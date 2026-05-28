La Steam Deck se encarece: Valve anuncia un fuerte aumento en su precio por escasez de componentes

Valve sube el precio de su Steam Deck.

Valve anunció un fuerte incremento en el precio de la Steam Deck OLED debido al aumento global en los costos de memoria, almacenamiento y otros componentes tecnológicos. La subida supera el 40% en algunos modelos y representa uno de los ajustes más importantes realizados hasta ahora sobre la consola portátil.

El modelo OLED de 512 GB pasará a costar 789 dólares, mientras que la versión de 1 TB alcanzará los 949 dólares. En mercados europeos, el incremento también fue considerable y supera ampliamente los precios originales de lanzamiento.

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La compañía justificó la decisión señalando que enfrenta “desafíos logísticos globales” y un encarecimiento sostenido de componentes esenciales para la fabricación del dispositivo.

Valve sube el precio de su consola Steam Deck en un 40%.

Valve atribuye el aumento a la crisis de componentes

En una publicación oficial, Valve explicó que la Steam Deck no recibió cambios técnicos ni mejoras adicionales que justifiquen el nuevo valor.

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Según la empresa, el incremento responde principalmente a:

El aumento del precio de la memoria RAM

El encarecimiento del almacenamiento interno

Problemas logísticos globales

Costos de fabricación más altos

Presión sobre la cadena de suministro tecnológica

Valve aseguró que la industria atraviesa un contexto complejo debido a la demanda de componentes utilizados tanto en videojuegos como en infraestructura de inteligencia artificial.

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La Steam Deck se ha convertido en la consola más cara del mercado, superando a las PS5 Pro.

El impacto de la IA también afecta al gaming

Uno de los factores que presiona actualmente el mercado tecnológico es el crecimiento acelerado de los centros de datos dedicados a inteligencia artificial.

Estos sistemas requieren enormes cantidades de memoria RAM y almacenamiento de alto rendimiento, exactamente los mismos componentes utilizados en consolas, computadoras y dispositivos portátiles.

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Como consecuencia, fabricantes tecnológicos comenzaron a enfrentar mayores costos de producción y menor disponibilidad de ciertos chips.

La situación ya provocó aumentos de precio en distintos sectores del mercado gamer durante los últimos meses.

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La escasez de memoria RAM y almacenamiento ha llevado a Valve a subir el precio de su Steam Deck.

Los jugadores reaccionaron con frustración

La noticia generó una fuerte reacción entre usuarios y comunidades de videojuegos, especialmente entre quienes esperaban adquirir una Steam Deck OLED en los próximos meses.

En redes sociales, varios jugadores manifestaron su decepción por el incremento, señalando que el nuevo precio vuelve mucho más difícil acceder al dispositivo portátil.

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Además, algunos usuarios recordaron que los modelos OLED llevaban meses con problemas de disponibilidad y agotados en varias regiones antes del anuncio oficial del aumento.

Valve dejó de vender directamente los modelos LCD más económicos, por lo que actualmente los compradores solo pueden adquirir las versiones OLED más costosas.

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Steam Deck sube sus precios ante escasez de RAM.

La subida genera dudas sobre futuros productos de Valve

El aumento también despertó especulaciones sobre el futuro de la llamada Steam Machine, un dispositivo que todavía no tiene precio oficial ni fecha confirmada de lanzamiento.

Algunos analistas consideran que el encarecimiento de componentes podría afectar seriamente la viabilidad comercial del proyecto.

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Chris Scullion, subdirector de Video Games Chronicle, declaró que el aumento en el costo de la memoria RAM podría incluso obligar a Valve a retrasar o reconsiderar ciertos planes de hardware.

La preocupación creció porque Valve también lanzó recientemente un nuevo mando oficial, el Steam Controller, cuyo precio ya había generado críticas entre parte de la comunidad.

Steam Deck en el modelo OLED sube un 40% en su tienda online.

La industria del videojuego atraviesa una ola de aumentos

Valve no es la única empresa que ajustó sus precios durante 2026. En los últimos meses, varias compañías del sector anunciaron incrementos vinculados a inflación, aranceles y problemas de fabricación.

Sony elevó recientemente el precio de la PlayStation 5 en distintos mercados internacionales, argumentando “presiones económicas globales”. Por su parte, Nintendo también confirmó un aumento para Nintendo Switch 2 en varios países.

Mientras tanto, Microsoft tomó una estrategia distinta y redujo el precio de Xbox Game Pass, aunque eliminando algunas ventajas como el acceso inmediato a ciertos lanzamientos.

En este contexto, la subida de Steam Deck refleja cómo la crisis global de componentes tecnológicos ya impacta directamente sobre el mercado de videojuegos y sobre el bolsillo de millones de jugadores en todo el mundo.