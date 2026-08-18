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La Cámara de Industria de Guatemala anuncia que el XXI Congreso Industrial 2026 será el 11 de septiembre

El encuentro se realizará en el Hotel Westin Camino Real y buscará reforzar la competitividad y la capacidad de adaptación del sector ante la reconfiguración de cadenas de suministro, la aceleración tecnológica y cambios geopolíticos

Mujer en podio transparente, hombre sentado en silla, bandera de Guatemala, pantalla con el texto "XXI Congreso Industrial" y logos
Una ponente en el podio durante el XXI Congreso Industrial, evento organizado por la Cámara de Industria de Guatemala, con un asistente en primera fila. (Cámara de Industria de Guatemala)
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La Cámara de Industria de Guatemala anunció que el XXI Congreso Industrial 2026 se realizará el 11 de septiembre en el Hotel Westin Camino Real, en una convocatoria con la que busca fortalecer la competitividad y la resiliencia del sector frente a un escenario global marcado por la reconfiguración de las cadenas de suministro, la aceleración tecnológica, la inteligencia artificial, los desafíos energéticos y los cambios geopolíticos.

La agenda reunirá a líderes empresariales, tomadores de decisión, academia y sector público, y estará organizada en 10 módulos temáticos simultáneos. El objetivo es analizar las tendencias que están transformando la industria y generar soluciones para fortalecer la competitividad de Guatemala.

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El congreso llega después de que el país superara los USD 1.881 millones en inversión extranjera directa el año pasado, una cifra que la organización presenta como señal de confianza internacional, pero también como una exigencia para acelerar cambios en áreas como infraestructura, energía, talento y certeza jurídica.

“El año pasado superamos los US$1,881 millones en Inversión Extranjera Directa. Estas cifras nos llenan de optimismo, pero también nos exigen seguir trabajando. La IED es un reflejo de la confianza que el mundo está depositando en Guatemala, y el Congreso Industrial es el espacio donde vamos a conversar cómo aprovechar este momento para seguir creciendo”, afirmó Enrique Font, presidente de CIG.

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El planteo central del encuentro es directo: la industria guatemalteca necesita ampliar su capacidad de adaptación para responder a un entorno internacional que cambió sus reglas. En esa lógica, la resiliencia aparece como la capacidad de ajustarse, responder y transformarse para sostenerse y crecer.

Fondo azul con líneas. Texto: La industria está cambiando. ¿Su empresa está preparada? XXI Congreso Industrial. Logo multicolor y flecha
Un diseño gráfico promociona el XXI Congreso Industrial de la Cámara de Industria de Guatemala, que aborda la transformación de la industria y la preparación empresarial. (Cámara de Industria de Guatemala)

El congreso concentrará debates sobre inversión, energía, talento e inteligencia artificial

La estructura del evento apunta a conectar diagnóstico y acción con un enfoque estratégico y práctico. Entre los temas definidos por la organización figuran industrialización e inteligencia artificial, empresas familiares, energía y transmisión eléctrica, infraestructura logística y competitividad, inversión y competitividad, marketing, innovación, marca y experiencia, ética y reputación empresarial, sostenibilidad industrial, talento y sucesión del capital humano, y geoeconomía.

En el módulo sobre industrialización e inteligencia artificial se abordarán nuevos modelos impulsados por tecnología, innovación e infraestructura sostenible. El espacio dedicado a empresas familiares se enfocará en continuidad, profesionalización y transición generacional como parte del peso que estas firmas tienen en la economía guatemalteca.

La discusión sobre energía y transmisión eléctrica pondrá el foco en su papel como habilitador de una industria moderna, eficiente y sostenible. En paralelo, el eje de infraestructura logística y competitividad analizará el diseño y la implementación de infraestructura moderna, resiliente y con visión de futuro.

Otro de los bloques estará centrado en los factores que influyen en la atracción de inversión extranjera directa, incluidas las políticas públicas, la simplificación de trámites y la estabilidad jurídica. También habrá un espacio sobre sostenibilidad industrial, planteada por la organización como un factor de competitividad y de acceso a mercados internacionales.

El evento incluirá una feria de proveedores, una plataforma de empleo y reconocimientos sectoriales

A lo largo de la jornada se desarrollarán paneles de discusión, casos de éxito y contenidos orientados a la toma de decisiones basada en conocimiento. La propuesta también contempla espacios de articulación entre empresas, sector público, academia y referentes internacionales.

Dentro de esa programación estará la Feria de Proveedores para la Industria, un espacio para que las empresas exhiban productos y servicios, generen oportunidades de negocio y establezcan contacto con aliados estratégicos. Se sumará además Industria Emplea, definido como un encuentro virtual de talento y empleo que conecta a compañías con candidatos calificados.

Stephanie Melville, vicepresidente de CIG y presidenta del Comité Organizador del XXI Congreso Industrial, explicó que la agenda se diseñó a partir de una pregunta concreta sobre las condiciones que hoy necesitan las empresas para sostener su competitividad. “Es un momento de oportunidades, pero también de grandes desafíos. Cuando empezamos a planificar este Congreso, nos preguntamos: ¿Qué necesitan hacer las empresas hoy para seguir siendo competitivas en un entorno que cambia cada vez más rápido? Y esa pregunta le dio forma a toda la agenda de este año. Porque vivimos en un mundo donde las reglas de la competitividad se están reescribiendo”, señaló.

El congreso cerrará con un acto en el que se entregarán el Premio Industrias Sostenibles 2026 y el Galardón al Industrial Distinguido, distinciones dirigidas a empresas y líderes del ecosistema industrial del país. El registro para participar es gratuito y está habilitado a través del sitio oficial del Congreso Industrial 2026.

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