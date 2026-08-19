Certifícate brinda acceso a más de 2,000 cursos digitales gratuitos para salvadoreños en el país y la diáspora

El programa Certifícate, permite a salvadoreños acceder a más de 2,000 cursos digitales gratuitos y obtener certificación oficial en distintas áreas (Cortesía: Secretaría de Prensa).

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El Gobierno de El Salvador fortalece su apuesta por la capacitación digital con el programa Certifícate, que brinda acceso gratuito a más de 2 mil cursos en línea para la población nacional y la diáspora, a través de una alianza con la plataforma educativa Platzi y la certificación oficial del Instituto Nacional de Capacitación y Formación (INCAF).

Así lo explicó Daniel Méndez, titular de la Secretaría de Innovación de la Presidencia, durante una entrevista en el espacio Punto de Vista de la radio YSKL. El funcionario detalló que el programa Certifícate se lanzó a finales de 2025 como una iniciativa presidencial dirigida a facilitar la formación y actualización de competencias digitales en la población salvadoreña.

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El objetivo principal es democratizar el acceso al aprendizaje en áreas clave de la transformación digital, entre ellas:

Ciberseguridad

Centro de datos

Desarrollo de software

Inteligencia artificial

Inglés

Habilidades blandas, como gestión de recursos humanos

Redacción profesional.

Según detalló Méndez todos los salvadoreños pueden inscribirse gratuitamente en certificate.gob.sv, donde se elimina el costo habitual de la plataforma Platzi, que normalmente supera los 150 dólares anuales. De esta manera, “se quita la barrera del costo económico, se abre para todos los salvadoreños, pero ya en 2026 aperturamos inclusive para la diáspora”, afirmó Méndez.

Daniel Méndez, secretario de Innovación, explica los alcances del programa Certifícate durante una entrevista en Radio YSKL (Cortesía: Secretaría de Prensa).

Alianza estratégica con Platzi y certificación oficial

El acuerdo con Platzi permite a los usuarios acceder a rutas formativas en diferentes niveles y especializaciones, desde inglés básico hasta programación avanzada, con la posibilidad de obtener diplomas al finalizar los cursos.

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En agosto de 2026, el INCAF se sumó al proyecto para emitir certificaciones oficiales en 37 rutas de aprendizaje, entre ellas inglés, inteligencia artificial, ofimática, logística global y marketing digital.

“Por cada curso y por cada ruta recibimos un diploma. Hoy, estas treinta y siete rutas van a tener el respaldo y la certificación del Gobierno de El Salvador, donde van a estarse certificando a través de INCAF para poder poner ese sello de doble verificación que la persona ha completado sus estudios”, explicó Méndez en YSKL.

Una vez obtenido el diploma de Platzi, el usuario recibe el certificado digital de INCAF por correo electrónico, lo que refuerza la validez de los conocimientos adquiridos para su inclusión en el currículum y perfiles profesionales.

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Jóvenes salvadoreños acceden a cursos gratuitos de Certifícate a través de la plataforma digital de Platzi en un centro de computación (Cortesía: Secretaría de Prensa).

De igual manera, el programa Certifícate está diseñado para que cualquier salvadoreño, sin importar su edad o ubicación, pueda beneficiarse de la oferta formativa. Más de 6,000 integrantes de la diáspora ya utilizan la plataforma desde el extranjero. El proceso de registro se adapta tanto para residentes en el país como para quienes se encuentran fuera.

“No existe ninguna limitación. Todos los salvadoreños con cualquier edad pueden estudiarlo. Puede perfectamente un adulto mayor, un joven, un niño o un profesional”, subrayó Méndez. La única condición es comprender los textos y videos de los cursos.

Demanda en nuevas tecnologías y flexibilidad de estudio

El impacto del programa se refleja en la participación masiva: más de cuarenta mil personas han accedido a rutas de inglés básico, otras cuarenta mil han tomado cursos sobre estrategias para aprender inglés, más de treinta y un mil estudian ChatGPT y más de catorce mil están inscritos en Excel básico. Las áreas de inteligencia artificial, contabilidad, habilidades blandas y Gemini muestran alta demanda entre los usuarios.

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Según precisó Méndez en YSKL, este ecosistema digital busca fortalecer la empleabilidad de los salvadoreños y posicionar al país como un referente en educación tecnológica en la región. “La capacitación es una de esas cosas que nadie nos puede quitar. Una vez aprendemos y nos formamos, ya es algo que forma parte de nosotros”, concluyó el secretario.