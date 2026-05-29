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Ni despidos ni crisis: Jeff Bezos predice que la IA permitirá vivir con un solo sueldo por hogar

El fundador de Amazon aseguró que el avance de la tecnología permitirá abaratar drásticamente el costo de la comida, los bienes y los servicios

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Jeff Bezos es optimista frente al papel de la automatización en mejorar las condiciones de las personas. (Foto: REUTERS/Remo Casilli/File Photo)
Jeff Bezos es optimista frente al papel de la automatización en mejorar las condiciones de las personas. (Foto: REUTERS/Remo Casilli/File Photo)

Jeff Bezos, fundador de Amazon, sostuvo que el avance de la inteligencia artificial (IA) puede abaratar bienes básicos hasta provocar deflación y permitir que muchos hogares vivan con un solo sueldo, siendo una mejora del poder adquisitivo y no como una ola de despidos.

El fundador de Amazon planteó que, si esta tecnología avanza sin una regulación prematura, el efecto sobre los precios será amplio: “Muchas personas que viven en hogares con dos ingresos verán cómo una de ellas abandona el mercado laboral”.

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Bezos explicó por qué cree que ese cambio sería posible: “Predigo que realmente tendremos deflación, suponiendo que dejemos que esta tecnología se desarrolle y no la frenemos con una regulación muy temprana”.

Cómo impactará la inteligencia artificial el costo de vida

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bezos dijo que, aun si la IA actual es una burbuja, la inversión generada mejorará la economía real a largo plazo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La idea central de Bezos es que la inteligencia artificial reducirá de forma generalizada el costo de vida. “Todo será más barato, la comida será más barata, la construcción de viviendas será más barata”, afirmó.

Bezos no describió una sustitución masiva de trabajadores por máquinas, sino un escenario en el que el ingreso de una sola persona alcance para sostener a una familia porque los precios de bienes y servicios habrán bajado.

Incluso en el caso de que el auge actual de la inteligencia artificial termine en una burbuja, Bezos sostuvo que el proceso seguiría dejando un efecto útil sobre la economía real.

“Incluso si resulta ser una burbuja, no deberías preocuparte porque la burbuja está impulsando la inversión y gran parte de esa inversión terminará siendo muy saludable”, dijo a CNBC.

Qué piensa Jeff Bezos sobre los impuestos a personas con ingresos bajos

El fundador de Amazon propone eliminar el impuesto federal sobre la renta para la mitad de la población con menores ingresos. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)
El fundador de Amazon propone eliminar el impuesto federal sobre la renta para la mitad de la población con menores ingresos. (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Sobre la tributación de los ingresos bajos, Bezos afirmó al mismo medio que el aporte de ese grupo representa “una pequeña cantidad de dinero para el gobierno”. Para ilustrarlo, mencionó el caso hipotético de un trabajador de la salud con un ingreso anual de 75.000 dólares.

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“No deberíamos pedirle a esta enfermera de Queens que envíe dinero a Washington”, dijo Bezos al medio CNBC. “Deberían enviarle una disculpa. Realmente no tiene sentido”.

Además, Bezos dijo que defendería ese cambio tributario, aunque no ofreció detalles sobre la forma en que los legisladores podrían aplicarlo.

En qué momento llegarían los centros de datos al espacio

Vista interior de un vasto centro de datos con filas de servidores iluminados en azul, grandes pantallas curvas con gráficos de datos en tiempo real y varias personas trabajando.
Jeff Bezos advierte que la construcción de centros de datos en el espacio enfrenta retos tecnológicos y plazos más largos de lo previsto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma entrevista, Bezos afirmó que llevar centros de datos al espacio es un resultado “muy realista”, aunque advirtió que los calendarios que circulan son demasiado agresivos. “Se habla de dos o tres años. Probablemente sea un poco ambicioso”, dijo.

Asimismo, el empresario, fundador de Blue Origin, identificó varios obstáculos para ese objetivo: la energía, la necesidad de reducir el costo de los chips para liberar presupuesto en los centros de datos y el abaratamiento de los lanzamientos.

La carrera por construir centros de datos en órbita se apoya en una necesidad concreta: la demanda de inteligencia artificial requiere grandes recursos energéticos.

Sus impulsores sostienen que estas instalaciones espaciales ofrecerían acceso ilimitado a la energía solar y evitarían el problema de encontrar suelo para complejos de gran tamaño.

Cómo está la competencia en la exploración espacial

Blue Origin presentó un plan para lanzar 51.600 satélites como parte de su Proyecto Sunrise de centros de datos orbitales. (Foto: REUTERS/Ivan Pierre Aguirre/File Photo)
Blue Origin presentó un plan para lanzar 51.600 satélites como parte de su Proyecto Sunrise de centros de datos orbitales. (Foto: REUTERS/Ivan Pierre Aguirre/File Photo)

La apuesta por llevar centros de datos al exterior de la Tierra está en auge. En febrero, Elon Musk afirmó que la construcción de centros de datos orbitales era una de las principales razones para la fusión de SpaceX con su empresa emergente de inteligencia artificial xAI.

En marzo, Blue Origin presentó ante la Comisión Federal de Comunicaciones planes para enviar 51.600 satélites de centros de datos a la órbita terrestre baja, como parte de una iniciativa llamada Proyecto Sunrise.

Esos satélites serían compatibles con la constelación TeraWave planificada por Blue Origin. La compañía solicitó aprobación regulatoria para lanzar TeraWave y espera comenzar a desplegar esa constelación en el cuarto trimestre de 2027.

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