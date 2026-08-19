Nadia Beller, la mujer baleada en Bolivia que complica al asesor del presidente Rodrigo Paz

Nadia Beller, la abogada boliviana que fue baleada y acusó al asesor del presidente de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

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Nadia Shirley Beller lleva años orbitando el núcleo del poder en Bolivia. Aunque la abogada de 33 años era conocida en el ámbito político, su nombre cobró mayor relevancia este lunes cuando fue atacada por sicarios que le dispararon tres veces en la puerta de un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

Aunque se presenta como “activista” de derechos humanos, Beller es conocida como operadora política de varios gobiernos. Se inició en esas lides con el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales y llegó a ser candidata a diputada en las elecciones de 2019 que luego se anularon por indicios de fraude.

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Semanas después apareció con la presidenta interina Jeanine Añez, como mediadora con las organizaciones sociales y en el entorno de Luis Fernando Camacho, el líder cívico y feroz opositor del MAS que impulsó las movilizaciones contra Morales hasta forzar su renuncia.

Nadia Beller, acompaña a la entonces presidenta Jeanine Añez en la firma de un acuerdo con organizaciones sociales el 22 de noviembre de 2019, un mes después de haber disputado la candidatura a diputada con el MAS.

Durante el Gobierno de Luis Arce (2020-2025), Beller mantuvo un perfil más bajo y se mostró como una analista crítica al MAS, el partido en el que militaba y con el que había debutado en la política. En ese periodo, también se la vinculó con un poderoso magistrado constitucional.

Tras la victoria de Rodrigo Paz, Beller no tardó en acercarse al poder y pronto ocupó un espacio en el entorno del presidente: se la vio en el almuerzo posterior a la posesión y se integró al equipo que comandaba Fernando Cerimedo, el consultor argentino que estuvo vinculado a Milei y Bolsonaro, que en Bolivia es estratega y asesor comunicacional del gobierno de Paz.

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Tras recibir los disparos este lunes por la noche, Beller atribuyó la autoría intelectual del ataque a Cerimedo, que también es su pareja sentimental, y en cuestión de horas se desató una tempestad política en Bolivia.

Dos sicarios vestidos como repartidores de comida dispararon contra Nadia Beller la noche del 17 de agosto en un hotel de Santa Cruz de la Sierra.

El asesor del presidente fue aprehendido cuando pretendía abordar un vuelo a Buenos Aires y trasladado a las oficinas de la Policía, donde se abstuvo de declarar por la acusación de tentativa de homicidio que pesa en su contra. Actualmente espera la audiencia de medidas cautelares en la que se definirá su situación jurídica.

Beller, que sobrevivió al ataque, solicitó la presencia de un canal de televisión para contar todo lo que sabía ante el temor de que la mataran. Según la abogada, fue testigo de una serie de irregularidades y hechos de corrupción en el Gobierno, que salpican incluso a la familia del presidente y a la de su esposa, y afirmó que el ataque buscaba silenciarla.

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Aunque estas acusaciones no han sido documentadas, la Fiscalía Departamental de La Paz inició de oficio una investigación por el delito de enriquecimiento ilícito y allanó el domicilio del consultor argentino donde se encontró dinero, un vehículo oficial, un teléfono satelital y tarjetas de presentación, con el sello de la Oficina del Presidente, en las que Cerimedo se identificaba como el “asesor principal” del jefe de Estado.

Fernando Cerimedo, asesor de Rodrigo Paz, observa al presidente boliviano durante una entrevista en Panamá en enero de 2026.

La reacción del Gobierno ha sido cautelosa. El vocero de Paz, José Luis Gálvez, garantizó la seguridad de Beller, afirmó que no se va a “encubrir” a ningún implicado en este caso y minimizó la influencia de Cerimedo en el Gobierno. Sobre las denuncias contra la familia, admitió que había “indignación” y reclamó la falta de pruebas. “No tenemos absolutamente nada que ocultar”, afirmó.

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Hasta ahora, nadie en el Gobierno ha explicado el rol de Cerimedo, el alcance de sus decisiones ni quién lo contrató. No figura como empleado público y nadie sabe quién le paga.

Aunque durante la campaña electoral Paz negó un vínculo laboral y lo señaló como “el profesor de su hija” luego de ser vistos cenando en un restaurante, la cercanía entre ambos es evidente: Cerimedo lo acompañó a un viaje en Panamá en enero, participó en el exclusivo saludo al rey de España durante su visita oficial a Bolivia y compartió eventos familiares con el gabinete, como la boda de la hija de un ministro.

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Cerimedo fue detenido por funcionarios de la Fiscalía General del Estado la madrugada del martes 18 de agosto de 2026 en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, Bolivia.

Antes del escándalo, Beller ya había denunciado agresiones físicas de su pareja en las redes sociales, pero tuvieron poco eco y Cerimedo las negó en redes sociales, atribuyendo los ataques a intereses políticos. “Se trata de una mentira difundida con el único propósito de dañar la imagen de dos personas públicas con fines políticos”, escribió en X.

Pese a que la relación entre ambos y su influencia en el Gobierno eran un secreto a voces, ninguno había hecho declaraciones públicas hasta ahora. Beller, famosa en el círculo rojo por su habilidad para moverse en las esferas del poder y sobrevivir a los vaivenes de la política boliviana, dice que teme por su vida. “Quieren callarme, van a venir y me van a rematar”, afirmó y prometió mostrar pruebas de sus acusaciones. El caso abre ahora uno de los frentes más complejos para el Gobierno de Paz.

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