Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Steam suma 6 nuevos juegos gratis para Windows y Mac: lista completa y cómo descargarlos

Algunos de los nuevos títulos son The Sovereign’s Board, Forts and Castles y Kinetether

MN Steam | Newsletter 800x450
Steam sumó seis juegos gratis para PC, compatibles con Windows y Mac. (Steam)
Guardar

Steam ha agregado seis nuevos juegos gratuitos para PC compatibles tanto para Windows como para Mac: The Sovereign’s Board, Forts and Castles, Kinetether, Super Bedrock Brawl, The Collection y Battle of plans.

Para acceder a estos juegos basta con ingresar a Steam con una cuenta activa, buscarlos y descargarlos.

De que tratan estos juegos gratis de Steam

The Sovereign’s Board es un juego online 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D, con sistema de turnos simultáneos. Cada jugador controla un equipo de tres personajes con habilidades distintas y debe moverse, atacar y anticiparse al rival para dominar el tablero.

PUBLICIDAD

Una mujer sonriente con auriculares y micrófono juega en un PC gaming con monitor, teclado y mouse. Un logo iluminado de Steam adorna la pared trasera.
The Sovereign’s Board es estrategia online 1 vs. 1 por turnos en 3D, con turnos simultáneos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forts & Castles propone una estrategia medieval por turnos para uno o dos jugadores: tiras dados para moverte con soldados y exploradores, capturar fortalezas y disputar combates rápidos también con dados. Incluye modo solitario con IA y partidas locales “hot-seat”.

Kinetether es un plataformas de precisión basado en impulso y un gancho (tether). El objetivo es balancearse, ajustar la longitud del cable y soltar en el momento justo para avanzar por 30 niveles, mejorar tiempos y jugar con un amigo. Además, ofrece editor y Workshop.

PUBLICIDAD

Super Bedrock Brawl es un shooter 2D, cenital y PvP online. Hasta ocho jugadores compiten en rondas rápidas: minan recursos, compran ítems, exploran mapas generados al azar y pelean por sobrevivir en tiroteos con múltiples armas y modos.

Vista lateral de un hombre sonriendo y jugando un videojuego en un setup de tres monitores, con un gran logo iluminado de Steam en la pared de ladrillo.
Forts & Castles ofrece estrategia medieval por turnos para uno o dos jugadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

The Collection es una narrativa interactiva gótica, dibujada a mano, protagonizada por un ratón taxidermista que entra a una casa abandonada. No plantea victoria o derrota: avanza con desplazamientos, clics y arrastres. Incluye voces, música original y una duración aproximada de 15 minutos.

Battle Of Plans es un juego de estrategia rápida donde se arma un ejército, se coleccionan héroes míticos y se compite en torneos PvP semanales. Permite planear formaciones y desplegar unidades (arqueros, lanceros, caballería, magos) en batallas de clanes con duelos 5 vs. 5.

Qué otros juegos gratuitos tiene Steam

Otros juegos gratuitos de Steam sin fecha límite son:

  • Arena Breakout Infinite
  • Worlds Beyond
  • Blue Archive
  • TMNT Arena
  • GeoGuessr Steam Edition
  • Eternal Return
  • Path of Exile: Mirage
  • Wuthering Waves
  • Brawlhalla
  • FC 24
  • The Finals
  • Yu-Gi-Oh! Master Duel
  • Team Fortress 2
  • The Sims 4
  • Where Winds Meet
  • Bongo Cat
  • Heartopia
  • Marvel Rivals
(Dota 2 / Counterstike)
(Dota 2 / Counterstike)
  • Overwatch S1: Conquest
  • Warframe
  • VRChat
  • NARAKA: Bladepoint
  • Delta Force
  • Counter-Strike 2
  • Dota 2
  • PUBG Battlegrounds
  • Apex Legends
  • War Thunder
  • Rainbow Six Siege
  • Sky
  • Lost Ark
  • Guild Wars 2
  • Reverse: 1999
  • Dark and Darker
  • Pixel Worlds
  • Cell to Singularity
  • Revolution Idle
  • Unturned
  • Fishing Planet
  • KARDS
  • My Singing Monsters
  • Palia
  • Enlisted: Hidden Threat
  • IdleOn - The Idle Game RPG
  • skate.
  • Fallout Shelter
  • My Hero Ultra Rumble
  • SMITE 2 Beta
  • Goose Goose Duck
  • Albion Online
  • World of Tanks
  • Once Human
  • StarCraft: Tempered Steel
  • Star Savior
  • Blood Strike
  • Russian Fishing
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Epic Games es otra opción para conseguir juegos gratuitos. .(Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC

Otra plataforma para encontrar juegos gratis es Epic Games. Aquí puedes encontrar títulos gratuitos por tiempo limitado así como videojuegos siempre gratis como Fortnite. Algunos ejemplos son:

  • Ruins of Tearlyn DEMO
  • Shroom Bound
  • Spray N’ Pray
  • Dead Rails
  • Neon Express
  • Pixel Gun 3D
  • Idle Guy
  • Tractor Racers
  • Super Meat Boy 3D Demo
  • Perceptum Demo
  • Trenches
  • Retired Steel
  • LetMeSee_Demo
  • ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
  • Tractor Racers Demo
  • GRIMPS demo
  • Starmasons
  • Game of Thrones Winter is Coming
  • Seven Knights Re:BIRTH
  • Shattered Chess Demo
  • STALCRAFT: X
  • Go Ape Ship!
  • Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
  • Free PT Pack (Emotes & Gestures)
  • Windrose Demo
  • Boing! Demo
Allí hay regalos por tiempo limitado y títulos siempre gratis, como Fortnite. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
Allí hay regalos por tiempo limitado y títulos siempre gratis, como Fortnite. REUTERS/Brendan McDermid/Illustration/File Photo
  • Defend The King
  • Crimson Oath Demo
  • Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
  • Mad King Redemption Demo
  • Letherfall
  • TRIB3: Beta
  • Karthikeya: Wake Up To Reality
  • Mega Carrier Simulator Demo
  • Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
  • GetHigh.EXE Demo
  • Incorporeal

Temas Relacionados

SteamJuegos gratisPCVideojuegosTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un robot superó a Usain Bolt y logró correr 12 metros por segundo: nuevo Guinness

El humanoide, que lleva poco más de tres meses en desarrollo, alcanza una velocidad superior a la media registrada por Usain Bolt en su récord de 100 metros

Un robot superó a Usain Bolt y logró correr 12 metros por segundo: nuevo Guinness

Apple activa alerta para iPhone: avisará cuando te estén espiando con cámara o micrófono

La compañía utiliza estas alertas cuando detecta indicios de que un iPhone, iPad o Mac podría estar siendo objetivo de un ataque altamente sofisticado

Apple activa alerta para iPhone: avisará cuando te estén espiando con cámara o micrófono

CEO que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad se quedó sin empleo

Vishal Garg fue despedido de Better después de que los ingresos de la compañía cayeran de 1.500 millones de dólares en 2021 a menos de 100 millones en los años siguientes

CEO que despidió a 900 empleados por Zoom antes de Navidad se quedó sin empleo

Nokia 9000 Communicator: 30 años del primer smartphone que valía más de 2.000 dólares

Lanzado once años antes del primer iPhone, el teléfono para ejecutivos integraba fax, módem, agenda, hoja de cálculo y procesador de textos en un formato plegable

Nokia 9000 Communicator: 30 años del primer smartphone que valía más de 2.000 dólares

ChatGPT ahora compite con Google: nuevo control de los padres para niños y un modo estudio

La empresa liderada por Sam Altman presentó una versión de su IA que permite a los padres recibir alertas sobre el uso del chatbot por parte de sus hijos y establecer pausas obligatorias

ChatGPT ahora compite con Google: nuevo control de los padres para niños y un modo estudio

DEPORTES

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Franco Colapinto recordó el accidente con Bearman y habló sobre la particular actitud que tuvo el piloto británico: “Podíamos arreglarlo de otra manera”

Máxima preocupación en el fútbol: Jamal Musiala se desmayó otra vez en un partido del Bayern Múnich

Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

TELESHOW

La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

La angustia de Caro Trippar: “Embarazada fui a hacerme una ecografía y cuando vieron un bulto me dijeron que era leche”

Moria Casán y Susana Giménez: una historia de encuentros, desencuentros y una amistad que nunca llegó a ser

Cande Ruggeri cruzó a Flor Vigna tras haberla acusado de acostarse con su novio: “No lo hice ni lo haría”

“Mi misión era sacar a los bailarines de la comisaría”: el crudo relato de Moria Casán sobre una escena de su serie

El insólito apoyo del público chileno a Benjamín Vicuña por los dichos de Mauro Icardi sobre su paternidad

INFOBAE AMÉRICA

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

La Cámara de Industria de Guatemala anuncia que el XXI Congreso Industrial 2026 será el 11 de septiembre

El Salvador abre un congreso sobre derecho sanitario y regulación de productos

Honduras e Israel amplían cooperación en seguridad y defensa para fortalecer capacidades contra el crimen

La Policía Nacional recuperó tres vehículos con reporte de robo en República Dominicana