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Rogelio Frigerio puso en marcha el operativo para lograr su reelección como gobernador de Entre Ríos en 2027

“Pónganse la camiseta porque la provincia no puede volver al pasado”, exigió el mandatario a sus funcionarios. Fue durante un encuentro realizado el viernes que preanunció un desdoblamiento de los comicios

Rogelio Frigerio - Entre Ríos
Rogelio Frigerio anunció que buscará la reelección como gobernador de Entre Ríos en 2027
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Rogelio Frigerio reunió a su gabinete ampliado antes del fin del último fin de semana largo y anunció que buscará la reelección como gobernador de la provincia de Entre Ríos en 2027. Les exigió “ponerse la camiseta y salir a la cancha” para militar la gestión en cada pueblo y barrio. En ese sentido, les reclamó “compromiso” con los resultados de todo el gobierno y no solo con el del área específica de cada uno.

“La defensa de los logros no es patrimonio de algunos funcionarios. Tiene que haber 400 funcionarios en las redes, en los medios, en las radios de los pueblos, defendiendo la gestión, el rumbo y el norte”, arengó el mandatario provincial.

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En el salón de la Vieja Usina eléctrica de Paraná, funcionarios y legisladores de distinto rango escucharon sus palabras en silencio. También hubo representantes de LLA como el diputado nacional Andrés Laumann y el legislador provincial Roque Fleitas, presidente del partido en Entre Ríos.

El objetivo fue claro: generar un envión que llegue hasta las elecciones del año próximo. El mandatario buscará la reelección. Ya tiene conversaciones abiertas con la Casa Rosada para que no haya un postulante libertario que le reste votos.

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La aspiración es repetir el escenario de alianza de 2025. En las legislativas del año pasado, la conjunción del espacio del Gobernador (Juntos por Entre Ríos) y LLA aplastó al peronismo en las urnas.

De allí también el alineamiento de Frigerio con las políticas de Balcarce 50. “Tenemos un vínculo especial con el Estado nacional. Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien, más allá de los gustos. De esa manera les irá mejor a todos los entrerrianos. No es menor que Entre Ríos haya tenido el mejor acuerdo de financiación del déficit previsional”, razonó.

Rogelio Frigerio - Entre Ríos
"Necesitamos que al gobierno nacional le vaya bien", dijo Frigerio

Cuándo se votará

Que haya decidido dar este paso a mediados de agosto es un síntoma de que su estrategia podría ser adelantar las elecciones de Entre Ríos. Para tomar esta medida tiene hasta mitad de febrero del año próximo.

Si se inclina por esa alternativa, un millón y medio de entrerrianos tendrán que elegir gobierno el domingo 28 de junio de 2027. Casi dos meses antes, el 3 de mayo, deberían realizarse las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), si todo sigue con el cronograma electoral actual. El Gobierno aspira a suspenderlas y tiene los votos en la Legislatura para hacerlo. Si es así, el panorama se le complicaría al peronismo que deambula sin conducción política ni posicionamiento nacional.

La alternativa es que la elección de Gobernador, intendentes y demás autoridades se haga en conjunto con las nacionales. De este modo, habría primarias en agosto (por ahora) y generales en octubre.

“Luz donde había oscuridad”

Frigerio fue el único orador del encuentro. A su lado se sentó la vicegobernadora Alicia Aluani, de extracción radical. En otro tramo de su exposición, remarcó la necesidad de evitar que Entre Ríos “vuelva atrás” y planteó que la provincia no debe regresar a prácticas del pasado.

“Siempre que queremos implementar una reforma, hay una reacción natural en contra, casi cultural. Aparecen los que se oponen porque tocamos intereses concretos, puntuales. Estamos poniendo luz donde había oscuridad”, expresó.

Rogelio Frigerio junto a Karina Milei portada
Frigerio mantiene negociaciones con LLA para una posible alianza en Entre Ríos

Luego, remarcó que recibirán “críticas de aquellos que tienen enorme dificultad para aceptar cambios y transformaciones. Sobre todo, de quienes se aprovechaban en beneficio propio de la situación anterior”.

Aluani, en una breve intervención, reclamó al gabinete “salir de la zona de confort” para superar las resistencias.

El mandatario destacó que su administración concretó transformaciones y decisiones que, según sostuvo, no se habían tomado durante los últimos 20 años de gobiernos peronistas.

“No podemos acostumbrarnos a los logros. Si lo hacemos, de alguna manera no los estamos poniendo en valor frente a la sociedad. Por eso es importante tomar conciencia del camino que llevamos adelante”, afirmó.

Por eso pidió a sus funcionarios redoblar los esfuerzos durante los próximos meses de gestión. El año y medio que tiene por delante será complejo no solo por el panorama de recursos, sino por las negociaciones políticas. Las ideas centrales que dejó Frigerio fueron consolidar lo realizado y transmitir a la sociedad los resultados de su administración.

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