación de “eventos de interacción”. Estos eventos incluyen acciones como clics, escritura de textos, uso de atajos de teclado y cambios entre aplicaciones. Periódicamente, los eventos se agrupan en resúmenes en formato de texto y archivos de memoria que se almacenan localmente en el Mac del usuario.

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Esta memoria permite que ChatGPT responda de manera más precisa, conociendo el contexto sin que el usuario deba explicarlo en cada consulta. La IA puede identificar rápidamente en qué documento se trabajó la última vez, si fue compartido por Slack, o qué páginas se consultaron durante la jornada.

Cómo será la privacidad y el control por parte del usuario

Uno de los puntos centrales de Computer History es el control sobre la privacidad. La función está desactivada por defecto y solo se activa si el usuario lo permite explícitamente desde el menú de ajustes de la aplicación de ChatGPT en macOS. Desde ahí, se pueden seleccionar las aplicaciones y webs que serán monitoreadas, así como revisar o eliminar bloques de historial cuando se desee.

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Los archivos de eventos se almacenan en el Mac durante 48 horas antes de ser procesados por los servidores de OpenAI. Tras el procesamiento, la compañía asegura que los datos temporales no se conservan, a menos que exista una obligación legal. Los resúmenes textuales, por su parte, permanecen en el equipo hasta que el usuario decida borrarlos manualmente.

OpenAI indicó que Computer History está desactivada por defecto y que el usuario puede elegir qué aplicaciones y sitios web monitorear o borrar del historial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos resúmenes se guardan en formato Markdown y no están cifrados, por lo que cualquier programa con acceso a la misma cuenta de usuario podría leerlos.

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OpenAI advierte también de la posibilidad de que, al dar acceso a la actividad del ordenador, existan riesgos adicionales de que un sitio web o programa malicioso intente manipular al asistente mediante instrucciones ocultas. Esta advertencia figura en la documentación técnica oficial y subraya la importancia de revisar los permisos y la configuración antes de activar la función.

Por ahora, Computer History solo está disponible en la aplicación de escritorio de ChatGPT para macOS y el acceso está limitado a usuarios de pago, quienes deben contar con una suscripción a ChatGPT Pro, Business o Enterprise. Los usuarios de la versión gratuita de ChatGPT no tienen acceso a esta función.

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