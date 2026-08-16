Dónde veo la papelera de WhatsApp para eliminar fotos, videos, audios y documentos

La papelera de WhatsApp sirve como depósito temporal de fotos, videos, audios y documentos que parecían eliminados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Para encontrar la papelera de WhatsApp, basta con dirigirse a ‘Ajustes’, seguir a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’.

Después ir al apartado que se encuentra debajo de ‘Revisa y elimina elementos’. Para eliminar un elemento, solo hay que pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

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Por qué es útil la papelera de WhatsApp

La papelera de WhatsApp es útil porque funciona como un espacio de “almacenamiento intermedio” en el que se acumulan fotos, videos, audios y documentos que parecían borrados, pero que todavía siguen ocupando memoria en el celular.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Vaciarla permite liberar espacio de manera rápida: con el tiempo, esos archivos “olvidados” pueden sumar una cantidad considerable de almacenamiento y afectar el rendimiento del teléfono o incluso el funcionamiento de la propia aplicación.

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Además, esta sección también sirve para otra necesidad común: recuperar un archivo eliminado por error antes de borrarlo de forma definitiva.

Por eso, revisar y limpiar esta “papelera” con regularidad ayuda a mantener WhatsApp más liviano y el dispositivo mejor optimizado.

Vaciarla libera espacio rápido: esos archivos acumulados pueden ocupar mucho almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De qué otras formas ahorrar espacio en WhatsApp

Además de vaciar la “papelera” (Administración de almacenamiento), en WhatsApp podés ahorrar espacio de estas formas:

Revisar los chats de grupos.

Suelen generar un volumen alto de fotos, videos, GIF, stickers y documentos. Entrá a los grupos más activos y elimina archivos pesados o innecesarios.

Desactivar (o limitar) la descarga automática.

En los ajustes de WhatsApp, revisá la configuración de descarga automática y desactivala para los tipos de archivo que no necesitas guardar (por ejemplo, videos o documentos). Esto evita que se acumulen sin que lo notes.

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Los usuarios pueden determinar la duración de los mensajes temporales. (WhatsApp)

Controlar los respaldos automáticos.

Las copias de seguridad de conversaciones pueden incluir archivos multimedia y ocupar espacio tanto en el teléfono como en la nube. Revisa la configuración de backups para evitar que crezcan de forma sostenida.

Hacer una limpieza más amplia del teléfono.

Si el problema es general de almacenamiento, también ayuda: borrar aplicaciones que no usas, eliminar duplicados o contenido repetido en la galería y mover fotos y videos a servicios en la nube (por ejemplo, Google Fotos o iCloud).

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Vaciar la caché de aplicaciones.

Con el uso, las apps acumulan datos temporales que pueden ocupar varios gigabytes; limpiar la caché puede liberar espacio.

Las apps guardan datos temporales; borrar la caché puede recuperar varios gigabytes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp sumó en los últimos meses una serie de funciones pensadas para usar la app con más comodidad en distintos dispositivos y, a la vez, ordenar mejor las conversaciones.

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Entre las novedades, se destaca la posibilidad de registrar una cuenta directamente desde iPad, sin necesidad de vincularla previamente con un teléfono, una mejora clave para quienes ya usan la tablet como pantalla principal para trabajar o estudiar.

También hubo un rediseño de la experiencia en el auto: la app actualizó su integración con Apple CarPlay y Android Auto para escuchar y responder mensajes, hacer llamadas, ver el historial y acceder a favoritos con manos libres desde la pantalla del vehículo.

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WhatsApp incorporó funciones recientes para usar la app más cómodo en distintos dispositivos. (WhatsApp)

En los chats, la plataforma amplió herramientas para tomar decisiones y coordinar grupos.

Las encuestas ahora permiten fijar un horario de cierre, ocultar los nombres de quienes votan y editar la pregunta dentro de los 15 minutos posteriores a su publicación.

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Además, llegó @all, una mención para avisar a todos sobre mensajes urgentes, con la opción de silenciar ese tipo de notificación. También se incorporó una forma más simple de crear un nuevo grupo a partir de uno existente, sin volver a agregar contactos uno por uno.

WhatsApp ya permite llamadas de audio y video desde la versión Web. (WhatsApp)

En llamadas, WhatsApp habilitó audio y videollamadas desde el navegador (WhatsApp Web), tanto individuales como grupales, sin descargar una app adicional, y con funciones como compartir pantalla, reacciones y una pestaña de llamadas con historial y favoritos.

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Sumó, además, transferencia de llamadas entre dispositivos, sala de espera en enlaces con aprobación, QuickHD para iniciar en alta definición y supresión de ruido para mejorar el audio en entornos ruidosos.