Cuatro de cada diez deudores son menores de 30: qué propone la Legislatura porteña para quienes ya no pueden pagar

Cuatro de cada diez deudores en la Argentina son menores de 30 años, según los datos citados por Federico Mochi sobre el sobreendeudamiento

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La morosidad y el sobreendeudamiento se convirtieron en uno de los principales problemas que atraviesan a los hogares argentinos. Mientras los bancos avanzan con alternativas para refinanciar deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, en la Legislatura porteña impulsan una iniciativa para crear una oficina específica que acompañe a quienes ya no encuentran una salida frente a sus compromisos financieros.

El tema fue analizado en Infobae a la Tarde, donde el legislador porteño Federico Mochi explicó los alcances del proyecto que presentó para asistir a los vecinos endeudados y advirtió sobre el impacto de la crisis. “De la totalidad de deudores, 4 de cada 10 son menores de 30”, señaló.

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El diagnóstico expuesto durante el programa da cuenta de un fuerte incremento de la morosidad en los últimos años. “En un poquito más de dos años se cuadruplicó la morosidad en la Argentina y hoy afecta a más de veinte millones de personas. Supera el 17% en las familias”, planteó Lara López Calvo durante el debate.

Mochi puso el foco en la situación de quienes ya no tienen capacidad real para afrontar sus obligaciones. Según explicó, actualmente hay alrededor de cinco millones de personas sobreendeudadas en la Argentina y unas 400.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de ese universo, estimó que cerca de tres millones atraviesan una situación “irrecuperable”, debido al tiempo transcurrido sin poder afrontar los pagos y a la acumulación de intereses.

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Federico Mochi afirmó que unas cinco millones de personas están sobreendeudadas en el país y cerca de 400.000 viven en la Ciudad de Buenos Aires (Infobae en Vivo)

El fenómeno también tiene un marcado componente generacional. De acuerdo con los datos citados por el legislador, cuatro de cada diez deudores son menores de 30 años, una proporción que se vuelve todavía más significativa entre quienes tienen menos de 25. La situación, agregó, se observa con particular intensidad en barrios vulnerables del sur porteño, como Constitución, Villa Soldati y La Boca.

La diferencia entre una deuda puntual y el sobreendeudamiento resulta central para entender el problema. Una persona puede atravesar una dificultad temporal para pagar una cuota y resolverla mediante una refinanciación. El escenario cambia cuando acumula meses de mora, los intereses se multiplican y sus ingresos ya no alcanzan para cubrir siquiera una parte de lo adeudado. “Hoy se calcula que tres millones de personas tienen una sobredeuda irrecuperable”, sostuvo Mochi.

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La respuesta de los bancos frente al aumento de la mora

En paralelo con el debate político, las entidades financieras comenzaron a ofrecer mecanismos específicos para intentar contener el crecimiento de la morosidad. Nueve bancos se sumaron al programa de desendeudamiento para personas con deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales, una alternativa que establece una tasa fija máxima del 35% y contempla un plazo de hasta dos años para cancelar los compromisos.

El programa tiene vigencia hasta el 13 de octubre y apunta a que quienes acumularon deudas puedan trasladarlas a un esquema de pago con condiciones más previsibles. La lógica es contener la mora antes de que el incumplimiento se profundice y termine derivando en una situación todavía más difícil de revertir.

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Durante la entrevista, el panel de Infobae a la Tarde puso esa respuesta en contraste con la discusión sobre el papel que debe asumir el Estado. La cuestión de fondo es si el endeudamiento debe permanecer exclusivamente dentro de la relación entre acreedores y deudores o si, cuando la situación se vuelve estructural, resulta necesaria una política pública de acompañamiento.

La morosidad se cuadruplicó en poco más de dos años y ya afecta a más de veinte millones de personas en la Argentina (Instituto Argentina Grande)

Mochi cuestionó la respuesta del Gobierno porteño y consideró insuficientes las medidas adoptadas hasta el momento. “El gobierno de Jorge Macri hoy está plegado totalmente al gobierno de Javier Milei. No toma una sola medida para los sectores vulnerables y la clase media”, sostuvo.

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El legislador reconoció, sin embargo, que la Ciudad avanzó con una propuesta de refinanciación bancaria impulsada por la oposición, aunque consideró que todavía no existe una estrategia integral para abordar el problema. “Por ahora lo veo como una medida aislada. No veo una serie de medidas integrales”, planteó.

El proyecto para crear una oficina de asistencia a deudores

La iniciativa presentada por Mochi busca avanzar justamente sobre ese vacío. El proyecto plantea crear una Oficina de Alivio y Protección a la Persona Sobreendeudada, destinada a orientar y acompañar a los vecinos que se encuentran atrapados en una situación de deuda.

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La propuesta contempla asistencia legal, contable, económica, social y psicológica. La intención es que una persona pueda acceder a un diagnóstico de su situación financiera y contar con herramientas para negociar con las entidades acreedoras antes de que el conflicto llegue a una instancia judicial.

“Planteamos que la línea 147 incorpore un área de sobreendeudamiento, que derive a la oficina de alivio y protección a la persona sobreendeudada, con un equipo técnico que incluya un psicólogo, un contador y un abogado”, explicó Mochi.

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El sobreendeudamiento se agrava cuando la mora se extiende, los intereses crecen y los ingresos ya no alcanzan para cubrir la deuda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto también contempla la posibilidad de revisar situaciones en las que puedan existir intereses abusivos y derivar los casos a la Justicia cuando la mediación no permita alcanzar un acuerdo. La idea es que el deudor no tenga que enfrentar solo una negociación con una entidad financiera cuando ya perdió capacidad de pago y necesita asesoramiento especializado.

Mochi aclaró que la iniciativa no necesariamente implicaría sumar una nueva estructura ni incorporar recursos adicionales al Estado. “No prevé incorporar nuevos recursos al Estado. Lo que falta hoy es publicidad a esta información, que haya una línea clara, que vos puedas llamar al 147 y que el Estado intervenga”, explicó.

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Educación financiera: el otro frente del problema

La discusión también puso el foco en las nuevas formas de acceso al crédito. El crecimiento de las billeteras virtuales, las fintech y las plataformas digitales permitió que millones de personas puedan obtener dinero de manera inmediata, pero también abrió la puerta a préstamos con costos financieros elevados y, en algunos casos, sin suficiente información sobre las condiciones de pago.

Mochi cuestionó la facilidad con la que algunas personas pueden acceder a estos productos sin comprender el costo real de endeudarse. “Entra ahora a Mercado Pago y te ofrecen dos palos a tasa 300% sin pedirte ningún tipo de información”, ejemplificó.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de fortalecer la educación financiera desde edades tempranas y propuso incorporar herramientas específicas en las escuelas secundarias. El objetivo sería que los jóvenes puedan comprender conceptos básicos como las tasas de interés, el costo financiero total y el impacto que tiene el paso del tiempo sobre una deuda.

Mochi advirtió que las billeteras virtuales, las fintech y plataformas como Mercado Pago amplían el acceso al crédito y exigen más educación financiera

La falta de información, en ese sentido, puede transformar un crédito pensado para resolver una urgencia puntual en una cadena de préstamos destinada únicamente a cubrir obligaciones anteriores. Cuando eso ocurre, el problema deja de ser financiero y empieza a afectar otras dimensiones de la vida cotidiana.

Cuando la deuda también afecta la salud mental

Ese es otro de los aspectos que busca abordar el proyecto porteño. Mochi planteó que detrás de las cifras de morosidad existen personas que atraviesan situaciones de angustia y aislamiento porque no saben cómo enfrentar sus obligaciones ni a quién recurrir.

“Vemos en las noticias gente viviendo en autos, jubilados tomando decisiones jodidas. La gente está desesperada en su casa porque debe guita y no sabe a quién acudir. No tiene un psicólogo, no tiene un abogado”, afirmó.

La propuesta apunta, precisamente, a que la primera respuesta frente al sobreendeudamiento no sea necesariamente una instancia judicial, sino un circuito de orientación que permita determinar qué alternativas tiene cada persona. Desde una negociación con el banco hasta una eventual intervención legal, la intención es evitar que el crecimiento de los intereses y la mora termine haciendo imposible cualquier salida.

El debate deja así planteadas dos respuestas frente a un mismo problema. Por un lado, los bancos avanzan con programas de refinanciación para intentar contener la mora y ofrecer nuevas condiciones de pago. Por otro, el proyecto que impulsa Mochi propone que el Estado porteño acompañe al deudor con asesoramiento profesional y herramientas de negociación.

El punto de fondo es qué hacer cuando refinanciar ya no alcanza. En esos casos, la discusión deja de ser solamente cuánto debe una persona y cómo puede pagar, y pasa a ser qué herramientas puede ofrecer el Estado para evitar que una deuda se convierta en una situación irreversible.

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