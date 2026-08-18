Nuevos AirPods: Apple muestra por error sus audífonos con cámara antes del anuncio oficial

Un video oculto en el código de macOS Tahoe 26.7 muestra unos AirPods con cámaras capaces de analizar objetos y el entorno mediante inteligencia artificial

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Apple habría mostrado por error sus futuros AirPods con cámaras integradas después de que apareciera un video de demostración dentro del código de una versión de prueba de macOS Tahoe 26.7. El hallazgo ofrece uno de los indicios más concretos hasta ahora sobre el desarrollo de estos auriculares, un producto que la compañía todavía no ha presentado oficialmente.

El video, localizado en la versión Release Candidate del sistema operativo, muestra a un usuario utilizando unos AirPods mientras interactúa con funciones de inteligencia artificial. En una de las escenas, el hombre sostiene un libro frente a la cámara integrada en los auriculares para que el sistema pueda identificarlo.

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La demostración también incluye instrucciones de Siri y referencias a Visual Intelligence, el sistema de Apple que permite analizar información captada mediante una cámara. De acuerdo con el contenido descubierto, los futuros AirPods podrían utilizar esta tecnología para reconocer objetos y elementos del entorno, responder preguntas relacionadas con lo que el usuario está viendo e incluso guardar información para consultarla posteriormente.

Así funcionan los próximos AirPods de Apple con cámaras que utilizan Visual Intelligence para identificar el entorno. (Apple)

El hallazgo se produce en el código de una versión de macOS que Apple distribuyó a desarrolladores y beta testers. Aunque la presencia del material constituye una evidencia relevante sobre el proyecto, la compañía todavía no ha confirmado públicamente las características, el nombre comercial ni la fecha de lanzamiento de estos auriculares.

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Una cámara integrada para analizar el entorno

El video de demostración permite conocer algunos de los usos que Apple estaría explorando para las cámaras de los AirPods. En la escena principal, el usuario coloca un libro frente a los auriculares y el sistema identifica su contenido mediante la cámara.

La narración de la demostración plantea además la posibilidad de almacenar información sobre objetos que llamen la atención del usuario. La interacción estaría vinculada con Siri y las funciones de inteligencia artificial de Apple, de modo que los auriculares no solo captarían imágenes, sino que podrían utilizarlas para ofrecer información contextual.

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Los nuevos AirPods tendrán una cámara para analizar el entorno. (Apple)

El código también contiene una advertencia relacionada con la posición de los auriculares. El mensaje recomienda evitar que el cabello cubra los dispositivos para conseguir información más precisa sobre el entorno. Esto refuerza la posibilidad de que las cámaras tengan un papel central en el funcionamiento de las nuevas capacidades.

La incorporación de cámaras convertiría a los AirPods en un dispositivo capaz de recopilar información visual sin necesidad de utilizar directamente un teléfono.

Dos modelos estarían en desarrollo

El material encontrado también apunta a que Apple trabaja en más de un modelo de AirPods con cámaras. Uno de los proyectos aparece identificado internamente con el nombre en clave B790, una denominación que ya había sido mencionada anteriormente por el periodista especializado Mark Gurman.

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Este modelo podría llegar al mercado tan pronto como septiembre, coincidiendo con el evento en el que Apple presentaría nuevos dispositivos, aunque por ahora no existe confirmación oficial de esta fecha.

Además del B790, el código hace referencia a otro proyecto denominado B798, cuyo lanzamiento estaría previsto para 2027. Este segundo dispositivo podría corresponder a una versión más económica o convencional de los auriculares, posiblemente relacionada con una futura generación de AirPods estándar.

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Más modelos de AirPods estarían siendo desarrollados. (Apple)

La existencia de dos proyectos sugiere que Apple podría estar preparando una estrategia para incorporar progresivamente las cámaras a diferentes modelos de su línea de auriculares.

Apple todavía no ha confirmado el producto

Las filtraciones procedentes del código de sus sistemas operativos se han convertido en una fuente frecuente de información sobre futuros productos de Apple. En este caso, sin embargo, el hallazgo destaca porque no se trata únicamente de referencias internas o nombres en clave, sino de un video que muestra cómo funcionaría una de las características principales.

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Aun así, la presencia de un prototipo o material de demostración dentro de una versión de prueba no garantiza que el producto vaya a llegar al mercado con las mismas características. Apple puede modificar, retrasar o incluso cancelar proyectos durante su desarrollo.

Si los planes actuales se mantienen, los AirPods con cámara podrían representar una nueva categoría dentro del ecosistema de la compañía, al combinar audio, visión e inteligencia artificial para ofrecer información sobre el entorno sin que el usuario tenga que sacar su iPhone.

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