Dolor en Independiente por la muerte del legendario Eduardo Maglioni, el “hombre récord” que anotó tres goles en 111 segundos

Eduardo Maglioni tenía 80 años

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El nombre de Eduardo Maglioni quedará grabado para siempre en la vida de Independiente. El ex delantero, que fue clave en la historia más grande del club de Avellaneda, murió este martes a los 80 años y dejó un legado imborrable con seis títulos, pero también con un singular récord por haber anotado un hattrick en apenas 111 segundos.

“Despedimos con dolor a Eduardo Maglioni, uno de los grandes jugadores de nuestra historia. Autor de dos goles en la Final de la Copa Libertadores 1972 ante Universitario de Perú y ganador de seis títulos con el Rey de Copas: Metro 70 y 71, Libertadores 72 y 73, Interamericana 73 e Intercontinental 73. Además, ostentaba un simpático Récord Guinness por convertirle tres goles en 111 segundos a Gimnasia La Plata en 1973. Estuvo ligado al Club hasta sus últimos días, entregando hasta el final el amor que tenía por Independiente. Hasta siempre, Eduardo. Te vamos a extrañar”, informó el Rojo en sus redes sociales.

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Ese recordado registro lo firmó el domingo 18 de marzo de 1973 por la tercera fecha del Torneo Metropolitano. El Rojo ganaba 1-0 por el tanto de tiro libre de Ricardo Chivo Pavoni cuando Maglioni anotó el primero de sus tres goles a los 4 minutos del complemento. Repitió la gesta a los 4 minutos y 35 segundos, y a los 5 minutos y 51 segundos. “Yo pensaba que había hecho los tres goles en 15 minutos, no tan seguidos. Nunca pensé que tendría tanta trascendencia, pero está claro que quedó para siempre en la historia. De mi parte, cierro los ojos y lo tengo presente como si hubiese pasado ayer”, relató hace unos años ante el sitio oficial del club cuando se cumplieron 50 años de su gesta.

Pero Maglioni fue mucho más que esa jornada. Llegó en 1969 desde Sarmiento de Resistencia y formó parte de la época dorada del club, ganó dos Copas Libertadores e incluso fue actor fundamental en la final del 1972 para vencer 2-1 a Universitario de Perú y así hilvanar la primera de las cuatro coronas obtenidas consecutivamente por la entidad.

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“Eduardo Maglioni. El Hombre Récord. Campeón de todo y goleador implacable. Una vida junto a Independiente lo convirtió en uno de los imprescindibles. Nunca lo vamos a olvidar”, lo despidió el Rojo.

Tras marcharse de Avellaneda tuvo una breve experiencia en el Huracán de César Luis Menotti para finalmente realizar la parte final de su trayectoria en el fútbol colombiano entre Millonarios, Atlético Nacional y Unión Magdalena.

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El posteo que realizó Independiente

Durante años, el hattrick de Maglioni fue considerado el más veloz de toda la historia, aunque eso cambió en 2004. Según el sitio web de los Récord Guinness, el triplete más veloz de la historia tiene el nombre actualmente de Tommy Ross, quien hizo los tres tantos en 90 segundos un 28 de noviembre de 1964 durante un duelo del Ross County contra el Nairn County en Dingwall, Ross-shire, Escocia. “Tommy tuvo una brillante carrera como jugador en equipos como el Peterborough United, el Wigan Athletic y el York City. Lamentablemente, falleció a los 71 años en mayo de 2017″, informó el citado portal.

Años atrás, el sitio oficial de la FIFA destacó el récord de Maglioni: “Durante muchos años, Eduardo Maglioni fue considerado el jugador que más rápido había anotado un hattrick. El delantero de Independiente marcó tres goles en tan solo 111 segundos en el partido de 1973 contra Gimnasia y Esgrima La Plata”. Y replicaron palabras del propio futbolista: “Esta obra maestra del fútbol argentino casi no se produce, porque, según el propio Maglioni, el primer gol fue más suerte que habilidad: ‘Tuve suerte con el primer gol porque intenté poner el balón en el primer palo. ¡Pero mi sincronización fue mala y entró por el segundo palo!’”.

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