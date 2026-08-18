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WhatsApp: cómo ocultar mi actividad sin necesidad de bloquear a un contacto

En los ajustes de privacidad, los usuarios pueden ocultar su foto de perfil, última vez, estados, grupos, entre otras opciones

WhatsApp permite ocultar la actividad sin bloquear a nadie. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp permite ocultar la actividad sin bloquear a nadie. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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WhatsApp permite ocultar señales de actividad sin necesidad de bloquear a un contacto. A través de los ajustes de privacidad, se puede limitar el acceso de algunas personas a la foto de perfil, el estado y la información de última vez, datos que suelen usarse para inferir disponibilidad o hábitos de conexión.

Esa configuración también permite reducir otras pistas: ocultar el indicador “en línea”, desactivar las confirmaciones de lectura (tilde azul) y restringir la visibilidad de la actividad en secciones donde aparece “visto recientemente”.

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El objetivo es mantener el contacto habilitado —y seguir recibiendo mensajes—, pero con una exposición menor de información personal.

Captura de pantalla de un iPhone mostrando el menú de configuración de privacidad de una aplicación con opciones como 'Hora de últ. vez y En línea' y 'Foto del perfil'
Los ajustes de privacidad permiten desactivar varias opciones. (WhatsApp)

Cómo configurar la privacidad para ocultar la actividad en WhatsApp

El paso a paso para ocultar la actividad en WhatsApp es el siguiente:

  1. Abrir WhatsApp y entrar en Ajustes (o Configuración).
  2. Tocar Privacidad.
  3. En Última vez y en línea, definir quién puede ver la última conexión y ajustar “Quién puede ver cuando estás en línea” para que coincida con esa elección (por ejemplo, “Mis contactos excepto…”).
  4. En Foto de perfil y Info, elegir “Mis contactos” o “Mis contactos excepto…”, y seleccionar los contactos a excluir.
  5. En Estado, repetir el criterio: “Mis contactos excepto…” o “Solo compartir con…”, según el caso.
  6. En Confirmaciones de lectura, desactivar la opción si no se quiere que se muestren las tildes azules (la modificación también impacta en lo que se ve desde la propia cuenta).

La personalización por categoría permite decidir qué datos quedan visibles y para quién, sin recurrir al bloqueo.

Vista de cerca de una persona sosteniendo un celular con ambas manos, mostrando en pantalla el logo de WhatsApp y un escudo rojo con un candado tachado y una exclamación.
También ayuda a reducir señales: ocultar “en línea”, desactivar la tilde azul y limitar “visto recientemente”. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo ocultar la actividad en WhatsApp

Ocultar la actividad en WhatsApp puede ser útil cuando se busca reducir exposición sin cortar el contacto. No se trata solo de “desaparecer”: en muchos casos, la privacidad evita malentendidos y baja la presión de responder de inmediato.

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Una situación frecuente es el trabajo. Si la cuenta se usa para temas laborales, ocultar última vez, “en línea” o el estado ayuda a separar horarios y a evitar que la disponibilidad quede asociada a la conexión.

Es recomendable cuando se atraviesan períodos de alta demanda —estudio, viajes, cuidado de familiares— y se necesita responder con calma, sin que la otra persona interprete silencio como desinterés.

Otra razón es la seguridad y el control de datos personales. Restringir la foto de perfil y la info puede ser pertinente si hay contactos recientes, grupos numerosos o números que no se conocen bien.

Un teléfono móvil muestra el logo de WhatsApp en pantalla verde, colocado sobre una mesa de madera. A su lado, una papelera de metal con papeles arrugados. Hay una taza de café al fondo.
La privacidad por sección define qué se muestra y a quién, sin bloquear. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vínculos personales, limitar señales como las confirmaciones de lectura puede servir para desactivar dinámicas de control o discusiones por “visto” y horarios.

Qué nuevas funciones hay en WhatsApp

WhatsApp sumó en 2026 un paquete de cambios que empuja a la app hacia un uso más “multidispositivo” y con funciones que van más allá del chat tradicional.

Entre las novedades destacadas aparece la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, un paso que apunta a reducir la dependencia del teléfono como centro obligatorio de la experiencia.

Además, la plataforma incorporó herramientas orientadas al trabajo con documentos, con funciones para resaltar fragmentos y añadir anotaciones y el anuncio de una integración vinculada a Adobe Acrobat para tareas con archivos PDF.

Ahora se puede compartir música en Estados desde Apple Music y Spotify. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo
Ahora se puede compartir música en Estados desde Apple Music y Spotify. REUTERS/Brendan McDermid/File Photo

En paralelo, la sección de Estados ganó opciones con lógica más cercana a redes sociales: se habilitó la posibilidad de compartir música en los estados desde servicios como Apple Music y Spotify, usando las opciones de compartir de esas plataformas.

En el ecosistema de escritorio, otra actualización relevante fue para WhatsApp Web, que incorporó llamadas de voz y videollamadas sin necesidad de instalar aplicaciones adicionales.

La versión web también sumó pestaña e historial de llamadas, favoritos, pantalla compartida y reacciones en llamada, además de la opción de transferir llamadas entre dispositivos sin cortar la comunicación.

En grupos, WhatsApp agregó funciones de organización como etiquetas de miembros, la creación de stickers de texto y recordatorios para eventos, junto con mejoras ya disponibles como envío de archivos de hasta 2 GB.

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