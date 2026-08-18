Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos

Figura clave en la obtención de la Libertadores 1972, una de las leyendas del club de Avellaneda falleció a los 80 años

Murió Eduardo Maglioni, gloria de Independiente
Eduardo Maglioni tenía 80 años
Guardar

El nombre de Eduardo Maglioni quedará grabado para siempre en la vida de Independiente. El ex delantero, que fue clave en la historia más grande del club de Avellaneda, murió este martes a los 80 años y dejó un legado imborrable con seis títulos, pero también con un singular récord por haber anotado un hattrick en apenas 111 segundos.

“Despedimos con dolor a Eduardo Maglioni, uno de los grandes jugadores de nuestra historia. Autor de dos goles en la Final de la Copa Libertadores 1972 ante Universitario de Perú y ganador de seis títulos con el Rey de Copas: Metro 70 y 71, Libertadores 72 y 73, Interamericana 73 e Intercontinental 73. Además, ostentaba un simpático Récord Guinness por convertirle tres goles en 111 segundos a Gimnasia La Plata en 1973. Estuvo ligado al Club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar”, informó el Rojo en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Ese recordado registro lo firmó el domingo 18 de marzo de 1973 por la tercera fecha del Torneo Metropolitano. El Rojo ganaba 1-0 por el tanto de tiro libre de Ricardo Chivo Pavoni cuando Maglioni anotó el primero de sus tres goles a los 4 minutos del complemento. Repitió la gesta a los 4 minutos y 35 segundos, y a los 5 minutos y 51 segundos. “Yo pensaba que había hecho los tres goles en 15 minutos, no tan seguidos. Nunca pensé que tendría tanta trascendencia, pero está claro que quedó para siempre en la historia. De mi parte, cierro los ojos y lo tengo presente como si hubiese pasado ayer”, relató hace unos años ante el sitio oficial del club cuando se cumplieron 50 años de su gesta.

Pero Maglioni fue mucho más que esa jornada. Llegó en 1969 desde Sarmiento de Resistencia y formó parte de la época dorada del club, ganó dos Copas Libertadores e incluso fue actor fundamental en la final del 1972 para vencer 2-1 a Universitario de Perú y así hilvanar la primera de las cuatro coronas obtenidas consecutivamente por la entidad.

PUBLICIDAD

“Eduardo Maglioni. El Hombre Récord. Campeón de todo y goleador implacable. Una vida junto a Independiente lo convirtió en uno de los imprescindibles. Nunca lo vamos a olvidar”, lo despidió el Rojo.

Tras marcharse de Avellaneda tuvo una breve experiencia en el Huracán de César Luis Menotti para finalmente realizar la parte final de su trayectoria en el fútbol colombiano entre Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena.

Murió Eduardo Maglioni, una gloria de Independiente
El posteo que realizó Independiente

Durante años, el hattrick de Maglioni fue considerado el más veloz de toda la historia, aunque eso cambió en 2004. Según el sitio web de los Récord Guinness, el triplete más veloz de la historia tiene el nombre actualmente de Tommy Ross, quien hizo los tres tantos en 90 segundos un 28 de noviembre de 1964 durante un duelo del Ross County contra el Nairn County en Dingwall, Ross-shire, Escocia. “Tommy tuvo una brillante carrera como jugador en equipos como el Peterborough United, el Wigan Athletic y el York City. Lamentablemente, falleció a los 71 años en mayo de 2017″, informó el citado portal.

Años atrás, el sitio oficial de la FIFA destacó el récord de Maglioni: “Durante muchos años, Eduardo Maglioni fue considerado el jugador que más rápido había anotado un hattrick. El delantero de Independiente marcó tres goles en tan solo 111 segundos en el partido de 1973 contra Gimnasia y Esgrima La Plata”. Y replicaron palabras del propio futbolista: “Esta obra maestra del fútbol argentino casi no se produce, porque, según el propio Maglioni, el primer gol fue más suerte que habilidad: ‘Tuve suerte con el primer gol porque intenté poner el balón en el primer palo. ¡Pero mi sincronización fue mala y entró por el segundo palo!’”.

Temas Relacionados

Club atlético IndependienteEduardo Maglionideportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

El futbolista del Bayern Múnich realizó una publicación en redes sociales después de que los fanáticos se hayan preocupado por su estado

Jamal Musiala habló por primera vez tras desmayarse en dos partidos seguidos y explicó su cuadro de salud: “Se debe a una disfunción neurológica”

Franco Colapinto recordó el accidente con Bearman y habló sobre la particular actitud que tuvo el piloto británico: “Podíamos arreglarlo de otra manera”

El argentino se refirió a la situación protagonizada por ambos en Japón y las declaraciones del hombre de Haas, quien lo responsabilizó por el incidente

Franco Colapinto recordó el accidente con Bearman y habló sobre la particular actitud que tuvo el piloto británico: “Podíamos arreglarlo de otra manera”

Máxima preocupación en el fútbol: Jamal Musiala se desmayó otra vez en un partido del Bayern Múnich

El futbolista de 23 años se desplomó minutos después de entrar en el amistoso ante Heidenheim. Salió caminando por sus propios medios. Hace tres días sufrió otro colapso en el duelo con Leipzig

Máxima preocupación en el fútbol: Jamal Musiala se desmayó otra vez en un partido del Bayern Múnich

Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años

La cadena confirmó que murió en su casa de Florida por complicaciones asociadas al Parkinson y destacó su papel decisivo en el nacimiento de la señal deportiva de 24 horas

Falleció Bill Rasmussen, creador de ESPN, a los 93 años

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena ganó en la ida por 3-1 y ahora intentará sellar la serie en Paraguay. Transmite ESPN y Disney+ a las 19

Boca Juniors buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Recoleta: hora, TV y formaciones

MALDITOS NERDS

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

S-GAME detalla el mundo interconectado de Phantom Blade Zero en su State of Play

‘American Horror Story’ regresa el 24 de septiembre con Jessica Lange y Sarah Paulson

Sega celebra que Sonic Frontiers supera los 5 millones de copias vendidas

Netflix clausura los estudios Night School Studio y Moonloot Games

Star Wars: Zero Company muestra sus tácticas por turnos en el tráiler final

ENTRETENIMIENTO

‘Don’t Look Back in Anger’: Oasis presenta el tráiler del documental sobre su histórica gira de regreso

‘Don’t Look Back in Anger’: Oasis presenta el tráiler del documental sobre su histórica gira de regreso

Todos los nominados a los MTV VMAs 2026: Madonna supera a Taylor Swift con 11 nominaciones

Solange Knowles despidió a Hayden Panettiere con un homenaje lleno de recuerdos de “Triunfos robados 3”

El exnovio de Hayden Panettiere estaba presente cuando la actriz murió, informa un reporte policial

Crystal Harris, confiesa que vivió un “lavado de cerebro” en la Mansión Playboy: “Me sentía tan destruída”

INFOBAE AMÉRICA

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

La ex ministra ecuatoriana Ivonne Baki fue postulada para suceder a António Guterres al frente de la ONU

La Cámara de Industria de Guatemala anuncia que el XXI Congreso Industrial 2026 será el 11 de septiembre

El Salvador abre un congreso sobre derecho sanitario y regulación de productos

Honduras e Israel amplían cooperación en seguridad y defensa para fortalecer capacidades contra el crimen

La Policía Nacional recuperó tres vehículos con reporte de robo en República Dominicana