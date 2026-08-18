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El Salvador abre un congreso sobre derecho sanitario y regulación de productos

La Superintendencia de Regulación Sanitaria inauguró en San Salvador un encuentro internacional de dos días sobre marcos regulatorios, gobernanza e innovación, con debates sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, fármacos, dispositivos médicos y seguridad alimentaria.

La Superintendencia de Regulación Sanitaria inauguró el I Congreso Internacional de Derecho Sanitario en El Salvador para analizar regulación sanitaria, innovación, gobernanza y protección de la salud./ (Cortesía)
La Superintendencia de Regulación Sanitaria inauguró el I Congreso Internacional de Derecho Sanitario en El Salvador para analizar regulación sanitaria, innovación, gobernanza y protección de la salud./ (Cortesía)
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La Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS) inauguró el I Congreso Internacional de Derecho Sanitario en El Salvador, un evento que congrega a especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de analizar los desafíos, avances y tendencias en materia de regulación sanitaria, innovación, gobernanza y protección de la salud. El encuentro, que inició este 18 de agosto y finaliza mañana, busca fortalecer los marcos regulatorios y garantizar a la población el acceso a productos seguros, eficaces y de calidad.

Durante el congreso, expertos de diferentes países comparten experiencias y conocimientos sobre temas estratégicos que impactan la salud pública. Entre los ejes temáticos destacan la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la digitalización, los dispositivos médicos, los productos farmacéuticos, la seguridad alimentaria y la gobernanza sanitaria. La agenda incluye conferencias magistrales y paneles especializados, lo que propicia el intercambio de buenas prácticas y la cooperación técnica.

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Este congreso representa un hito para el país, ya que consolida a El Salvador como un espacio de intercambio de conocimientos entre autoridades sanitarias, profesionales del derecho, representantes de la industria farmacéutica y organismos nacionales e internacionales. El evento promueve la cooperación y el fortalecimiento de las capacidades regulatorias nacionales.

El Congreso Internacional de Derecho Sanitario se desarrolla con el objetivo de fortalecer los marcos regulatorios y garantizar el acceso a productos seguros, eficaces y de calidad./ (Cortesía)
El Congreso Internacional de Derecho Sanitario se desarrolla con el objetivo de fortalecer los marcos regulatorios y garantizar el acceso a productos seguros, eficaces y de calidad./ (Cortesía)

“En estos dos años hemos impulsado importantes procesos de modernización, transformación digital y cooperación internacional que hoy nos permiten dar un paso más: reunir en El Salvador a especialistas nacionales e internacionales para compartir conocimientos, intercambiar experiencias y analizar los nuevos desafíos que enfrenta la regulación sanitaria”, destacó Noé Geovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria, durante la inauguración del evento.

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Previamente, en entrevista con Canal 10 el 17 de agosto, García subrayó que la Superintendencia de Regulación Sanitaria centraliza la regulación de productos con incidencia en la salud de la población, abarcando medicamentos, cosméticos, productos higiénicos, dispositivos médicos de uso humano y veterinario, alimentos, bebidas y productos derivados del tabaco. Esta función, según el funcionario, ha permitido que El Salvador se posicione como un hub regional para el registro de alimentos y medicamentos, gracias al nivel de regulación alcanzado.

La SRS también ha desarrollado normativas específicas para apoyar a la micro y pequeña empresa, facilitando el cumplimiento de requisitos mínimos y esenciales para su establecimiento y la comercialización de productos. “Esta ley busca apoyar a la micro y pequeña empresa, estableciendo los requisitos mínimos y esenciales que deben cumplir para su establecimiento y los productos que elaborarán”, detalló García sobre el reglamento para la modalidad de autoempleo.

Noé Geovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria, afirmó que la institución a su cargo impulsó procesos de modernización, transformación digital y cooperación internacional en los últimos dos años./ (Noticiero Canal 10)
Noé Geovanni García, superintendente de Regulación Sanitaria, afirmó que la institución a su cargo impulsó procesos de modernización, transformación digital y cooperación internacional en los últimos dos años./ (Noticiero Canal 10)

García señaló que la institución mantiene un acompañamiento constante a los sectores que regula, con el fin de facilitar el cumplimiento de las normativas y garantizar la calidad de los productos en el mercado salvadoreño. Además, la SRS trabaja de la mano con el sector privado para conocer las condiciones de producción y asegurar que los productos cumplan con los estándares de calidad requeridos.

El superintendente también informó que la SRS es la única entidad autorizada para emitir el carné de manipulador de alimentos, documento que es gratuito y que se ha convertido en un requisito clave para que los jóvenes puedan acceder a empleos en el sector de restaurantes. “La capacitación en manipulación de alimentos favorece a la persona que elabora los alimentos, porque al final está garantizando productos de calidad para el consumidor”, puntualizó.

Con la realización del I Congreso Internacional de Derecho Sanitario, la Superintendencia de Regulación Sanitaria reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sistema regulatorio nacional y la promoción de espacios de actualización técnica. Según García, la institución continuará promoviendo una regulación moderna, transparente y alineada con los estándares internacionales, en beneficio de la salud de la población salvadoreña.

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