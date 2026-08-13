Starlink gratis en Colombia tras el terremoto: Hasta qué fecha aplica y cómo solicitarlo

Starlink dará internet gratis en zonas afectadas por el sismo 7,4 en Colombia hasta el 12 de septiembre

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El reciente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia ha dejado a miles de personas y comunidades con dificultades de acceso a servicios básicos, incluida la conectividad. Starlink, el servicio de internet satelital de Elon Musk, anunció que ofrecerá conexión gratuita hasta el 12 de septiembre para los clientes de las zonas más afectadas por el sismo.

La medida busca garantizar la comunicación y el acceso a información vital durante la recuperación de las regiones impactadas.

La compañía confirmó que esta asistencia especial se aplica tanto a clientes actuales como a quienes hayan cancelado su suscripción. Además, los nuevos usuarios en áreas impactadas pueden acceder al beneficio tras la compra de un kit Starlink, contactando al soporte oficial. El objetivo es mantener conectados a los hogares, empresas y servicios críticos en un contexto de emergencia.

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Starlink aplicará el crédito sin trámites a clientes activos y facilitará reactivación a quienes cancelaron - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quiénes acceden a Starlink gratis y hasta cuándo aplica

La promoción de Starlink cubre a todos los usuarios activos en los departamentos colombianos más afectados por el terremoto: Chocó, Caldas, Valle del Cauca, Risaralda y Quindío. El servicio gratuito estará vigente hasta el 12 de septiembre, permitiendo a los usuarios navegar sin costo adicional mientras continúan las labores de restablecimiento en la región.

Para los clientes que tenían el servicio activo al momento del sismo, el crédito se aplicará de forma automática y no es necesario realizar ningún trámite. Aquellos que hayan cancelado la suscripción también recibirán un crédito para reactivar el acceso, facilitando el retorno a la conectividad.

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Cómo solicitar el beneficio si eres nuevo usuario o tu kit fue afectado

Si una persona reside en las zonas afectadas y desea adquirir Starlink, el proceso es sencillo:

Nuevos usuarios pueden pedir el beneficio tras comprar el kit, la ruta para activar Starlink gratis (Starlink)

Comprar el kit Starlink (antena y router) a través del sitio web oficial de Starlink Colombia o distribuidores autorizados. Contratar un plan de servicio. Tras la compra, comunicarse con el soporte de Starlink para solicitar la activación gratuita hasta el 12 de septiembre.

En caso de que el kit Starlink tenga algún daño como consecuencia del sismo, la empresa solicita contactar al soporte técnico para gestionar el reemplazo gratuito del equipo.

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Qué planes ofrece Starlink en Colombia

Starlink dispone de planes personales y empresariales, adaptados a diferentes necesidades:

Residencial Lite : COP 160.000/mes, ideal para hogares y con instalación Plug & Play.

Residencial Max : COP 266.000/mes, para usuarios que requieran mayor capacidad.

Itinerante : desde COP 224.000/mes, pensado para usuarios en movimiento, viajeros y campistas.

Empresas – Prioridad Local : desde COP 154.000 hasta COP 1.484.000/mes, orientados a negocios que requieren conexión confiable en tierra.

Empresas – Prioridad Global: desde COP 1.092.000/mes, diseñado para conectividad marítima y de alcance internacional.

Cada plan incluye opciones de datos y servicios adaptados a la demanda del usuario, con diferentes límites de gigabytes y funciones como prioridad de red, IP pública y panel de control.

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Qué pasa si no sabes si tu zona está incluida

Aunque Starlink no detalló la lista completa de municipios beneficiados, recomendó a los interesados comunicarse con el servicio de asistencia para confirmar la elegibilidad en su localidad. El soporte está disponible para resolver dudas sobre la cobertura y los pasos para acceder al beneficio.

Una publicación de Starlink en redes sociales anuncia el ofrecimiento de su servicio gratuito para clientes nuevos y existentes en Colombia, luego de un terremoto, con vigencia hasta el 12 de septiembre. (Starlink)

No es la primera vez que Starlink activa su servicio gratuito en situaciones de desastre. Tras el doble terremoto en Venezuela, la compañía implementó la misma medida para apoyar a los damnificados.

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La conectividad satelital se ha consolidado como una herramienta fundamental en contextos de emergencia, brindando acceso inmediato a internet donde las redes tradicionales están caídas o saturadas.

Cómo activar las alertas de sismos en celulares Android

Para una protección adicional, los usuarios de Android pueden habilitar las alertas de sismos en sus teléfonos:

Ir a Configuración o Ajustes. Buscar Seguridad y emergencia. Seleccionar Alertas de sismos y activar la opción con el interruptor correspondiente.

El procedimiento puede variar según la marca y modelo del dispositivo, pero la función está disponible en la mayoría de los equipos recientes.

Aprovechar el servicio gratuito, conocer los planes disponibles y activar alertas de sismos en el teléfono son pasos esenciales para enfrentar con mayor resiliencia los desafíos posteriores a un desastre natural.

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