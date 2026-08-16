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River Plate vs Argentinos Juniors en Roja Directa o Fútbol Libre: una búsqueda peligrosa para las contraseñas

Instalar aplicaciones piratas para ver partidos expone a los usuarios a malware como el ransomware, capaz de bloquear el acceso a archivos y solicitar un pago para restaurarlos

Jugadores de River Plate y Argentinos Juniors, logo rojo con texto ROJA TV DIRECTA, logo verde con balón de fútbol blanco y negro
Transmisiones ilegales de partidos como River Plate vs Argentinos Juniors exponen a los usuarios a amenazas digitales. (Fotocomposición Infobae)
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La expectativa generada por partidos como el de River Plate y Argentinos Juniors impulsa a los aficionados a buscar alternativas en línea para verlos en directo. En ese contexto, sitios y aplicaciones como Roja Directa o Fútbol Libre aparecen entre las opciones más buscadas, prometiendo acceso gratuito a eventos deportivos.

Sin embargo, esta búsqueda puede dejar expuestos a los usuarios a amenazas que comprometen de manera directa la seguridad de sus dispositivos y la confidencialidad de sus contraseñas.

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Según el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), descargar o utilizar aplicaciones no oficiales para ver eventos deportivos implica mucho más que un riesgo legal.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los programas piratas alteran el funcionamiento del dispositivo y provocan errores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La instalación de software desde fuentes no confiables puede abrir la puerta a ataques informáticos capaces de secuestrar información, robar contraseñas y utilizar los dispositivos infectados para actividades fraudulentas, con consecuencias que van mucho más allá de perder el acceso a un partido de fútbol.

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Qué amenazas puede sufrir un dispositivo al instalar apps de transmisión ilegal

INCIBE alerta que la descarga de aplicaciones maliciosas puede derivar en diferentes tipos de amenazas. Una de las más graves es el ransomware, un tipo de software que bloquea el acceso a archivos personales y exige un pago para recuperarlos.

“Imagina que un día no puedes abrir las fotos de tu último viaje porque ha aparecido un mensaje en tu pantalla solicitando un pago para recuperarlas”, advierte el organismo español.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aplicaciones bajadas de fuentes no oficiales pueden bloquear acceso a archivos y exigir pagos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, algunas aplicaciones pueden ralentizar el funcionamiento del celular y mostrar anuncios intrusivos, porque intentan redirigir a sitios de recopilación de datos o con fines publicitarios.

Otros riesgos incluyen la instalación de keyloggers, programas que registran cada pulsación realizada en la pantalla del dispositivo. De este modo, los ciberdelincuentes pueden obtener credenciales y contraseñas sin recurrir a técnicas de phishing.

Cómo roban las contraseñas a través de aplicaciones piratas

Las aplicaciones ilegales pueden solicitar permisos excesivos o innecesarios para su funcionamiento. Entre ellos, el acceso a mensajes, contactos, cámara o ubicaciones, lo que permite a los atacantes recopilar información sensible sin que el usuario lo note.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
Las apps pirata pueden captar contraseñas y códigos de verificación sin que el usuario lo perciba, facilitando fraudes y accesos no autorizados a cuentas personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

INCIBE señala que, a través de estas autorizaciones, una app puede interceptar los códigos de autenticación enviados por SMS, permitiendo que se confirmen transacciones financieras o se acceda a cuentas protegidas por verificación en dos pasos.

La sofisticación de estas técnicas ha aumentado en los últimos años. Muchos usuarios descubren que han sido víctimas de robo de datos solo cuando detectan movimientos inusuales en sus cuentas bancarias o reciben notificaciones de intentos de acceso desde ubicaciones desconocidas.

Por qué las tiendas oficiales de aplicaciones son más seguras

INCIBE sugiere descargar aplicaciones únicamente desde la Google Play Store o la App Store de Apple, donde existen filtros automáticos y revisiones de seguridad que detectan malware antes de su publicación. En caso de que se identifique una aplicación dañina, estas plataformas pueden eliminarla para proteger a los usuarios.

Tiendas oficiales como App Store aplican controles de seguridad y eliminan apps peligrosas, mientras que las plataformas no autorizadas carecen de mecanismos efectivos de protección. (Foto: Europa Press)
Tiendas oficiales como App Store aplican controles de seguridad y eliminan apps peligrosas, mientras que las plataformas no autorizadas carecen de mecanismos efectivos de protección. (Foto: Europa Press)

Por su parte, las tiendas no oficiales y los enlaces directos representan un gran peligro, porque carecen de controles efectivos. Una simple descarga puede desencadenar la instalación de malware que compromete la información del dispositivo y la de otros aparatos conectados a la misma red.

Qué señales ayudan a identificar una aplicación sospechosa

El análisis de los permisos solicitados al instalar una aplicación es clave. INCIBE aconseja verificar si la app pide acceso a funcionalidades que no corresponden a su propósito, como la cámara, los contactos o la ubicación. Ante la duda, hay que denegar los permisos o desinstalar inmediatamente la aplicación.

Asimismo, las opiniones y valoraciones de otros usuarios ayudan a identificar aplicaciones de dudosa reputación. Las reseñas negativas y las quejas frecuentes por problemas de seguridad son indicativos claros de que una app puede ser peligrosa.

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