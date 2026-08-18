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Un robot superó a Usain Bolt y logró correr 12 metros por segundo: nuevo Guinness

El humanoide, que lleva poco más de tres meses en desarrollo, alcanza una velocidad superior a la media registrada por Usain Bolt en su récord de 100 metros

Unitree asegura que su nuevo androide puede correr a unos 45,6 km/h y saltar dos metros en vertical, superando varios registros humanos.
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Unitree Robotics presentó Superman, un robot humanoide que, según las cifras difundidas por la propia compañía, alcanzó una velocidad máxima de 12,66 metros por segundo, equivalente a unos 45,6 kilómetros por hora. La cifra supera la velocidad media de 10,44 metros por segundo registrada por Usain Bolt durante su récord mundial de 100 metros en el Mundial de Atletismo de Berlín de 2009.

El androide también consiguió un salto vertical de dos metros, prestaciones que Unitree asegura que permiten a Superman superar los récords mundiales humanos tanto en velocidad de carrera como en salto vertical desde una posición estática.

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Sin embargo, estas cifras deben interpretarse con cautela. No existe por ahora una verificación independiente de los datos publicados por Unitree. Los resultados proceden de un video difundido por la propia empresa y no de una prueba realizada bajo condiciones controladas o supervisada por una organización externa.

Unitree anunció su robot humanoide 'Superman', el cual podría romper los límites de la humanidad.
Unitree anunció su robot humanoide 'Superman', el cual podría romper los límites de la humanidad. (Unitree)

El anuncio representa un nuevo avance en la carrera de los fabricantes por desarrollar robots humanoides capaces de ejecutar movimientos cada vez más similares a los de los seres humanos, pero también evidencia la necesidad de establecer métodos independientes para comparar el rendimiento de estas máquinas con el de los atletas.

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Un robot diseñado para correr y saltar

Superman cuenta con piernas de 85 centímetros de longitud, una característica que contribuye a sus capacidades de desplazamiento. De acuerdo con Unitree, el robot puede alcanzar los 12,66 metros por segundo y realizar un salto vertical de dos metros.

La compañía sostiene que estos resultados superan los mejores registros humanos conocidos en ambas disciplinas. En el caso de Bolt, la comparación se realiza con su actuación en los 100 metros de Berlín 2009, cuando estableció el actual récord mundial de la distancia con un tiempo de 9,58 segundos.

Es importante precisar que los 10,44 metros por segundo corresponden a la velocidad media del atleta durante toda la prueba. Bolt alcanzó una velocidad máxima superior durante el recorrido, por lo que comparar directamente ambos valores no equivale a decir que el robot sea más rápido que la máxima velocidad instantánea alcanzada por el velocista.

Unitree anunció su robot humanoide 'Superman', el cual podría romper los límites de la humanidad.
El robot humanoide de Unitree puede saltar hasta 2 metros de manera vertical. (Unitree)

Aun así, la cifra anunciada por Unitree muestra hasta qué punto los robots humanoides pueden desarrollar capacidades físicas alejadas de las primeras generaciones de estos dispositivos.

Superman lleva pocos meses de desarrollo

El robot presentado por Unitree todavía se encuentra en una etapa temprana. La compañía afirma que Superman lleva poco más de tres meses en desarrollo, por lo que sus capacidades podrían cambiar a medida que se incorporen nuevas mejoras en hardware y software.

El avance se produce en un momento de fuerte competencia dentro de la industria de la robótica humanoide. Los fabricantes buscan desarrollar máquinas capaces de caminar, correr, saltar, manipular objetos y ejecutar movimientos complejos con ayuda de sistemas de inteligencia artificial y algoritmos de control.

La autonomía y la capacidad para mantener el equilibrio durante movimientos rápidos son algunos de los principales desafíos técnicos. Conseguir que un robot humanoide acelere y se desplace a gran velocidad requiere coordinar motores, sensores, sistemas de control y estructuras mecánicas en tiempo real.

Unitree anunció su robot humanoide 'Superman', el cual podría romper los límites de la humanidad.
El robot humanoide de Unitree también rompió el récord de los 100 metros planos impuestos por Usain Bolt. (Unitree)

Una predicción que vuelve a cobrar relevancia

La presentación de Superman también coincide con una predicción realizada meses atrás por Wang Xingxing, fundador y director ejecutivo de Unitree Robotics. En marzo, el empresario anticipó que los robots humanoides podrían superar la velocidad de los mejores atletas humanos durante 2026.

Según China Daily, durante el Foro de Empresarios de Yabuli, celebrado en China, Wang afirmó que estos robots podrían llegar a completar los 100 metros en menos de 10 segundos.

Las cifras presentadas ahora por Superman sitúan a Unitree cerca de ese objetivo, aunque todavía será necesario comprobar su rendimiento mediante pruebas independientes y bajo condiciones comparables a las utilizadas en las competiciones deportivas.

Por el momento, el robot demuestra el potencial de la robótica humanoide para alcanzar velocidades sorprendentes, pero la afirmación de que supera a Usain Bolt debe considerarse un dato declarado por el fabricante y no un récord oficialmente verificado.

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