La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

Tonga formalizó la candidatura de Ivonne Baki ante la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. (REUTERS/Gary Granja)

Guardar

La ex ministra de Comercio de Ecuador Ivonne Baki se convirtió este martes en la octava candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU) tras ser nominada por Tonga para suceder a António Guterres, cuyo mandato expira el 31 de diciembre.

El representante permanente de Tonga ante el organismo, Viliami Va’inga Tone, formalizó la candidatura mediante una misiva dirigida a la presidenta de la Asamblea General, Annalena Baerbock, y a la Presidencia del Consejo de Seguridad, que este mes encabeza la representante danesa Christina Markus Lassen. En el escrito, Tone afirmó que las Naciones Unidas “se encuentran en un punto crítico de transición y requieren un liderazgo experimentado, con principios y unificador”.

PUBLICIDAD

“Me siento humilde y honrada de anunciar que ahora soy candidata oficial para el cargo de Secretario General de las Naciones Unidas. Mi nominación formal fue presentada a la Asamblea General de la ONU por el Reino de Tonga”, escribió Baki en X.

El embajador subrayó que Baki, de 75 años, “posee la experiencia, la habilidad diplomática y la integridad necesarias para movilizar a la comunidad internacional con el fin de fortalecer el multilateralismo y promover los propósitos y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas”. También destacó su trayectoria de más de dos décadas en iniciativas sobre desarrollo sostenible, diálogo intercultural y protección del medio ambiente.

PUBLICIDAD

La ONU afronta la elección de un nuevo secretario general en medio de presiones para reformar su estructura y reducir costos. (DCA)

Baki ejerció como embajadora de Ecuador en Washington en dos períodos no consecutivos. El primero, de 1999 a 2002, bajo los gobiernos de Yamil Mahuad y Gustavo Noboa. El segundo, de 2020 a 2024, con tres presidentes distintos: Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa. También representó al país ante Qatar, Francia y Líbano. En el ámbito político, presidió el Parlamento Andino entre 2007 y 2009 y ocupó la cartera de Comercio Exterior entre 2003 y 2005.

Entre los demás postulantes figuran la expresidenta de Chile Michelle Bachelet, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) y argentino Rafael Grossi, el exministro de Exteriores de Uganda Olara Otunnu, la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett y el expresidente de Senegal Macky Sall.

PUBLICIDAD

Donald Trump junto a la diplomática ecuatoriana Ivonne Baki, quien ejerció como embajadora de Ecuador en Washington entre 2020 y 2024. (X/ Ivonne Baki)

Una votación informal celebrada en el Consejo de Seguridad a finales de julio ubicó a Grynspan como ligera favorita, seguida por Rodrigues-Birkett y Grossi. Dinamarca, al frente del Consejo durante agosto, anunció una nueva ronda de consultas entre sus miembros para el viernes.

Los precedentes apuntan a que el proceso se extienda en varias rondas y concluya a finales de septiembre o principios de octubre, aunque podría prolongarse si no surge un nombre de consenso. El elegido deberá contar con el respaldo de los cinco miembros permanentes —China, Francia, Rusia, el Reino Unido y Estados Unidos—, cualquiera de los cuales tiene poder de veto. El Consejo de Seguridad elevará su recomendación a la Asamblea General para su aprobación, instancia que históricamente ha ratificado al candidato propuesto por el bloque de 15 países.

PUBLICIDAD

(Con información de EP y Reuters)