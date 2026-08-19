El programa Suelos y Agua para el Futuro en Guatemala impulsa una parcela piloto para redistribuir la lluvia en Petén

La capacitación en diseño hidrológico Keyline reunió en Petén a 43 técnicos de MAGA y entidades aliadas para aplicar esta metodología a la ganadería. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

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La capacitación en diseño hidrológico Keyline reunió en Petén a 43 técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA y de entidades aliadas para aplicar esta metodología a la ganadería, con el objetivo de redistribuir el agua de lluvia, mejorar los pastizales y fortalecer sistemas productivos más resistentes ante la variabilidad climática.

La actividad se realizó en el municipio de San Francisco como parte del programa Suelos y Agua para el Futuro. Participaron técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del Instituto Nacional de Bosques, de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén, de WCS y ganaderos independientes.

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La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación María Fernanda Rivera Dávila acompañó la capacitación y tomó parte tanto en la fase teórica como en los ejercicios de campo. Durante la segunda jornada se inició la definición de curvas a nivel en el terreno y se hizo monitoreo en tiempo real con drones, mientras en el taller también se avanzó en el diseño de la parcela.

Rivera Dávila explicó el alcance práctico del trabajo en curso: “Hoy en Petén, haciendo la primera parcela para ganadería del programa de suelos y agua para el futuro. Esto lo que nos ayuda es a redistribuir el agua sin importar cuánto llueva para que podamos tener mejores pastizales”.

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La ministra agregó que, en esa finca, el diseño no se limitará al componente pecuario. “En esta finca particular también va a haber un diseño para la parte de cultivos y también una parte forestal que se puede meter también a todos los incentivos con INAB”, afirmó.

Profesionales y voluntarios miden el suelo con una estaca graduada en un terreno agrícola para un proyecto de reforestación. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

La metodología busca retener y redistribuir el agua de lluvia dentro del terreno

El diseño hidrológico Keyline, también llamado Línea Clave, es un sistema de planificación del terreno orientado a capturar, retener y distribuir de forma natural el agua de lluvia. Su aplicación en sistemas ganaderos apunta a conservar el suelo, ordenar mejor el escurrimiento y mejorar las condiciones de las áreas productivas.

La metodología fue creada en la década de 1950 por el australiano P. A. Yeomans para enfrentar la sequía y la erosión. Su lógica parte del estudio del relieve de una finca: analiza laderas, valles y pendientes para detectar un punto de cambio en la forma del terreno, a partir del cual se diseñan surcos y canales que modifican la trayectoria natural del agua.

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Ese esquema hace que el agua que desciende con rapidez por el centro de un valle se desplace hacia zonas más altas y más secas. El efecto buscado es aumentar la infiltración, conservar la humedad en el suelo y reducir la pérdida de nutrientes causada por corrientes superficiales.

En términos productivos, el modelo favorece la cosecha de agua dentro de la tierra, disminuye la erosión y ayuda a mejorar la vida microbiana del suelo. También se plantea como una herramienta para proteger cultivos y pastos durante periodos de sequía o canícula.

La capacitación en diseño hidrológico Keyline reunió en Petén a 43 técnicos de MAGA y entidades aliadas para aplicar esta metodología a la ganadería. (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación)

El programa suma manejo de suelos, tecnología y prácticas para la producción

Durante la jornada en Petén, los participantes combinaron contenidos teóricos con trabajo práctico en campo. Aprendieron los principios del sistema y los aplicaron en el diseño de una parcela, tomando en cuenta las características del terreno para planificar de mejor manera el manejo del agua y del suelo.

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Rivera Dávila destacó que el programa Suelos y Agua para el Futuro no se limita al diseño Keyline. Según señaló, la iniciativa comprende varias intervenciones adicionales, entre ellas la recuperación y salud del suelo para hacerlo más productivo y el uso de tecnología para innovar en los procesos productivos.

La ministra también subrayó el carácter interinstitucional del ejercicio. “Están participando de diferentes entidades privadas, como ACOFOP, y también entidades de gobierno. Está MAGA, está INAB, también tenemos a todos los extensionistas del MAGA acá”, dijo.

Ese trabajo conjunto, añadió, muestra una forma de gestión del territorio orientada a mejorar la respuesta de la producción agropecuaria frente al cambio climático. “Este es uno de los ejemplos de cómo se puede gestionar mejor el agua y el suelo para poder tener mejor resiliencia ante el cambio climático”, sostuvo.

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La capacitación fue presentada como un nuevo avance del programa Suelos y Agua para el Futuro en el territorio nacional. La iniciativa continúa llevando herramientas y conocimientos técnicos a distintas zonas del país para promover una ganadería más sostenible y sistemas agropecuarios mejor preparados frente a los desafíos climáticos.