Robots humanoides: qué pueden hacer, cuáles son sus límites y cómo cambiarán el trabajo

Humandroid recrea entornos industriales en forma digital para que los robots humanoides reduzcan errores antes de ingresar a una planta

La irrupción de los robots humanoides dejó de ser una escena propia de la ciencia ficción para convertirse en una apuesta concreta de la industria. Empresas de distintos sectores ya comienzan a incorporarlos para realizar tareas repetitivas, peligrosas o de difícil cobertura laboral, mientras el desarrollo de la inteligencia artificial acelera un proceso que promete transformar la forma de trabajar durante la próxima década.

En ese contexto, el fundador de Humandroid, Alejandro Parise, pasó por Infobae a la Tarde donde explicó cómo entrenan estos robots para desempeñarse en distintos entornos industriales y anticipó el impacto que tendrán sobre el empleo.

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Humandroid entrena robots humanoides para tareas industriales repetitivas, peligrosas o con falta de mano de obra (Infobae en Vivo)

“En Humandroid nos encargamos de entrenar robots humanoides. Siempre decimos que los robots humanoides van a ser la fuerza laboral del futuro”, sostuvo. Según explicó, la empresa desarrolla el software que permite adaptar cada robot a una tarea específica, mientras que el hardware proviene de fabricantes de China y Estados Unidos.

Lejos de vender un producto estándar, la compañía trabaja sobre las necesidades concretas de cada cliente. “Las industrias nos contactan para entrenar robots para tareas peligrosas, repetitivas o donde hoy no consiguen gente para trabajar. Nosotros relevamos el proceso y hacemos el entrenamiento”, explicó.

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El entrenamiento de robots humanoides se realiza con teleoperación y lentes de realidad virtual que replican los movimientos del cuerpo (Infobae en Vivo)

Ese entrenamiento se realiza mediante teleoperación. Un operador utiliza lentes de realidad virtual que replican en tiempo real los movimientos del cuerpo para que el robot aprenda cada acción. “Con lentes de realidad virtual nos clonan los movimientos del cuerpo y así le enseñamos al robot a hacer la tarea”, detalló.

El objetivo es que el robot reproduzca con precisión los movimientos humanos dentro de escenarios reales. Para lograrlo, Humandroid recrea digitalmente los ambientes de trabajo, lo que permite reducir errores antes de que el robot sea desplegado en una planta industrial.

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Humandroid recrea entornos industriales en forma digital para que los robots humanoides reduzcan errores antes de ingresar a una planta (REUTERS/Francis Mascarenhas)

Según Parise, estos equipos cuentan con visión de 360 grados, autonomía de hasta veinte horas y una precisión milimétrica, mientras recopilan información durante su funcionamiento para seguir mejorando su desempeño mediante algoritmos de inteligencia artificial.

Para el emprendedor, el desarrollo del sector está entrando en una nueva etapa de aceleración. “El año pasado las compañías líderes produjeron entre 200 y 500 robots humanoides. Este año, Elon Musk promete fabricar un millón con su modelo Optimus”, afirmó. También mencionó que empresas como Figure y 1X ya avanzan con robots domésticos diseñados para asistir en tareas cotidianas.

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Sin embargo, el crecimiento de esta tecnología también abre interrogantes legales y éticos. “Ponemos guardrails, que son mecanismos de seguridad para que el robot no haga las tareas que no tiene que hacer. Pero esto excede lo que puede hacer nuestra empresa", explicó.

Parise afirmó que para 2030 los robots humanoides representarán el 10% de la fuerza laboral y reavivarán el debate sobre el empleo (BMW)

En ese sentido, señaló que distintos países ya comenzaron a trabajar en marcos regulatorios que definan responsabilidades ante eventuales incidentes. “Se delimita quién es el fabricante, quién es el dueño, quién entrenó al robot y para qué tareas, para empezar a limitar las responsabilidades”, indicó.

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El impacto sobre el empleo aparece como otro de los grandes debates. Para Parise, la incorporación masiva de robots humanoides será inevitable. “Para 2030, un 10% de la fuerza laboral va a ser robots humanoides. Hoy vienen a reemplazar tareas repetitivas y peligrosas, pero también a cubrir la falta de mano de obra, sobre todo en las nuevas generaciones”, afirmó.

Frente a ese escenario, planteó la necesidad de discutir nuevos mecanismos de distribución de la riqueza generada por la automatización. “Estamos planteando una renta sobre la productividad del robot humanoide porque no sé si va a haber trabajo para todos. Debería haber una renta universal”, sostuvo.

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Los robots humanoides incorporan visión de 360 grados, autonomía de hasta veinte horas y algoritmos de inteligencia artificial para mejorar su desempeño (Figure)

Al mismo tiempo, aseguró que esta transformación también impulsará la aparición de nuevas profesiones. “Ya estamos haciendo acuerdos con universidades para formar mecánicos de robots, entrenadores de robots y especialistas en simulación para entrenarlos en entornos virtuales”, explicó.

Respecto de la inteligencia artificial que utilizan estos dispositivos, Parise señaló que los modelos más avanzados ya son capaces de interpretar lo que sucede a su alrededor antes de ejecutar una acción. “Los robots tienen modelos de inteligencia artificial llamados Visual Language Action, que les permiten mirar, entender el contexto, detectar objetos y tomar decisiones en función de lo que ven", explicó.

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No obstante, descartó que exista un riesgo inmediato de una autonomía total. “Los controles que están implementando las empresas tecnológicas para evitar que los robots se autonomicen son técnicamente sólidos. Estamos lejos de que puedan decidir por sí mismos su destino”, aseguró.

Humandroid ya acuerda con universidades la formación de mecánicos de robots, entrenadores y especialistas en simulación para la automatización industrial (Infobae en Vivo)

Durante la entrevista también se presentó en el estudio Humanoid One, uno de los robots entrenados por Humandroid, cuya interacción con los conductores abrió una reflexión sobre la relación entre las personas y las máquinas. Para Parise, el mayor desafío actual no pasa por el hardware, sino por la calidad de los datos con los que se entrenan los sistemas. “Vamos a ver empresas que ponen cámaras en la frente y en el pecho de las personas para registrar cómo realizan las tareas. Los robots aprenden mirando”, explicó.

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Aun así, consideró que la discusión de fondo recién comienza. “En la industria de la robótica hay un debate ético sobre hasta qué punto dejamos que los robots tomen decisiones. Si uno le dice a un robot que vaya a limpiar los vidrios y aparece una situación para la que no fue entrenado, tendrá que decidir cómo actuar”, ejemplificó.

Mientras la tecnología avanza a un ritmo cada vez mayor, Parise sostiene que el desafío no será únicamente desarrollar robots más capaces, sino establecer reglas claras para que su incorporación a la vida cotidiana y al mundo del trabajo se produzca bajo supervisión humana y con un marco legal acorde a una transformación que ya empezó.

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