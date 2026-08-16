Epic Games Store regala este juego de mundo abierto y ciencia ficción para PC por tiempo limitado

Juego gratis en Epic Games Store esta semana: Requisitos y detalles de Caravan SandWitch - créditos Epic Games Store

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La Epic Games Store vuelve a ser noticia con una de las promociones más atractivas para los usuarios de PC: un juego de mundo abierto y ciencia ficción está disponible gratis por tiempo limitado. La tienda digital, reconocida por su política de regalar títulos cada semana, sorprende esta vez con una aventura narrativa que apuesta por la exploración, el misterio y el descubrimiento en un entorno único.

La promoción ya está activa y solo requiere unos minutos para reclamar el juego. Una vez añadido a la cuenta, el título permanecerá para siempre en la biblioteca digital del usuario, incluso después de que termine la oferta.

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Solo hace falta iniciar sesión, ubicar el título en la sección de gratuitos, confirmar que el precio figure en cero y pulsar obtener, sin tarjeta requerida, para dejarlo asociado de forma permanente a la cuenta

Cuál es el nuevo juego en Epic Games Store

El regalo de esta semana es Caravan SandWitch, una aventura de exploración desarrollada por Plane Toast. Ambientada en el planeta ficticio Cigalo, inspirado en los paisajes de la Provenza francesa, la historia sigue a una protagonista que parte en busca de su hermana desaparecida. Durante el viaje, el jugador descubrirá secretos, ruinas antiguas y ayudará a comunidades locales, todo en un entorno abierto y lleno de sorpresas.

Uno de los elementos más distintivos de Caravan SandWitch es el uso de una camioneta, que acompaña a la protagonista durante su travesía. El vehículo puede mejorarse con diversas herramientas, facilitando el acceso a nuevas zonas y acelerando la exploración de terrenos antes inaccesibles.

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A diferencia de muchos juegos de mundo abierto, Caravan SandWitch prescinde de los combates, la muerte y los límites de tiempo. Esto permite al jugador recorrer el planeta con total tranquilidad, ya sea a pie o en la camioneta, y centrarse en la historia, los personajes y la resolución de misterios.

Caravan SandWitch llega gratis a Epic Games, un mundo abierto sin combates

La ausencia de confrontaciones directas y la libertad de movimiento hacen de esta propuesta una opción ideal para quienes buscan una experiencia relajada y diferente.

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Cómo reclamar Caravan SandWitch gratis en Epic Games Store

El proceso para hacerse con este juego es muy sencillo:

Crear una cuenta o iniciar sesión en (store.epicgames.com). Buscar los juegos gratuitos destacados en la página principal o ingresar directamente al perfil de Caravan SandWitch. Seleccionar y reclamar el juego asegurándose de que el precio sea “0” y haciendo clic en “Obtener”. No se requiere información de pago. Añadirlo a la biblioteca. Una vez reclamado, el juego quedará guardado de forma permanente en la cuenta, incluso si se desinstala en el futuro. Instalar y jugar desde el cliente oficial de Epic Games Store, disponible para descarga gratuita.

La promoción estará disponible hasta el 20 de agosto a las 9:00 AM. Es recomendable revisar los requisitos técnicos antes de la descarga para asegurar la compatibilidad con el equipo.

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La propuesta de Plane Toast mezcla paisajes luminosos, ruinas y comunidades locales mientras la protagonista investiga una desaparición, con una estructura de exploración pausada que prioriza la narrativa sobre los enfrentamientos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El auge de las promociones digitales y su impacto en el gaming de PC

Las tiendas digitales como Epic Games Store han transformado el acceso a videojuegos de calidad. Las promociones semanales democratizan el gaming, permiten descubrir joyas ocultas y premian la fidelidad de la comunidad. La posibilidad de reclamar títulos gratuitos, sumados a la flexibilidad y personalización que ofrece el formato digital, convierten al PC en una de las plataformas más atractivas para jugar.

Este modelo también favorece a los desarrolladores independientes, quienes alcanzan mayor visibilidad y captan nuevas audiencias a través de estas iniciativas. Para los usuarios, estar atentos a las ofertas es la mejor manera de ampliar la biblioteca y disfrutar de experiencias variadas sin costo.

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Caravan SandWitch es una oportunidad única para experimentar una aventura de ciencia ficción y mundo abierto con un enfoque distinto. La combinación de exploración, narrativa y libertad de juego invita a sumergirse en un universo distinto a lo habitual. Reclamar el título ahora garantiza poder disfrutarlo gratis en cualquier momento y descubrir una propuesta que, aunque poco conocida, promete sorprender.