La configuración secreta de WhatsApp que libera hasta 10 GB de espacio en el teléfono

Administrar almacenamiento en WhatsApp, la ruta rápida para detectar videos y audios que saturan el móvil - (WhatsApp)

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El almacenamiento insuficiente es uno de los problemas más habituales en los smartphones actuales. WhatsApp, una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, puede llegar a ocupar espacio vital en el teléfono debido a la acumulación de fotos, videos, audios y documentos.

Esta situación ralentiza el dispositivo y afecta la experiencia de uso. Conocer y activar la configuración adecuada puede liberar espacio de forma inmediata y mantener el móvil en óptimas condiciones.

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El auge del intercambio de archivos multimedia y la tendencia a reenviar mensajes hacen que cada día se acumulen más datos en la memoria interna. La buena noticia es que la propia aplicación ofrece herramientas poco conocidas que permiten gestionar y eliminar elementos innecesarios en pocos pasos.

Desde el panel de administración se identifica qué conversaciones y archivos pesan más, se eliminan elementos innecesarios y se recupera memoria en minutos, una mejora que se nota en rendimiento del teléfono y en la instalación de nuevas apps - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo ver y gestionar el almacenamiento de WhatsApp

WhatsApp dispone de un panel específico para administrar el espacio que utiliza en el dispositivo. Para acceder:

Dirígete a la pestaña de Chats y toca el ícono de menú.

Selecciona Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

En la parte superior de la pantalla, se indica el espacio total que WhatsApp ocupa en el teléfono. Esta función permite identificar los archivos más pesados y organizarlos por tamaño o antigüedad.

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Elimina archivos grandes y elementos reenviados muchas veces

Uno de los atajos más efectivos es revisar los elementos que han sido reenviados en múltiples ocasiones o que ocupan mucho espacio:

En Administrar almacenamiento , verás sugerencias de limpieza, como “archivos grandes” o “elementos reenviados muchas veces”.

Selecciona los archivos que deseas eliminar. Puedes mantener presionado para seleccionar varios o pulsar “Seleccionar todos” para una limpieza masiva.

Confirma la eliminación. WhatsApp borrará definitivamente esos archivos de la aplicación.

Vaciar chat sin perder mensajes, el truco para conservar texto y borrar solo fotos y videos en WhatsApp (Foto: Meta)

Borra el contenido de chats individuales o grupales

Cada chat almacena su propio historial de archivos multimedia. Para liberar espacio de un chat específico:

Abre el chat.

Toca el nombre del contacto o grupo y selecciona Administrar almacenamiento .

Visualiza el peso de las fotos, videos, documentos y audios asociados a esa conversación.

Selecciona y elimina los elementos no deseados. Puedes filtrar por tipo de archivo o por tamaño.

Esta acción libera espacio sin eliminar todo el chat ni salir del grupo.

Cómo eliminar copias duplicadas y liberar aún más espacio

Con frecuencia, WhatsApp almacena varias copias de un mismo archivo en distintos chats o carpetas. Para erradicar duplicados:

Ve a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento .

Marca la opción “Eliminar todas las copias” al seleccionar archivos para suprimir duplicados y evitar que ocupen espacio innecesario.

Usa la búsqueda avanzada para eliminar archivos individuales

La función de búsqueda avanzada permite localizar archivos específicos por tipo:

Pulsa el campo de búsqueda en la parte superior de la lista de chats.

Filtra por Fotos , Videos o Documentos .

Elimina de forma selectiva los archivos que no necesitas.

Esta herramienta resulta ideal para limpiar elementos concretos sin revisar manualmente cada conversación.

Cuando un mismo archivo circula en varios chats, el almacenamiento se multiplica, por lo que marcar el borrado de duplicados reduce desperdicio y evita conservar versiones repetidas que no aportan valor, especialmente en grupos donde se reenvía todo - REUTERS/Dado Ruvic

Vacía el contenido multimedia de los chats sin perder mensajes importantes

WhatsApp permite vaciar el contenido multimedia de un chat conservando los mensajes de texto:

Abre el chat, ve a Más > Vaciar chat .

Elige si deseas borrar videos, fotos, stickers, documentos o audios.

Marca o desmarca elementos según tu preferencia y confirma la limpieza.

Así, puedes mantener el historial de conversación y liberar espacio solo eliminando archivos pesados.

Recomendaciones y precauciones antes de borrar archivos

Antes de eliminar archivos, es recomendable hacer una copia de seguridad en Google Drive o iCloud. Esto asegura que no se pierdan fotos, videos o documentos importantes. Recuerda que al eliminar un archivo desde WhatsApp, este solo se borra para ti, no para los demás participantes del chat.

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La gestión eficiente del almacenamiento en WhatsApp evita bloqueos, ralentizaciones y problemas de funcionamiento en el teléfono. Con unos minutos de revisión periódica, es posible liberar varios gigabytes de espacio y prolongar la vida útil del dispositivo.

Adoptar este hábito no solo mejora el rendimiento del móvil, también permite aprovechar nuevas funciones y actualizaciones sin preocuparse por el espacio disponible.