El Salvador impulsa proyectos en el sector transporte con apoyo de Corea del Sur

Con el apoyo de KOICA, las autoridades salvadoreñas intervienen paradas de buses en la Alameda Roosevelt y el Parque Cuscatlán, la Alameda Manuel Enrique Araujo, y la Carretera Panamericana./(Ministerio de Obras Públicas)

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El establecimiento de relaciones diplomáticas y de cooperación entre El Salvador y Corea del Sur ha marcado una etapa de transformación en diversas áreas estratégicas del país centroamericano. Uno de los proyectos más recientes y visibles es la remodelación y modernización de paradas de buses en el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), enmarcada en un plan piloto ejecutado con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (KOICA). Este esfuerzo conjunto refleja el interés de ambas naciones por fortalecer los lazos bilaterales y promover el desarrollo urbano sostenible, la innovación tecnológica y el bienestar de la ciudadanía salvadoreña.

La cooperación entre ambos países se ha traducido en acciones concretas dentro del sector transporte y movilidad, como la intervención en puntos clave de la capital salvadoreña.

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El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través de sus redes sociales, informó sobre la intervención en paradas de buses ubicadas en la Alameda Roosevelt y el Parque Cuscatlán, la Alameda Manuel Enrique Araujo, y la Carretera Panamericana en el sector de La Ceiba de Guadalupe.

Estas zonas han sido seleccionadas para la ejecución de obras de modernización que contemplan la instalación de estructuras renovadas, lo cual se suma a la integración de tecnología para el seguimiento en tiempo real de las unidades de transporte público.

El Ministerio de Obras Públicas informó que la modernización del transporte busca mejorar la movilidad urbana en el Área Metropolitana de San Salvador./ (Ministerio de Obras Públicas)

Las imágenes difundidas por el ministerio muestran a trabajadores equipados con uniformes de colores amarillo y gris, utilizando herramientas manuales y maquinaria ligera, mientras realizan labores de remoción, instalación de estructuras metálicas y adecuación de espacios en las paradas de buses.

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Escaleras, señales viales y camiones forman parte del entorno, en el que se observa una dinámica de trabajo coordinado bajo condiciones de luz diurna y clima despejado. Las nuevas paradas, de diseño metálico y techado, buscan ofrecer mejores condiciones de resguardo y comodidad para los usuarios del transporte público.

El plan piloto desarrollado con KOICA no solo apuesta por la mejora de la infraestructura, sino que incorpora elementos de innovación tecnológica. Las autoridades han destacado que las nuevas paradas permitirán monitorear en tiempo real los desplazamientos de las unidades de transporte, lo que facilitará la gestión del sistema y brindará información relevante tanto para los usuarios como para los operadores.

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Esta modernización responde a la necesidad de mejorar la experiencia de movilidad urbana en el Área Metropolitana de San Salvador, así como de reducir los tiempos de espera y fortalecer la seguridad en los espacios públicos.

La relación entre El Salvador y Corea del Sur no se limita al ámbito del transporte. Desde el establecimiento de la cooperación bilateral, ambos países han participado en iniciativas conjuntas en áreas como la educación, la tecnología, la salud y el desarrollo sostenible.

Corea del Sur apoya la modernización de servicios públicos en El Salvador./ (Ministerio de Obras Públicas)

Entre los proyectos ejecutados destacan programas de becas para estudiantes salvadoreños, asistencia técnica en gestión de residuos sólidos, capacitación en tecnologías de la información y proyectos piloto para la introducción de energías limpias. La presencia de KOICA en el país ha facilitado la transferencia de conocimientos y buenas prácticas, consolidando a Corea del Sur como un socio estratégico en el proceso de modernización de El Salvador.

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La ejecución de estos proyectos no solo contribuye al desarrollo material, sino que también fortalece los vínculos culturales y diplomáticos entre ambas naciones. Las experiencias compartidas y el trabajo conjunto han permitido a El Salvador acceder a modelos exitosos de planificación urbana y desarrollo tecnológico implementados en Corea del Sur, adaptándolos al contexto local con resultados positivos en la calidad de vida de la población.

En la actualidad, la cooperación surcoreana se perfila como un componente clave para la transformación de la infraestructura urbana y la modernización de los servicios públicos en El Salvador. La remodelación de las paradas de buses es solo una muestra del impacto que puede generar la alianza entre ambos países, abriendo la puerta a futuras colaboraciones en sectores estratégicos y consolidando una relación bilateral basada en la confianza, la innovación y el beneficio mutuo.

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