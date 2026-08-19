Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

¿Peligra el juicio por la muerte de Maradona?: el nuevo escándalo que puso en duda una prueba clave para la Fiscalía

El defensor de Nancy Forlini, la coordinadora de la prepaga, advirtió que los peritos de la Junta Médica analizaron estudios clínicos que no eran del Diez sino de su padre. Los detalles

Diego Maradona en Dubai
Diego Maradona en Dubai
Guardar

Es un déjà vu. A cuatro meses del comienzo del nuevo juicio por la muerte de Maradona -que en 2025 había sido anulado luego de que descubrieran que la exjueza Julieta Makintach filmaba un documental a escondidas en las audiencias- el debate oral vuelve a enfrentar un peligro de nulidad.

Esta vez, el escándalo afecta directamente a la prueba más importante que tiene la Fiscalía contra los siete trabajadores de la salud imputados por homicidio simple con dolo eventual: la Junta Médica. Se trata del informe realizado por un equipo de peritos expertos que analizaron toda la causa, incluyendo historias clínicas y estudios de Diego, y concluyeron que el fallecimiento del Diez se podía evitar.

PUBLICIDAD

El problema ocurrió cuando en la última audiencia el abogado Nicolás D’Albora, que defiende a la coordinadora de la prepaga imputada, advirtió que en el expediente hay exámenes médicos de entre 2012 y 2015 que no corresponden al astro del fútbol argentino sino a su padre.

El defensor asegura que notó este problema durante la declaración del nefrólogo Hernán Trimarchi, quien determinó que el Diez tenía una enfermedad renal crónica. Para sus fundamentos, se basó -entre otras pruebas- en varios análisis de laboratorio realizados durante esos años. Muchos de ellos datan de 2015, cuando Diego Maradona estaba en Dubai.

PUBLICIDAD

Ante esta situación, el abogado solicitó al tribunal un oficio a la prepaga a fin de corroborar el número de socio de esos análisis y el registro de migraciones de ese año para chequear si el ex DT estaba o no en el país.

La imputada Nancy Forlini y Nicolás D'Albora, su defensor
La imputada Nancy Forlini y Nicolás D'Albora, su defensor

Estos estudios los aportó la prepaga al comienzo de la investigación, cuando Nancy Forlini, la coordinadora de la prestadora médica, aún no estaba imputada. Sin embargo, nadie lo advirtió: ni fiscales ni peritos.

Lo grave es que el error se descubrió casi en la recta final del debate oral y en plenas declaraciones de los peritos de la Junta Médica, quienes sostienen que la muerte de Maradona se pudo haber evitado si los imputados prestaban atención a sus síntomas y le daban un tratamiento adecuado a sus antecedentes clínicos. En este contexto, es necesario ahora saber cuántos análisis evaluados corresponden realmente al Diez y cuántos a su padre, que falleció en 2015.

En medio de este escándalo, que revolucionó a las 12 partes que forman parte del juicio oral, este jueves se reanudará el debate en los tribunales de San Isidro. “Va a haber muchos planteos”, aseguró una fuente del caso a Infobae.

Las defensas no descartan solicitar, otra vez, la nulidad del proceso. “Es tan inedito y escandaloso que es imposible de saber qué hacer”, señaló Francisco Oneto, defensor de Leopoldo Luque.

La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, sostienen que el error no tiene demasiada influencia en la teoría del caso ya que son pocos los estudios confundidos y “todos de laboratorio”. En la misma línea, aseguran que no creen en la buena voluntad del defensor de Forlini en exponer el dato sobre el final del proceso y deslizan que esta situación deja al descubierto “más delitos”.

Temas Relacionados

Juicio por la muerte de MaradonaDiego MaradonaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

Se trata del líder de una banda que comercializaba droga al menudeo en diversos barrios de esas provincias

Estaba prófugo acusado de ser el mayor proveedor de cocaína del sur de Salta y Santiago del Estero y cayó por un insólito error

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Ocurrió este lunes en un comercio del barrio Olaechea, a la vera de la Ruta Provincial 21. Los asaltantes quedaron registrados por las cámaras de seguridad, pero continúan prófugos

“Dame la plata o te vuelo la cabeza”: la escalofriante amenaza a dos kiosqueros de Merlo en medio de un robo

Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

Albertina Mangini, del Patronato de Liberados, e Ignacio Leonel Marchioni, ligado a Finanzas Sur, fueron allanados y detenidos por la PFA, en una causa a cargo de la fiscal Betina Lacki de La Plata

Quiénes son la funcionaria y el financista acusados de escanear ojos y sustraer identidades para mover dinero ilícito

Entró a la farmacia de su exesposa y la mató a puñaladas en Rosario

El femicidio ocurrió en la mañana de este miércoles en pleno centro de la ciudad. La víctima fue encerrada en un cuarto, donde recibió al menos un puntazo en la zona toracoabdominal

Entró a la farmacia de su exesposa y la mató a puñaladas en Rosario

“Te voy a sacar el short”: un masajista de Pompeya confesó 15 abusos sexuales a clientas y solo le dieron 3 años en suspenso

Eduardo Alejandro García aceptó su culpa en un juicio abreviado por ataques a mujeres en su camilla cometidos durante cuatro años. Los motivos del Tribunal N°25 para su decisión

“Te voy a sacar el short”: un masajista de Pompeya confesó 15 abusos sexuales a clientas y solo le dieron 3 años en suspenso

DEPORTES

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

River Plate abrirá su serie de octavos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Aston Villa confirmó el fichaje del arquero japonés Zion Suzuki y crece la incertidumbre sobre el futuro de Dibu Martínez

El día que reveló su divorcio al vestuario y el cruce con Haaland: el impactante documental sobre la despedida de Guardiola en Manchester City

El presidente del Atlético de Madrid insistió con que Julián Álvarez no se irá al Barcelona y crece la tensión: “No sé si pedirá perdón”

Tras el cambio de entrenador, Independiente cerró dos refuerzos para la recta final del Torneo Clausura

TELESHOW

Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

Aseguran que se terminó el romance de Fito Páez y Sofía Gala: “A ella no le gustó”

Calu Rivero llevó a sus hijos a un safari en África: leones, jirafas y una lección que no se aprende en los libros

Gustavo Sofovich cuestionó el rol de Gerardo en la serie de Moria Casán: “Me hubiera gustado un llamado”

Murió Florencia, la hija mayor del cantante Lucas Sugo, a los 23 años

El día que Moria Casán impactó en la TV completamente rubia inspirada en una icónica actriz

INFOBAE AMÉRICA

El programa Suelos y Agua para el Futuro en Guatemala impulsa una parcela piloto para redistribuir la lluvia en Petén

El programa Suelos y Agua para el Futuro en Guatemala impulsa una parcela piloto para redistribuir la lluvia en Petén

Certifícate brinda acceso a más de 2,000 cursos digitales gratuitos para salvadoreños en el país y la diáspora

Nadia Beller, la mujer baleada en Bolivia que complica al asesor del presidente Rodrigo Paz

El Salvador impulsa proyectos en el sector transporte con apoyo de Corea del Sur

Grupo austríaco que construyó metrocables en Bolivia y México oferta $255 millones para desarrollar teleférico en Panamá