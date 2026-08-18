Franco Colapinto recordó el accidente con Bearman y habló sobre la particular actitud que tuvo el piloto británico: “Podíamos arreglarlo de otra manera”

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Luego de casi un mes de parate, la Fórmula 1 vuelve al ruedo este fin de semana con el Gran Premio de los Países Bajos para encarar la última parte de la temporada, que aún tiene 13 butacas vacías con vistas a 2027 y una de las que falta confirmar es la vinculada a Franco Colapinto en Alpine. El piloto argentino, de irregular temporada en un auto que transitó de más a menos hasta el momento, vive con calma el regreso a la pista y, en una entrevista con el sitio especializado Motorsport, habló de uno de los momentos que marcaron su temporada.

El 29 de marzo, Ollie Bearman (Haas) sufrió un duro accidente en Suzuka, luego de haber intentado adelantar a Colapinto en la carrera del GP de Japón. Desde Haas habían descartado que el pilarense haya tenido algún tipo de responsabilidad en este hecho, pero eso no evitó las críticas del propio Bearman, sumado a que Franco recibió comentarios hostiles en redes sociales. Con ese antecedente a cuestas, Colapinto manifestó que los pilotos deben tener mayor responsabilidad a la hora de sus declaraciones para evitar exacerbar al público: “Por mi parte, también nos culpo un poco a nosotros como pilotos, porque a veces hablamos en los medios de una manera en la que no pensamos en la fuerza que tienen nuestras palabras”.

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“Como pilotos, tenemos que ayudar a la gente a entender cuánto pueden afectar sus palabras a los demás. Creo que nunca lo han sentido en sus vidas porque nunca recibieron esos mensajes, o probablemente piensan que, de todos modos, nosotros nunca los leemos”, cuestionó a la hora de referirse sobre los comentarios ofensivos que se multiplican desde el anonimato en redes sociales.

El fuerte accidente de Bearman en el GP de Japón de F1 (F1)

En aquel momento, un sector de la prensa especializada exoneró a Colapinto de cualquier responsabilidad en el choque del británico de 21 años y el jefe de Haas, Ayao Komatsu, lo desligó del incidente: “No hizo nada diferente. En la vuelta anterior, su velocidad era exactamente la misma”. Sin embargo, Bearman apuntó contra el sudamericano: “Fue inaceptable. Así que tenemos que resolver las cosas entre pilotos, tener un poco más de respeto entre nosotros, porque realmente no me gustó nada lo que hizo”.

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Atento a esto, Franco Colapinto cuestionó que el conflicto podría haberse resuelto puertas adentro: “Le envié un mensaje justo después de la carrera y nunca respondió. Nunca hablamos de ello después, pero luego dijo esto sobre mí. Son ese tipo de cosas las que podemos arreglar de otra manera, de una forma que sería mucho más fácil y sin hacerlo público. Entonces, creo que hacer entender a la gente que sus palabras realmente tienen un impacto también es una parte muy importante”. En abril pasado ya había expresado su disconformidad por las declaraciones del europeo: “No estoy contento con sus comentarios”.

En un sentido más general, Colapinto intentó concientizar a la hora de la repercusión que puede generar una oleada de comentarios negativos y la repercusión que podría causar en la vida de cada uno: “Así es la sociedad hoy en día. Y eso es algo sobre lo que, creo, nosotros como deportistas tenemos que hablar un poco más alto y poner un límite. Hemos llegado a la situación en la que la mayoría de deportistas están borrando sus redes sociales. Creo que, como seres humanos, tenemos que ser mucho más conscientes del efecto que tienen nuestras palabras”.

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El momento que compartieron Franco Colapinto y Ollie Bearman durante ese fin de semana en el GP de Japón antes de quedar envueltos en la polémica del accidente (Créditos: Reuters/Kim Kyung-Hoon)

Por último, subrayó que estas opiniones no lo dañan, a menos que lleguen a oídos de su círculo íntimo: “Personalmente, como Franco Colapinto, esas cosas no me afectan tanto. Solo me veo afectado cuando gente de mi círculo, personas a las que realmente quiero y en las que creo plenamente, me dicen algo. Les escucho mucho, pero cuando alguien detrás de un teclado habla y escribe cosas sin ningún conocimiento de lo que está pasando, no me afecta en absoluto”.

La adaptación de Franco Colapinto al mundo de la Fórmula 1

Por otro lado, el piloto de 23 años aseguró que su participación en las categorías menores a la Fórmula 1 no lo prepararon por completo para vivir la Máxima desde adentro: “En la F1 todo es mucho más político, y nadie te lo dice realmente. Nada puede prepararte realmente para convertirte en piloto de F1 y lidiar con todas las cosas con las que tienes que lidiar. Es un mundo completamente diferente en comparación con la Fórmula 2. Quizá solo conduces el 10 por ciento del tiempo como piloto de F1, pero ya no se trata tanto de pilotar”.

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“Esa es una de las partes más complicadas porque, de repente, estás lidiando con muchas más cosas. Esa es la parte que nadie ve, pero es impactante lo mentalmente exigente que es un fin de semana de F1”, aseguró.

Y concluyó sobre cuál ha sido su mayor progreso en el último tiempo: “La parte de rendir de forma constante Gran Premio tras Gran Premio es algo extremadamente difícil porque las emociones cambian, muchas cosas a tu alrededor cambian, y estar a tu máximo nivel semana tras semana es extremadamente desafiante. Eso es lo que aprendes con el tiempo, cómo pasar página personalmente y centrarte en conseguir esa constancia. Creo que encontrar ese ritmo es en lo que más he mejorado este año. He mejorado mucho a la hora de mantener mi energía en un lugar mejor, y no llegar agotado antes de pilotar. Personalmente, creo que ese es uno de los mayores pasos que he dado”.

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 21 de agosto

Práctica libre 1: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Países Bajos)

Clasificación Sprint: 11.30 (Argentina) / 16.30 (Países Bajos)

Sábado 22 de agosto

Carrera Sprint: 7.00 (Argentina) / 12.00 (Países Bajos)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Países Bajos)

Domingo 23 de agosto

Carrera a 72 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Países Bajos)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

*Fox Sports transmite el evento en diferido