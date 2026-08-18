Apple activa alerta para iPhone: avisará cuando te estén espiando con cámara o micrófono

Apple envía advertencia a sus usuarios que podrían ser víctimas de ataques cibernéticos. (Foto: Apple)

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Apple cuenta con un sistema de notificaciones de amenazas que advierte a los usuarios cuando la compañía detecta indicios de que sus dispositivos podrían haber sido objetivo de un ataque con software espía. Las alertas están dirigidas a casos en los que existe una sospecha de ataques altamente sofisticados y pueden llegar a usuarios de iPhone, iPad y Mac.

La compañía envió recientemente una nueva tanda de estas notificaciones a usuarios de 110 países. El aviso aparece como una notificación en la pantalla de bloqueo del iPhone y recomienda tomar medidas para proteger tanto el dispositivo como los datos almacenados.

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El mensaje advierte al usuario de que Apple ha detectado un posible ataque de software espía malicioso dirigido específicamente contra su iPhone. La compañía también envía la advertencia mediante correo electrónico y la muestra cuando el usuario inicia sesión en su cuenta de Apple, con el objetivo de ofrecer diferentes vías para comprobar la autenticidad del aviso.

Apple envía advertencias a sus dispositivos que podrían haber sido afectados con software espía. (Apple)

Recibir esta notificación no significa necesariamente que el ataque haya conseguido comprometer el dispositivo. Sin embargo, Apple recomienda tomarla en serio y actuar de inmediato, ya que este tipo de advertencias se envía cuando la compañía considera que existen suficientes indicios para alertar al usuario.

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Qué hacer si aparece la alerta

Apple recomienda comenzar por actualizar el dispositivo a la versión más reciente del sistema operativo. Las actualizaciones incorporan correcciones de seguridad que pueden ayudar a proteger el equipo frente a vulnerabilidades conocidas.

También aconseja utilizar un código de acceso para proteger el dispositivo y activar mecanismos biométricos como Face ID o Touch ID, cuando estén disponibles. A esto se suma la recomendación de activar la autenticación de dos factores y utilizar una contraseña segura para la cuenta de Apple.

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Otra medida consiste en evitar abrir enlaces o archivos adjuntos procedentes de remitentes desconocidos. Apple también recomienda utilizar claves de acceso cuando estén disponibles, ya que ofrecen una alternativa más resistente frente a determinados ataques basados en contraseñas.

Apple aconseja a sus usuarios usar el FaceID para acceder a sus dispositivos.

Para quienes necesitan un nivel de protección superior, la compañía recomienda activar el Modo Bloqueo, una función diseñada para reducir las posibles vías de ataque y limitar determinadas características del dispositivo cuando existe un riesgo elevado.

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Apple también aconseja buscar asistencia especializada. Entre las alternativas mencionadas se encuentra la ayuda de seguridad de emergencia de respuesta rápida proporcionada por Access Now, una organización sin fines de lucro que ofrece asistencia a personas que consideran que pueden estar siendo objetivo de ataques digitales.

Cómo saber si la alerta realmente viene de Apple

La existencia de este sistema también puede ser aprovechada por ciberdelincuentes para intentar engañar a usuarios mediante falsas notificaciones. Por ese motivo, Apple establece una diferencia importante entre sus avisos legítimos y los mensajes fraudulentos.

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La compañía asegura que sus notificaciones de amenazas nunca solicitan hacer clic en enlaces, abrir archivos adjuntos, instalar aplicaciones o perfiles, ni proporcionar contraseñas o códigos de verificación a través de correo electrónico o llamadas telefónicas.

Apple da consejos sobre cómo reconocer si un mensaje de la compañía es real. REUTERS/Abdul Saboor/File Photo/File Photo

Por ello, si una persona recibe un mensaje que afirma proceder de Apple y le pide realizar alguna de estas acciones, no debería seguir sus instrucciones.

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La forma más segura de comprobar una alerta consiste en acceder directamente a la cuenta de Apple, sin utilizar enlaces incluidos en el mensaje. Una vez iniciada la sesión, si existe una notificación de amenazas legítima, esta aparecerá claramente en la parte superior de la página.

Este sistema de advertencias forma parte de las medidas de seguridad que Apple utiliza para informar a usuarios que podrían estar siendo objetivo de campañas de software espía. Debido a la naturaleza de estos ataques, la compañía recomienda prestar especial atención a cualquier aviso oficial y aplicar las medidas de protección indicadas.

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