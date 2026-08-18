Steam suma 6 nuevos juegos gratis para Windows y Mac: lista completa y cómo descargarlos

Steam ha agregado seis nuevos juegos gratuitos para PC compatibles tanto para Windows como para Mac: The Sovereign’s Board, Forts and Castles, Kinetether, Super Bedrock Brawl, The Collection y Battle of plans.
Para acceder a estos juegos basta con ingresar a Steam con una cuenta activa, buscarlos y descargarlos.
De que tratan estos juegos gratis de Steam
The Sovereign’s Board es un juego online 1 vs. 1 de estrategia por turnos en 3D, con sistema de turnos simultáneos. Cada jugador controla un equipo de tres personajes con habilidades distintas y debe moverse, atacar y anticiparse al rival para dominar el tablero.
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Forts & Castles propone una estrategia medieval por turnos para uno o dos jugadores: tiras dados para moverte con soldados y exploradores, capturar fortalezas y disputar combates rápidos también con dados. Incluye modo solitario con IA y partidas locales “hot-seat”.
Kinetether es un plataformas de precisión basado en impulso y un gancho (tether). El objetivo es balancearse, ajustar la longitud del cable y soltar en el momento justo para avanzar por 30 niveles, mejorar tiempos y jugar con un amigo. Además, ofrece editor y Workshop.
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Super Bedrock Brawl es un shooter 2D, cenital y PvP online. Hasta ocho jugadores compiten en rondas rápidas: minan recursos, compran ítems, exploran mapas generados al azar y pelean por sobrevivir en tiroteos con múltiples armas y modos.
The Collection es una narrativa interactiva gótica, dibujada a mano, protagonizada por un ratón taxidermista que entra a una casa abandonada. No plantea victoria o derrota: avanza con desplazamientos, clics y arrastres. Incluye voces, música original y una duración aproximada de 15 minutos.
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Battle Of Plans es un juego de estrategia rápida donde se arma un ejército, se coleccionan héroes míticos y se compite en torneos PvP semanales. Permite planear formaciones y desplegar unidades (arqueros, lanceros, caballería, magos) en batallas de clanes con duelos 5 vs. 5.
Qué otros juegos gratuitos tiene Steam
Otros juegos gratuitos de Steam sin fecha límite son:
- Arena Breakout Infinite
- Worlds Beyond
- Blue Archive
- TMNT Arena
- GeoGuessr Steam Edition
- Eternal Return
- Path of Exile: Mirage
- Wuthering Waves
- Brawlhalla
- FC 24
- The Finals
- Yu-Gi-Oh! Master Duel
- Team Fortress 2
- The Sims 4
- Where Winds Meet
- Bongo Cat
- Heartopia
- Marvel Rivals
- Overwatch S1: Conquest
- Warframe
- VRChat
- NARAKA: Bladepoint
- Delta Force
- Counter-Strike 2
- Dota 2
- PUBG Battlegrounds
- Apex Legends
- War Thunder
- Rainbow Six Siege
- Sky
- Lost Ark
- Guild Wars 2
- Reverse: 1999
- Dark and Darker
- Pixel Worlds
- Cell to Singularity
- Revolution Idle
- Unturned
- Fishing Planet
- KARDS
- My Singing Monsters
- Palia
- Enlisted: Hidden Threat
- IdleOn - The Idle Game RPG
- skate.
- Fallout Shelter
- My Hero Ultra Rumble
- SMITE 2 Beta
- Goose Goose Duck
- Albion Online
- World of Tanks
- Once Human
- StarCraft: Tempered Steel
- Star Savior
- Blood Strike
- Russian Fishing
En qué otra plataforma encontrar juegos gratis para PC
Otra plataforma para encontrar juegos gratis es Epic Games. Aquí puedes encontrar títulos gratuitos por tiempo limitado así como videojuegos siempre gratis como Fortnite. Algunos ejemplos son:
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- Ruins of Tearlyn DEMO
- Shroom Bound
- Spray N’ Pray
- Dead Rails
- Neon Express
- Pixel Gun 3D
- Idle Guy
- Tractor Racers
- Super Meat Boy 3D Demo
- Perceptum Demo
- Trenches
- Retired Steel
- LetMeSee_Demo
- ChromaGun 2 - Dye Hard Demo
- Tractor Racers Demo
- GRIMPS demo
- Starmasons
- Game of Thrones Winter is Coming
- Seven Knights Re:BIRTH
- Shattered Chess Demo
- STALCRAFT: X
- Go Ape Ship!
- Free Recruit Pack (Emotes & Gestures)
- Free PT Pack (Emotes & Gestures)
- Windrose Demo
- Boing! Demo
- Defend The King
- Crimson Oath Demo
- Demo de acción táctica del pulpo Darwin’s Paradox!
- Mad King Redemption Demo
- Letherfall
- TRIB3: Beta
- Karthikeya: Wake Up To Reality
- Mega Carrier Simulator Demo
- Warhammer 40,000: Space Marine 2 - Chapter Voice Pack
- GetHigh.EXE Demo
- Incorporeal
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