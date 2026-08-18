Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Nuevos AirPods: Apple muestra por error sus audífonos con cámara antes del anuncio oficial

Un video oculto en el código de macOS Tahoe 26.7 muestra unos AirPods con cámaras capaces de analizar objetos y el entorno mediante inteligencia artificial

Un video oculto en el código de macOS Tahoe 26.7 muestra unos AirPods con cámaras capaces de analizar objetos y el entorno mediante inteligencia artificial
Guardar

Apple habría mostrado por error sus futuros AirPods con cámaras integradas después de que apareciera un video de demostración dentro del código de una versión de prueba de macOS Tahoe 26.7. El hallazgo ofrece uno de los indicios más concretos hasta ahora sobre el desarrollo de estos auriculares, un producto que la compañía todavía no ha presentado oficialmente.

El video, localizado en la versión Release Candidate del sistema operativo, muestra a un usuario utilizando unos AirPods mientras interactúa con funciones de inteligencia artificial. En una de las escenas, el hombre sostiene un libro frente a la cámara integrada en los auriculares para que el sistema pueda identificarlo.

PUBLICIDAD

La demostración también incluye instrucciones de Siri y referencias a Visual Intelligence, el sistema de Apple que permite analizar información captada mediante una cámara. De acuerdo con el contenido descubierto, los futuros AirPods podrían utilizar esta tecnología para reconocer objetos y elementos del entorno, responder preguntas relacionadas con lo que el usuario está viendo e incluso guardar información para consultarla posteriormente.

Así funcionan los próximos AirPods de Apple con cámaras que utilizan Visual Intelligence para identificar el entorno. (Apple)
Así funcionan los próximos AirPods de Apple con cámaras que utilizan Visual Intelligence para identificar el entorno. (Apple)

El hallazgo se produce en el código de una versión de macOS que Apple distribuyó a desarrolladores y beta testers. Aunque la presencia del material constituye una evidencia relevante sobre el proyecto, la compañía todavía no ha confirmado públicamente las características, el nombre comercial ni la fecha de lanzamiento de estos auriculares.

PUBLICIDAD

Una cámara integrada para analizar el entorno

El video de demostración permite conocer algunos de los usos que Apple estaría explorando para las cámaras de los AirPods. En la escena principal, el usuario coloca un libro frente a los auriculares y el sistema identifica su contenido mediante la cámara.

La narración de la demostración plantea además la posibilidad de almacenar información sobre objetos que llamen la atención del usuario. La interacción estaría vinculada con Siri y las funciones de inteligencia artificial de Apple, de modo que los auriculares no solo captarían imágenes, sino que podrían utilizarlas para ofrecer información contextual.

Par de auriculares AirPods Pro blancos de frente sobre un fondo claro. Se aprecian detalles de la rejilla superior y los sensores laterales
Los nuevos AirPods tendrán una cámara para analizar el entorno. (Apple)

El código también contiene una advertencia relacionada con la posición de los auriculares. El mensaje recomienda evitar que el cabello cubra los dispositivos para conseguir información más precisa sobre el entorno. Esto refuerza la posibilidad de que las cámaras tengan un papel central en el funcionamiento de las nuevas capacidades.

La incorporación de cámaras convertiría a los AirPods en un dispositivo capaz de recopilar información visual sin necesidad de utilizar directamente un teléfono.

Dos modelos estarían en desarrollo

El material encontrado también apunta a que Apple trabaja en más de un modelo de AirPods con cámaras. Uno de los proyectos aparece identificado internamente con el nombre en clave B790, una denominación que ya había sido mencionada anteriormente por el periodista especializado Mark Gurman.

Este modelo podría llegar al mercado tan pronto como septiembre, coincidiendo con el evento en el que Apple presentaría nuevos dispositivos, aunque por ahora no existe confirmación oficial de esta fecha.

Además del B790, el código hace referencia a otro proyecto denominado B798, cuyo lanzamiento estaría previsto para 2027. Este segundo dispositivo podría corresponder a una versión más económica o convencional de los auriculares, posiblemente relacionada con una futura generación de AirPods estándar.

Conoce cómo usar la traducción en tiempo real con iPhone y AirPods.
Más modelos de AirPods estarían siendo desarrollados. (Apple)

La existencia de dos proyectos sugiere que Apple podría estar preparando una estrategia para incorporar progresivamente las cámaras a diferentes modelos de su línea de auriculares.

Apple todavía no ha confirmado el producto

Las filtraciones procedentes del código de sus sistemas operativos se han convertido en una fuente frecuente de información sobre futuros productos de Apple. En este caso, sin embargo, el hallazgo destaca porque no se trata únicamente de referencias internas o nombres en clave, sino de un video que muestra cómo funcionaría una de las características principales.

Aun así, la presencia de un prototipo o material de demostración dentro de una versión de prueba no garantiza que el producto vaya a llegar al mercado con las mismas características. Apple puede modificar, retrasar o incluso cancelar proyectos durante su desarrollo.

Si los planes actuales se mantienen, los AirPods con cámara podrían representar una nueva categoría dentro del ecosistema de la compañía, al combinar audio, visión e inteligencia artificial para ofrecer información sobre el entorno sin que el usuario tenga que sacar su iPhone.

Temas Relacionados

AppleAirPodsmacOS 26Inteligencia artificialLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un robot superó a Usain Bolt y logró correr 12 metros por segundo: nuevo Guinness

El humanoide, que lleva poco más de tres meses en desarrollo, alcanza una velocidad superior a la media registrada por Usain Bolt en su récord de 100 metros

Un robot superó a Usain Bolt y logró correr 12 metros por segundo: nuevo Guinness

Steam suma 6 nuevos juegos gratis para Windows y Mac: lista completa y cómo descargarlos

Algunos de los nuevos títulos son The Sovereign’s Board, Forts and Castles y Kinetether

Steam suma 6 nuevos juegos gratis para Windows y Mac: lista completa y cómo descargarlos

Apple activa alerta para iPhone: avisará cuando te estén espiando con cámara o micrófono

La compañía utiliza estas alertas cuando detecta indicios de que un iPhone, iPad o Mac podría estar siendo objetivo de un ataque altamente sofisticado

Apple activa alerta para iPhone: avisará cuando te estén espiando con cámara o micrófono

CEO que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad se quedó sin empleo

Vishal Garg fue despedido de Better después de que los ingresos de la compañía cayeran de 1.500 millones de dólares en 2021 a menos de 100 millones en los años siguientes

CEO que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad se quedó sin empleo

Nokia 9000 Communicator: 30 años del primer smartphone que valía más de 2.000 dólares

Lanzado once años antes del primer iPhone, el teléfono para ejecutivos integraba fax, módem, agenda, hoja de cálculo y procesador de textos en un formato plegable

Nokia 9000 Communicator: 30 años del primer smartphone que valía más de 2.000 dólares

DEPORTES

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Franco Colapinto recordó el accidente con Bearman y habló sobre la particular actitud que tuvo el piloto británico: “Podíamos arreglarlo de otra manera”

Máxima preocupación en el fútbol: Jamal Musiala se desmayó otra vez en un partido del Bayern Múnich

Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

Moria Casán y Susana Giménez: una historia de encuentros, desencuentros y una amistad que nunca llegó a ser

Cande Ruggeri cruzó a Flor Vigna tras haberla acusado de acostarse con su novio: “No lo hice ni lo haría”

“Mi misión era sacar a los bailarines de la comisaría”: el crudo relato de Moria Casán sobre una escena de su serie

El insólito apoyo del público chileno a Benjamín Vicuña por los dichos de Mauro Icardi sobre su paternidad

INFOBAE AMÉRICA

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

La Cámara de Industria de Guatemala anuncia que el XXI Congreso Industrial 2026 será el 11 de septiembre

El Salvador abre un congreso sobre derecho sanitario y regulación de productos

Honduras e Israel amplían cooperación en seguridad y defensa para fortalecer capacidades contra el crimen

La Policía Nacional recuperó tres vehículos con reporte de robo en República Dominicana