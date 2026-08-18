Guatemala inauguró el VIII Congreso Internacional del Operador Económico Autorizado para fortalecer el comercio exterior

El VIII Congreso OEA reúne a autoridades, sector privado y organismos internacionales para debatir ciberseguridad, interoperabilidad y gestión coordinada en fronteras. (AmCham Guatemala)

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Guatemala inauguró el VIII Congreso Internacional OEA con el foco puesto en aduanas inteligentes e interoperables, una apuesta con la que busca fortalecer el comercio exterior, mejorar los controles y consolidar al país como plataforma regional para un intercambio seguro, ágil y competitivo.

La estrategia se apoya en un dato que el propio encuentro exhibe como señal de avance: Guatemala es el país centroamericano con más empresas habilitadas como Operadores Económicos Autorizados, con 135 compañías, por delante de Panamá con 51, Costa Rica con 36, El Salvador con 31 y Honduras con seis.

El congreso reúne a autoridades nacionales, representantes del sector privado, organismos internacionales, expertos y empresas certificadas bajo el Programa OEA.

La agenda está centrada en ciberseguridad, resiliencia digital, combate del crimen organizado, interoperabilidad, gestión coordinada en fronteras y cumplimiento tributario y colaborativo.

En el acto protocolario participaron el superintendente de Administración Tributaria Werner Ovalle, la vicepresidenta de la Cámara de Industria de Guatemala Stephanie Melville, la viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas Patricia Joachin, el intendente de Aduanas de la SAT Edwin Curtidor, el secretario de Junta Directiva de AGEXPORT Devadit Barahona, el segundo vicepresidente de la Junta Directiva de AmCham Guatemala Erick Sosa y el director ejecutivo de COMBEX-IM Jorge Gómez.

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El VIII Congreso OEA reúne a autoridades, sector privado y organismos internacionales para debatir ciberseguridad, interoperabilidad y gestión coordinada en fronteras. (AmCham Guatemala)

El programa OEA busca facilitar operaciones y concentrar controles en zonas de riesgo

El eje del encuentro es una transformación aduanera basada en tecnología, uso de información y gestión de riesgo. La meta, según la definición presentada durante la jornada, es facilitar más a quienes cumplen y controlar mejor donde existe riesgo.

Ese enfoque sitúa al Programa del Operador Económico Autorizado como una herramienta para reforzar la confianza, el cumplimiento y la seguridad de las cadenas logísticas. El esquema plantea una relación de corresponsabilidad: las empresas habilitadas protegen activamente sus cadenas de suministro y la administración aduanera mejora su capacidad para identificar riesgos y orientar controles con mayor precisión.

Ovalle explicó que el congreso fue coordinado con el sector privado a través de distintas cámaras y sostuvo que esa articulación forma parte de la visión institucional de la SAT para mejorar el comercio internacional. El funcionario afirmó: “El operador económico autorizado es una figura importante no solo para la aduana de Guatemala, sino que es un esfuerzo que se maneja desde la Organización Mundial de Aduanas, donde precisamente se busca consolidar y articular los esfuerzos de las instituciones en materia de facilitación de comercio y control”.

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El superintendente agregó que la expansión del programa refleja una mayor incorporación de “socios confiables” dentro de la cadena logística. También señaló que el congreso busca que más empresas conozcan los beneficios y alcances de este mecanismo.

La SAT firmó un acuerdo con SCAN para reforzar la seguridad de la cadena de suministro

En el marco del congreso, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Red de Auditoría de Cumplimiento de Proveedores, SCAN, suscribieron un Memorándum de Entendimiento para establecer cooperación orientada a promover un comercio internacional seguro a través del Programa OEA.

El acuerdo prevé fortalecer la gestión integral de riesgos tributarios y aduaneros, intercambiar mejores prácticas para seguir desarrollando el programa y fomentar entre importadores y exportadores la participación en esquemas de cumplimiento y seguridad de la cadena de suministro.

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La cooperación también incluye intercambio de experiencias y herramientas tecnológicas para robustecer las capacidades de validación virtual y auditoría remota. En ese punto se incorpora la experiencia de SCAN con la plataforma de tecnología inmersiva de British Standards Institution.

Ovalle sostuvo que el liderazgo regional de Guatemala no se limita a la habilitación de empresas. Según dijo, el país también avanzó en la firma de arreglos de reconocimiento mutuo con socios estratégicos, con el objetivo de extender a otros mercados los beneficios otorgados dentro del sistema nacional.

La organización del VIII Congreso Internacional del Operador Económico Autorizado está a cargo de AGEXPORT, AmCham, la Cámara de Industria de Guatemala-Gremial Logística de Guatemala, Combex-Im y la SAT, en una alianza público-privada orientada a fortalecer la interoperabilidad regional.

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Durante la jornada también está previsto el reconocimiento a nuevas empresas habilitadas como Operadores Económicos Autorizados, como parte del impulso oficial para ampliar la base de compañías incorporadas a un modelo que combina facilitación del comercio, control inteligente, tecnología y gestión integral de riesgos.